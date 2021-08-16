2021/08/16,
財經

聯準會升、降息循環與經濟發展，如何影響「公司債」？

聯準會升、降息循環與經濟發展，如何影響「公司債」？
Photo Credit: iStock

我們想讓你知道的是

本文針對公司債進行更深入的基本面分析，包含投資債券一定要知道的兩大面向：利率面向、信用面向。

在本篇文章，我們將更一步分析投資等級債、高收益債的所需要關注的基本面，由於公司債券的風險主要來自利率面向和信用面向，我們將從這兩個角度切入，並同步搭配新推出的操盤人必看——美國公司債，那麼就讓我們開始吧！

公司債利率面向：聯準會升、降息循環和經濟發展如何影響公司債？

一般而言，債券的價格與利率呈現反向，當市場的利率上升，則相對不利債券價格。其中市場利率，主要由聯準會的基準利率和公債殖利率所主導，也因此市場利率和資金寬鬆、緊縮環境，會一定程度影響公司債價格的表現。

觀察指標：由「美國市場利率」可知，公司債最佳投資在經濟復甦、利率寬鬆時期

市場利率為一切債券的定價基礎，短從聯準會的基準利率、到長天期如10年公債殖利率成為各種存續期間長度的債券價格的訂價基礎。然而與政府公債不同的是，由於公司債除了「利率風險」外還包含了「信用風險」，因此市場利率對於投資等級債、高收益債價格的影響還需搭配景氣循環一同觀察：

（1）當景氣循環準備進入「衰退期」時，聯準會開始進入寬鬆循環後（包含連續性的降息或QE），例如2000年、2007年和2019年，這時市場利率雖然快速下行，然而信用風險卻也因為經濟放緩而同步升高，因此相對信用評級較差的高收益債也可能出現下跌，甚至投等債也會受到波及。

image2
PhotoCredit:財經Ｍ平方

（2）隨著經濟落底逐漸邁入「復甦階段」，此時聯準會不會貿然結束寬鬆，仍會維持低利率較長的一段時間。而在聯準會資金寬鬆，配合經濟逐漸復甦（有利於企業盈利修復），這個階段就是高收益債表現Out perform的時期，例如2003、2009年，而投等債也會在此時有不錯的表現。

image4
PhotoCredit:財經Ｍ平方

（3）而當景氣循環由復甦期轉向「擴張期」，聯準會可能在此時逐步結束寬鬆（包含結束購債和升息），並同步反映在長天期市場利率走升（經濟前景轉好、通膨預期提升下，長天期利率會率先反映），而市場利率開始走升，也會開始壓抑債券價格，這段時間公司債券報酬表現已經不若景氣復甦階段，報酬走勢較為和緩。

image3
PhotoCredit:財經Ｍ平方

（4）後續在景氣循環由擴張轉向「趨緩階段」，聯準會升息循環告一段落後，市場利率上行趨勢將出現扭轉，在經濟尚未出現大幅衰退跡象前，投資等級債表現則好於高收益債，因為企業獲利開始趨緩，較難出現信用風險下降給予高收債行情的狀況。

image6
PhotoCredit:財經Ｍ平方

值得注意的是，市場利率波動對於投資等級債影響程度較高，高收益債則相對較小，主要原因在於投資等級債的利率存續期間一般較長（可理解為債券發行的年限較長，更遠期現金流的比重較高）。

根據JP Morgan統計資料顯示，美國投資等級債平均約8.5年，至於高收益債平均則僅約3.9年。因為利率存續期間不同的緣故，我們可以看到市場利率大幅上升時，對投資等級債影響程度越大，例如2004/6月至2006/6月聯準會連續升息，兩年期間投資等級債僅上漲6.8％，高收益債上漲17.6％、2016-2017年同樣是利率大幅上升，兩年期間投資等級債上漲12.6％，高收益債則是上漲26.7％。

image5
PhotoCredit:財經Ｍ平方

綜觀市場利率與公司債表現，其實與聯準會的升降息循環、景氣循環的發展息息相關，在了解目前景氣循環的位階，與聯準會是處於寬鬆還是緊縮循環，有助於我們了解市場利率的動向，進而判斷公司債行情走勢。

政府公債與公司債最主要差別在於信用風險的曝險，因此政府公債行情的最佳情境在於連續性的寬鬆搭配經濟進入衰退時，而信用評級較低的高收益債，則是經濟邁入復甦且聯準會持續寬鬆的階段。至於投資等級債與高收益債的差別則在於：投資等級債由於信用評等較高（信用風險曝險相對較小），外加利率存續期間較長（利率風險曝險程度相對較高），因此投資等級債在景氣循環四階段其實勝率都不錯，惟須留意升息時期報酬較低，以及衰退時期也多少會受到影響。

image1
PhotoCredit:財經Ｍ平方

本文經MacroMicro財經M平方授權轉載，原文刊載於此

責任編輯：蕭汎如
核稿編輯：翁世航


Tags：

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。