2021/08/17,
健康

不孕不一定是女性的問題，做「精液分析」就能直接排除40％來自男性的不孕因素

不孕不一定是女性的問題，做「精液分析」就能直接排除40％來自男性的不孕因素
Photo Credit: iStock

我們想讓你知道的是

不孕不一定是女性問題，夫妻應一起接受不孕檢查。而精液分析就能直接排除40％來自男性的不孕因素，令不孕夫妻可把握最佳生育時機去解決不孕。

文：李俊逸醫師

大多數人都會將不孕的原因歸咎到女性身上，令女性在婚姻生活中飽受來自外界的壓力。

其實不孕不一定是女性問題。茂盛醫院不孕症科李俊逸醫師表示，來看診的100對不孕症夫婦中，有40對夫婦是因為男性不孕症而前往不孕門診求助。

除了少數因性生活不協調、勃起、射精障礙等因素影響，大多數男性是因為精液有問題而導致不孕，所以需透過精液檢查來發現問題。而其中有1/3為遺傳性的無精症，2/3則源於精蟲品質低落或數量寡少，高齡、生活型態不佳、不當服用藥物、飲食不均、環境污染都是可能導致男性不孕的原因。

為什麼要做精液分析？什麼時機要去檢查精液？

男女不孕症在數據中各佔了40％，不明原因佔20％左右，精液分析可確認精液或精子是否有問題導致男性不孕。在沒有採取任何避孕措施並有規律性生活的情況之下，備孕超過一年以上沒有懷孕，就算是不孕。夫妻應一起接受不孕檢查。而精液分析就能直接排除40％來自男性的不孕因素，令不孕夫妻可把握最佳生育時機去解決不孕。

精液分析檢測流程為何？

接受精液分析檢測者需要領取本院提供的無菌瓶，取精前先將雙手清洗乾淨，並以手淫方式收集，再將精液裝於無菌瓶中，以避免污染精子，保存室溫下於兩小時內送達實驗室。需注意醫院需設環境舒適的取精室供受測者使用，以免送測過程受影響。

進行精液分析前注意事項？

進行精液分析前需禁慾2-3天，數據才會更準確，但不宜超過7天。檢測前2~5天，請避免抽煙、飲酒、攝取太多咖啡以及服用任何荷爾蒙藥物。取精過程前請先將雙手清洗乾淨，並不能使用潤滑液或其他方式。若目前有服用藥物或進行中醫療程，請先告知醫師。

進行精液分析後，可以分析哪些因素來判定是否不孕？

男性精子是否健康主要看精蟲的數量、形態以及活動力是否在正常值內，可透過全自動精子分析儀、精子透明質酸結合分析法、精蟲DNA及粒線體檢查等檢測方式進行瞭解。

主要有下列三項衡量精蟲的標準：

精蟲濃度

每1c.c.精液須含1500萬隻以上的精蟲才屬正常值。

精蟲形態

精蟲頭部太大/小、過細、太短、尾巴彎曲、雙尾等都是有缺陷的精子。擁有40％以上正常型態的精子才是合格，超過50％以上的精子都是異常型態時就不符合標準了。

精蟲活動力

活動力是指精蟲遊動的情況，活動力若小於40％，表示精蟲亂遊一通、原地打轉，或是無法遊至輸卵管和卵子結合。

除了這三項以外，也可利用精蟲穿透力分析（hyaluronan binding assay，HBA），預測精子對卵子的受精能力。正常情況下，精子的穿透力為80％，若過低時就可能精卵無法正常結合的狀況發生，技術上則可透過精蟲顯微注射加以解決。

本文經茂盛醫院授權轉載，原文刊載於此

責任編輯：蕭汎如
核稿編輯：翁世航


Tags：

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。