總是有用不完的精力，體態也維持得很好，中年富豪們如何鍛鍊出能上太空的體能？

文：Hayden

最近，超級億萬富翁們熱衷於什麼？答案是上太空。

7月11日，英國維珍集團（Virgin Group）的創辦人李察布蘭森（Richard Branson），搭乘他旗下的「維珍銀河」公司（Virgin Galactic）所建造的「團結號」（Unity）太空船，在美國新墨西哥州上方，穿越了國家航空暨太空總署（NASA）所定義的海拔50英里（約80公里）太空邊界，來到了海拔55英里（約90公里）的高空，進行了數分鐘的無重力漂浮，實現了從小飛向太空的夢想。

7月20日，美國零售業的億萬富翁，Amazon.com的創辦人貝佐斯（Jeff Bezos），搭乘他旗下「藍色起源」公司（Blue Origin）的New Shepard火箭，在德克薩斯州上方，穿越了國際公認，海拔100 公里的太空起點「卡門線」（Kármán line），在海拔107公里的高空，飛行了10 分 10 秒，欣賞到了地球的壯麗景色，不禁驚呼：「有史以來最好的一天！」

接下來，熱衷於上太空的億萬富翁，大概就屬特斯拉（Tesla）的創辦人馬斯克（Elon Musk）了！他旗下的SpaceX公司，已經與NASA簽訂價值28.9億美元的合約，準備在2024年，將美國太空人再度送上月球。

這些億萬富翁們的共同特徵，都是有用不完的精力，體態也都維持得很好，想必在飲食及養生方面，應該有一些過人之處。

照顧自己，才能享受生活

以布蘭森為例，他不吃牛肉，一開始是基於全球暖化和環保因素，因為全球溫室效應有14.5%來自牲畜的排放氣體，而其中有41%來自牛。布蘭森說不吃牛肉讓他精神更好，也更有活力。但布蘭森並不是素食主義者，他仍會嚐試其他的肉類、乳製品和雞蛋。基本上，是新鮮、非加工的食品，並配上大量的蔬果。

布蘭森早上約五到六點起床，通常會打一場網球，對手一定要比自己強，才能激起鬥志和感受到挑戰。他如果偶爾想嘗試點不一樣的，就會去玩「風箏衝浪」（kitesurf），因為他住在一個占地三十公頃的私人小島上。

布蘭森確保每天至少有六十分鐘的時間能專注於健康上，他認為運動是最自然，也最有效的保持好心情的方法。他每週會去健身房做重訓好幾次，每次約四十分鐘；如果是出門在外，他會盡可能多走路，多走樓梯。他的健康理念是「照顧自己，才能享受生活。」

維珍集團創辦人Richard Branson

做飯洗碗，可以增進創作

Amazon的創辦人貝佐斯很重視早餐，他認為早餐吃得好不好，可以決定一天過得好不好。貝佐斯的早餐不能吃得匆忙，要有時間享用，而這也是他不喜歡開晨會的原因之一。貝佐斯的早餐內容包羅萬象，有一次在商務早餐上，他點了雞蛋、韭菜、章魚和希臘大蒜優格；他也喜歡泰國菜，會嘗試輕食、辛辣和以香草為主的健康菜餚。

貝佐斯喜歡動手做早餐，他曾經為西雅圖海鷹隊美式足球員Russell Wilson和歌手兼詞曲創作者Ciara夫妻二人，親手烹製豐盛的藍莓巧克力薄餅。

用餐過後，貝佐斯通常還負責洗碗。做餐和洗碗對貝佐斯的意義重大。專家解釋說，生活忙錄的人，刻意做一些表面上沒有目的性的事情，可以讓思維放鬆，並更具有創造力。貝佐斯說他喜歡在早餐時看報紙、喝咖啡，喜歡在孩子上學前和他們一起吃早餐，這樣的放鬆思維時間對他來說非常重要。

Photo Credit: AP / 達志影像 亞馬遜創辦人Jeff Bezos

睡前兩到三小時進食，睡醒會更累

Tesla創辦人的年紀，和布蘭森及貝佐斯二人相較，算是最年輕的，但今年也邁入了五十大關。隨著年齡的增長，他試圖以鍛鍊身體來保持健康。

馬斯克聘請了一個私人健身教練，但他承認已經有一段時間沒見面了。雖然如此，他仍會自己做一些舉重訓練。他不喜歡慢跑，不用跑步機，但喜歡在空閒時練習跆拳道、空手道或柔道。特別的是，他喜歡吃美味的食物，而不是健康的食物。他說他不在乎是否會因此而英年早逝，但他會很小心不讓自己變得過重，因為他覺得過重會影響免疫系統。

馬斯克是個工作狂，有時一周工作80至90個小時。如果拿「工作」和「吃」讓他選擇，他說他會選擇「工作」；但如果拿「吃」和「運動」讓他選擇，他說他會選擇「吃」。他希望有能享受美食，不必運動，又能保持好身材的方法。

由於休息時間少，馬斯克格外重視睡眠品質，否則他就必須在「不睡覺」和「吃安眠藥」中作選擇。他說，睡前吃東西最不好，因為食物無法正常消化，會導致胃灼熱，對睡眠產生負面影響，醒來時便會更加疲倦。馬斯克說：「如果我們想要有高品質的睡眠，那我們應該在睡前至少兩到三個小時，避免飲酒和進食。當你的睡眠質量得到改善，整體的健康狀況也會獲得很大的改善。」

特斯拉創辦人Elon Musk

18個月減掉108公斤

除了以上三位外，其他的名人、富翁，在飲食上有沒有什麼特殊安排？

美國脫口秀節目主持人，同時也是Harpo製片公司董事長的歐普拉（Oprah Winfrey），遵循以均衡的飲食來維持體重。她的早餐包含簡單的雞蛋料理，不然就是烤小麥麵包三明治、酪梨，一個雞蛋和蕃茄。當她不想吃雞蛋時，便會選擇奶昔，或帶有堅果牛油的烤麵包片。

午餐，她通常喝湯或吃沙拉，並且對油脂的含量非常小心。晚餐，她可以選擇蔬菜炒飯，或糙米飯配魚，外加一小杯酒。當她想吃義大利麵時，她會選擇黑胡椒起司炒蝦義大利麵，或者是奶油培根蛋義大利麵。

印度的工業鉅子，億萬富翁安巴尼（Mukesh Ambani），喜歡吃清淡的早餐，午餐則和歐普拉一樣，通常是喝湯或吃沙拉。

安巴尼對於健康飲食的重要性，或許比任何人都更了解，因為他最小的兒子安巴尼，最近靠著遵循高蛋白質和無糖飲食，還有每天鍛錬近6個小時的健身計劃，在18個月內成功減掉了108公斤。曾經飽受肥胖之苦的年輕人，如今完全變了一個人。

最後，則是微軟集團的比爾蓋茲（Bill Gates）。就營養而言，他的飲食習慣並不是那麼健康。他很少吃早餐，有時，一碗可可球早餐穀物（Cocoa Puffs）就是他一天的開始。午餐，他喜歡吃起司漢堡和健怡可樂。

看來，身為億萬富翁，並不是每個人的養生都一樣。貝佐斯重視早餐，比爾蓋茲很少吃早餐；布蘭森重視運動，馬斯克則不是很熱衷運動。但他們都有一個共通點，就是維持體態，不讓自己過重。如果你能做到，算是也具備成為富豪的條件。

本文獲創新拿鐵授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航