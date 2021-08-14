台灣愛情產業鏈始祖，相親「三店訂終身」：端出黃澄澄的高級月見冰，包準婚事妥妥談定

文：如此表達（espres：so）

說到「婚活」（こんかつ）這類以結婚為目標的活動，翻譯成古早語言自然就是「相親」了。早年相親依循「三店訂終身」模式，先約餐廳認識，再續攤冰果室尬聊，如果相看兩不厭就約看電影，跑完流程也差不多談妥終身大事。

在台北陽明戲院旁有辛發亭，台中日新戲院有龍川（1973年遷徙現址），鹽水永成戲院有銀鋒（1951年創立），而虎尾老字號的壹等涼（1964年創立）本是開在西螺戲院附近，斗南的林松雪（原名阿雪，1968年創立）也是在斗南戲院下賣水果起家⋯⋯戲院與冰果室形成依存關係，是媒妁人心中最佳的一條龍催婚事業體。

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台灣史研究家陳玉箴曾於〈日本化的西洋味：日治時期臺灣的西洋料理及臺人的消費實踐〉論述，西洋料理興起於台灣的時代，除了西洋料理屋、咖啡館、喫茶店之外，也發展出冰店合營的消費形式。相對於咖啡館成為知識份子的聚會場所，冰果室卻把西洋料理簡便化，下滲到省會地區之外，成為最大眾化的「微時髦」場所。

大眾化的時髦冰果室

在講究的老冰果室裡，多可見光潔的磁磚、卡式座位設計、華麗的切割鏡牆，裝潢風格意圖營造出洋派感。也因為冰果室的商機無限，不少水果店也添購果汁機或刨冰機，擺上幾張桌兼營內用生意，於是出現了既似水果店又似冰果店的形式，這在台南市區到處可見。

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古早冰果室的品番不多，主打可分牛乳水果汁、刨冰、水果切盤三大類，使用素材自然是本產蔬果，常見西瓜、鳳梨、木瓜、檸檬、番茄、美濃瓜等，也有芹菜胡蘿蔔汁以及薑汁番茄切盤等超乎想像的組合。最常見的牛乳木瓜汁、香蕉冰、蜜豆冰，都曾在某時代站上冰果料理的主舞台，主打婚活的冰果室更會推出一擊必殺——打上一顆生蛋黃的高級月見冰，端出即證明財力與誠意，包準婚事可以談定（話說也太好收買了吧）。

夏暑時節盛行吃刨冰，有店家張羅十多佐料更是澎湃，穀豆類有花豆、紅豆、綠豆、薏仁、麥角等，蜜餞類有情人果、木瓜簽、李仔棗、蜜鳳梨等，後期大量出現珍珠、芋圓、切圓、湯圓等，最特別是為了度寒冬季小月，冰果室也會兼賣簡餐小食，南部地方出現刨冰與鍋燒麵的經典組合，中北部流行牛乳木瓜汁配上烤吐司，而宜花東更是出現了牛排、熱炒、美國油條等莫名奔放的選擇⋯⋯。

說到底，冰果室與生俱來的「複合式」基因，只是發展得越來越強烈。不過，冰果室在6年級生的記憶裡已不是大人限定的場所，屁孩也能登堂入室享受消暑滋味；而到了7年級生的時代，揭開新篇章的「雪花冰」登場，在冰果界引起天翻地覆的大革命。

高級感滿滿的「雪花冰」革命

1970年代末，有位名叫高文婉的虎尾人，在自家冰店「高進商行」試賣新式刨冰，她把牛奶結成大冰塊刨出介於刨冰與冰淇淋的口感，爾後並巧思命名為「雪花冰」在高雄開起專賣店，自此，「翔美雪花冰」旋風席捲全台，從大都市連鎖到各個鄉鎮，鼎盛時期曾有300多家分店的市佔率，連寒冬也抵擋不住吃冰的盛況，是台灣冰果界的經濟奇蹟。

在7年級生的記憶裡，掛著藍色招牌的翔美雪花冰給人一種高級感。那不只是翔美雪花冰的菜單陣容豪華，必須專注閱讀個5到10分鐘，還有雪花冰易融不耐久吃，體質嬌嫩令店家為其放送冷氣與旋轉吊扇，對比傳統冰果室要揮汗吃冰的環境，翔美雪花冰就是派啊！

當然，也因為雪花冰的強佔市場，許多冰果室受其影響轉型，漸漸也丟失了許多老滋味，像是刻意刨成粗粒的刀削冰以及四菓冰已很少見，麥角與切圓等古早配料也漸漸消失，而香蕉冰那很不像樣的巴黎香水味，大概也只有五、六年級世代才懂了吧。

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