不孕不一定是女性的問題，做「精液分析」就能直接排除40％來自男性的不孕因素

文：李俊逸醫師

大多數人都會將不孕的原因歸咎到女性身上，令女性在婚姻生活中飽受來自外界的壓力。

其實不孕不一定是女性問題。茂盛醫院不孕症科李俊逸醫師表示，來看診的100對不孕症夫婦中，有40對夫婦是因為男性不孕症而前往不孕門診求助。

除了少數因性生活不協調、勃起、射精障礙等因素影響，大多數男性是因為精液有問題而導致不孕，所以需透過精液檢查來發現問題。而其中有1/3為遺傳性的無精症，2/3則源於精蟲品質低落或數量寡少，高齡、生活型態不佳、不當服用藥物、飲食不均、環境污染都是可能導致男性不孕的原因。

為什麼要做精液分析？什麼時機要去檢查精液？

男女不孕症在數據中各佔了40％，不明原因佔20％左右，精液分析可確認精液或精子是否有問題導致男性不孕。在沒有採取任何避孕措施並有規律性生活的情況之下，備孕超過一年以上沒有懷孕，就算是不孕。夫妻應一起接受不孕檢查。而精液分析就能直接排除40％來自男性的不孕因素，令不孕夫妻可把握最佳生育時機去解決不孕。

精液分析檢測流程為何？

接受精液分析檢測者需要領取本院提供的無菌瓶，取精前先將雙手清洗乾淨，並以手淫方式收集，再將精液裝於無菌瓶中，以避免污染精子，保存室溫下於兩小時內送達實驗室。需注意醫院需設環境舒適的取精室供受測者使用，以免送測過程受影響。

進行精液分析前注意事項？

進行精液分析前需禁慾2-3天，數據才會更準確，但不宜超過7天。檢測前2~5天，請避免抽煙、飲酒、攝取太多咖啡以及服用任何荷爾蒙藥物。取精過程前請先將雙手清洗乾淨，並不能使用潤滑液或其他方式。若目前有服用藥物或進行中醫療程，請先告知醫師。

進行精液分析後，可以分析哪些因素來判定是否不孕？

男性精子是否健康主要看精蟲的數量、形態以及活動力是否在正常值內，可透過全自動精子分析儀、精子透明質酸結合分析法、精蟲DNA及粒線體檢查等檢測方式進行瞭解。

主要有下列三項衡量精蟲的標準：

精蟲濃度 每1c.c.精液須含1500萬隻以上的精蟲才屬正常值。 精蟲形態 精蟲頭部太大/小、過細、太短、尾巴彎曲、雙尾等都是有缺陷的精子。擁有40％以上正常型態的精子才是合格，超過50％以上的精子都是異常型態時就不符合標準了。 精蟲活動力 活動力是指精蟲遊動的情況，活動力若小於40％，表示精蟲亂遊一通、原地打轉，或是無法遊至輸卵管和卵子結合。

除了這三項以外，也可利用精蟲穿透力分析（hyaluronan binding assay，HBA），預測精子對卵子的受精能力。正常情況下，精子的穿透力為80％，若過低時就可能精卵無法正常結合的狀況發生，技術上則可透過精蟲顯微注射加以解決。

本文經茂盛醫院授權轉載，原文刊載於此

責任編輯：蕭汎如

核稿編輯：翁世航