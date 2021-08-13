2021/08/13,
健康

孕婦若不幸感染COVID-19，會如何影響分娩結果？

孕婦若不幸感染COVID-19，會如何影響分娩結果？
Photo Credit: iStock

我們想讓你知道的是

根據研究指出，孕婦感染COVID-19可能會有較高的呼吸衰竭及死亡風險，因此孕婦要特別注意個人防護及接種疫苗。

議題背景

在今（2021）年8月11日，國際期刊《美國醫學會期刊》網路開放版（JAMA Network Open）最新刊載了一篇與COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）的研究。此項觀察性研究，調查了於2020年3月至2021年2月期間，在499間美國醫療中心進行分娩的孕婦，共計超過869,000名孕婦的結果，其中包括18,715名患有COVID-19。此研究發現，患有COVID-19的婦女死亡率增加，以及需要更密集的重症與呼吸醫療照護。

因此，這項研究發現表明，認為COVID-19 與婦女分娩前、後發生疾病的機率和死亡率風險增加有關。

引用文獻

  1. Chinn J, Sedighim S, Kirby KA, et al. Characteristics and Outcomes of Women With COVID-19 Giving Birth at US Academic Centers During the COVID-19 Pandemic.JAMA Netw Open. 2021;4（8）：e2120456.

專家說法

2021年8月11日
台北榮民總醫院婦女醫學部生殖內分泌不孕症科主治醫師 何積泓

COVID-19疫情肆虐全球一年半了，孕婦感染COVID-19後的分娩結果如何呢？

這篇回溯性分析整理了美國499個醫學中心的病歷資料，時間從去（2020）年3月到今年2月，涵蓋超過86萬位孕婦，其中有18,715位（2.2%）確診COVID-19。

分析結果發現，感染COVID-19並不會增加剖腹產率，但是會提高早產率（16.4%）、加護病房住院率（5.2%）、呼吸器的使用率（1.5%）及死亡率（0.1%），在未感染者中這些狀況分別為11.5%、0.9%、0.1%、<0.01%。

不過這些確診孕婦中的非洲裔（20.3%）及拉美裔比例（43.5%）要高於未感染者（18.1% 及22.3%），研究分析也可能會受到社經地位及醫療資源的差異，導致出現較差的分娩結果。孕婦感染COVID-19可能會有較高的呼吸衰竭及死亡風險，因此孕婦要特別注意個人防護及接種疫苗。

本文經台灣科技媒體中心授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：蕭汎如
核稿編輯：翁世航


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