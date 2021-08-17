刑事冤案再審已不設時效，「行政訴訟法」何不也取消五年時效限制？

文：風揚清（科技公司資深研究員）

國軍蘇詠盛軍冤案去年年底因《行政程序法》第128條修法放寬「新證據」範圍，國防部月前依法重新作出處分，冤案得以平反。

過去，《行政程序法》其實未規定行政處分後才成立的「新證據」，不能重新被拿來作為重審的依據，但法官為維持法的安定性，向來對行政處分作成後「新證據」不予採納。

然而法律的目的在追求公平正義與保障人權，法官不應為求法律之安定，而棄守公平正義與人權保障，我們也常常看到立法者、行政官員與法官，在立法或行使法律時常以法律安定性而不願修法、不願撤銷處分，甚至拒絕人民再審的機會。

例如，行政訴訟法的再審制度，五年的時效限制，新證物只限判決確定前、新人證仍無法適用再審等都以法律之安定性為由，對再審制度設限，而棄守對公平正義之追求與人權保障。往往一個案件即使有新的證據，也會因為時效超過五年而無法聲請再審，侵害人民的權益，違反憲法對人權的保障。行政訴訟再審的不易，實已形成無形的高牆，而有重新檢討之必要。

反觀，這幾年來對於《刑事訴訟法》第420條對於重審制度與《行政程序法》第128條之3放寬「新證據」的修法，對人民訴訟權與基本人權之保障有很大的進步，值得學習與參考。

保障人權，刑事再審不設時效

在2015年2月4日以前，舊《刑事訴訟法》第420條第6款規定：「有罪之判決確定後，有因發現確實之新證據，足認受有罪判決之人應受無罪、免訴、免刑或輕於原判決所認罪名之判決者情形者，為受判決人之利益，得聲請再審。」

修法之後，改為「因發現新事實或新證據，單獨或與先前之證據綜合判斷，足認受有罪判決之人應受無罪、免訴、免刑或輕於原判決所認罪名之判決者。」

而第420條第3項則新增規定：新事實或新證據，指判決確定前已存在或成立而未及調查斟酌，及判決「確定後」始存在或成立之事實、證據。

Photo Credit: 中央社 林金貴與冤獄平反協會成員

《刑事訴訟法》基於刑事正義、冤獄平反與人權保障，故刻意未設再審期間；甚至《刑事訴訟法》第423條還有更進一步規定，刑罰執行完畢後，或已不受執行時，也可以提起再審，例如蘇炳坤案件，表示即使在總統赦免後，提出再審也獲准，最主要的是要真相與公道。另外，林金貴刑事案件之所以能夠開啟再審，其實也是因為新修正的《刑事訴訟法》。

效法刑事再審，《行政程序法》放寬「新證據」

2020年12月30日立法院通過《行政程序法》第128條條文修正，放寬且明定發現「新證據」範圍，規定新證據是指處分作成前已存在或成立而未調查斟酌，及處分作成後才存在或成立的證據。

該案因國軍蘇詠盛軍冤案中，蘇詠盛之父蘇滿堂申請釋憲案，大法官黃虹霞以「為人民發聲是大法官本份」的使命對此釋憲案提出不受理不同意見書，同時加入黃瑞明、詹森林、謝銘洋三位大法官，該不同意見書明確指出現行實務對《行政程序法》第128條所指「新證據」的適用範圍過窄。

此案受到立委賴香伶關注，促成《行政程序法》第128條修正，放寬「新證據」的範圍，讓民眾權益能夠獲得更妥適的保障。

國防部因此重新邀集專家學者針對蘇詠盛案進行研議後，會議上得到一致性結論：支持國防部依法重新作成處分。國防部原核定因病死亡，蘇父努力奔走11年後，國防部於6月23日重新核定依「因公死亡」撫卹。國防部在重新處分後平反冤案，值得肯定。

Photo Credit: iStock

《行政程序法》的再審制度有修法之必要

輔仁大學法學院法學系教授吳志光認為，行政法的再審制度應該像《刑事訴訟法》，取消五年時間及新證據的限制，以維護人權。事實上，《刑事訴訟法》甚至規定，刑罰執行完畢後，還可以提起再審。

吳志光認為，行政救濟事件主要係人民面對公權力行為之侵害，所以在制度設計上的理念應該要比照刑事訴訟，比較貼切，以保障人民思想、財產及言論等自由。台灣的行政訴訟再審制度卻受到五年時效及新證據的限制，往往一個案件即使有新的證據，也會因為時效超過五年而無法聲請再審，侵害人民的權益，違反憲法對人權的保障，因此行政訴訟法的再審制度有必要修法以符合人權保障。

這場世紀疫情的吹哨人李文亮醫師遺言之末句「我的墓誌銘只要寫一句：他為蒼生說過話」，大法官黃虹霞針對蘇滿堂釋憲聲請案提出不受理不同意見書中，就引用了李文亮醫師的墓誌銘表示，「大法官不是吹哨人，但是同樣是在為蒼生說話，而且不是只為釋憲聲請人而已。」

「為人民發聲是大法官本份，本席來自民間，蒼生保護尤不敢、不可或忘，犯罪被害人權益更必然存心。」大法官黃虹霞以蒼生為念而不是事事以法律安定為藉口，而忘卻人權保障與公平正義之追求的法匠，令人感佩。立法委員既是人民代表，為民喉舌，我們期待立法者也能效尤為蒼生說話，以人民權益優先，修法拆掉法律與行政高牆，保障人權，讓受冤者得以平反，冤案不再。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航