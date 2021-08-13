【關鍵時事】朱立倫「刺江」出招不斷，馬英九終於看不下去了

朱立倫「刺江」出招不斷。馬英九終於看不下去了。

馬辦8月11日上午10時許突然宣布，馬英九中午將參加「飛虎八十暨中美合作紀念展揭幕儀式」。老馬忠黨愛國，是飛虎迷，挺國民黨，都可以理解。

但比較巧妙的是，這是一場江啟臣主持，昨天傍晚就已經宣布，在黨中央舉辦的活動。老馬完全不需要臨時出席講飛虎隊、台美關係。若非馬英九決定出席。這場江啟臣場唱獨腳戲的活動，就是媒體雞肋。

何以老馬非要露面？我認為，跟朱立倫持續出招有關。

老朱以顏寬恒辭國民黨副秘書長當起手式，強調2024無私地推出最強候選人，「不會包括我自己」；朱跟連勝文合體，連日來尊韓、友韓，不惜藉主張「還韓國瑜公道」，對江啟臣宣戰。

國民黨財源匱乏。朱營的狠招，還包括部分國民黨中常委擬提案，緩繳黨代表一萬元責任額。老朱私下允諾改為自由捐。言下之意，「要繳錢的、支持江啟臣，自由捐的、票投朱立倫。」朱立倫攻勢不斷，江啟臣孤軍奮戰，幾乎沒有招架之力。

朱江若「殺到見骨」，幾乎要重演2019年民進黨總統初選「蔡賴之爭」。各大派系紛紛政治表態。朱傷的是江啟臣，也傷了國民黨。

馬英九未必直挺江啟臣。但光是「馬江同台」，就是一個細膩不過的意向。老馬以藍營武林盟主、前總統與前主席的高度，顯然是不樂見惡性競爭的。

馬英九被媒體問到朱江的兩岸論述，很直白地說：

「我不曉得他們有何差別。」

這句話一語雙關，朱立倫和江啟臣都想為黨奉獻的。兩個人都應該走馬英九路線。

相較馬英九的短袖T恤。江啟臣有他可愛的地方，這種天氣穿了厚厚的飛行夾克。憨，卻更顯真誠。馬英九當然不可能說他挺江啟臣，但在黨主席選舉高度政治的氛圍下，出席活動就代表關切與支持。老馬受訪時，江啟臣甚至帶點距離，不懂得要營造同台的氣勢。

Photo Credit: 中央社

朱立倫出招一個禮拜，至今還沒有打出「馬英九牌」。

或許馬英九繼續在神壇上，代表國民黨沒一個能戰的。老朱想要定於一尊，締造出馬英九執政前四年那般的群眾魅力，挾著高人氣大戰民進黨、激勵人心。他只能和馬保持距離，不依附或倚賴馬英九的光環。但不可否認馬英九仍是國民黨內的最大公約數。

老馬的高度，身體力行護黨，不言可喻。從馬英九細膩的鋪陳、媒體擠爆黨中央，江啟臣真該急起直追。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航