2021/08/13,
健康

混打疫苗有三大好處，但「順序」很重要！AZ與mRNA誰先誰後？

混打疫苗有三大好處，但「順序」很重要！AZ與mRNA誰先誰後？
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我們想讓你知道的是

根據目前現有的研究數據，第一劑AZ，第二劑mRNA疫苗（Moderna或BNT），可有效刺激抗體生成及在體外中和病毒。

文：何忠祐醫師（Dr.Eric家醫。美食。健康體態）

隨著越來越多研究成果初步發表，以及國際採買COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫苗現況，我國「是否開放混打疫苗？」成為近期熱議的話題。

近日，中央流行疫情指揮中心（簡稱『指揮中心』）甫同意國內開放COVID-19疫苗混打，並擬優先由第1至3類「第1劑施打AZ疫苗」者，可混打mRNA疫苗，施打細則仍研議中。

因此，筆者想跟大家分享，現有的混打疫苗實證資料，並強調「此實證資料並未代表施打建議」，如何施打仍有待指揮中心指示。

為何要考慮混打？

  1. 免疫反應佳：現有數據顯示第一劑施打腺病毒疫苗，第二劑施打mRNA蛋白疫苗可以有效刺激抗體生成，且體外實驗看到潛在對病毒變異株的中和能力。
  2. 根據國際疫苗供貨情形：疫苗政策滾動式變化，不影響保護力的情況下，混打疫苗有機會讓接種者較快獲得完整保護力。
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Photo Credit: 何忠祐醫師 Dr. Eric 家醫。美食。健康體態

提醒：下文「AZ+BNT」組合的棘蛋白抗體效價與「AZ+Moderna」組合的抗體效價不能直接進行比較，因爲來自不同研究試驗，所以檢驗與統計方法並不相同。

「AZ+BNT」組合之保護效果與副作用（ref.1-3）

  • 刺激棘蛋白抗體能力：據英國Com-COV臨床試驗顯示，「AZ+BNT」組合產生的棘蛋白抗體濃度可達「AZ+AZ」組合的9.2倍。
  • 中和變種病毒能力：在體外試驗中，「AZ+BNT」組合產生的抗體能中和原始、英國、南非、巴西變異病毒株（註1）。
  • 副作用：「AZ+BNT」組合較可能產生發熱感、冷顫、肌肉痠痛、頭痛、虛弱等副作用。試驗中並未發生疫苗嚴重不良反應。
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Photo Credit: 何忠祐醫師 Dr. Eric 家醫。美食。健康體態

「AZ+Moderna」組合之保護效果與副作用（ref.4）

  • 刺激棘蛋白抗體能力：「AZ+Moderna」組合相較僅施打AZ疫苗，可刺激出約115倍棘蛋白抗體；相較「AZ+AZ」組合刺激棘蛋白抗體能力可達約20倍（註2）。
  • 刺激中和抗體能力：「AZ+Moderna」組合相較僅施打AZ疫苗，可刺激出約20倍中和抗體；相較「AZ+AZ」組合刺激約2中和抗體能力可達約10倍（註3）。
  • 中和變種病毒能力：在體外實驗中，「AZ+Moderna」組合展現對南非變種病毒的中和能力（註4）。
  • 副作用：「AZ+Moderna」組合可能有較多發燒、頭痛、冷顫、肌肉痠痛。但根據嚴重度分級後，與「AZ+AZ」組合並未出現顯著差異。
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Photo Credit: 何忠祐醫師 Dr. Eric 家醫。美食。健康體態

如何混打，順序很重要！

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Photo Credit: 何忠祐醫師 Dr. Eric 家醫。美食。健康體態

英國Com-COV臨床試驗顯示，刺激出的抗體濃度：

  1. 「AZ+BNT」組合較「AZ+AZ」組合高
  2. 「BNT+BNT」組合較「BNT+AZ」組合高

加拿大現行建議（ref.5-6），如下：

  1. 第一劑AZ，第二劑疫苗可施打mRNA或是AZ。
  2. 第一劑mRNA疫苗，第二劑應施打同一種mRNA疫苗為原則，但如果無法取得同一種mRNA疫苗，可考慮接種另一廠牌的mRNA疫苗

現有資料限制，對現實世界的病毒保護力仍然未知

  1. 目前公布的混打研究規模較小，且尚未有第三期臨床試驗結果，未來還需要更多數據驗證混打疫苗的保護力。
  2. 目前研究結果只顯示體內中和抗體以及體外中和病毒的能力，有免疫橋接的問題，對現實世界的病毒保護力仍然未知。

筆者呼籲：現階段能打到的疫苗，就是最好的疫苗！

根據目前現有的研究數據，第一劑AZ，第二劑mRNA疫苗（Moderna或BNT），可有效刺激抗體生成及在體外中和病毒。

現階段在安全性的研究上，亦尚未出現嚴重不良反應的報告，可期待更多正向的研究成果發表。混打的方式與機制，仍有待指揮中心公布施打指引。

首要目標絕對是「及早獲得完整的保護力」！

最後，筆者要重申，對非接觸高風險的民眾而言，在沒有禁忌症及過敏的情形下，現階段能打到的疫苗就是最好的疫苗！

注釋

  1. 「AZ+AZ」組合產生的抗體能中和原始、英國株，但無法中和南非和巴西株。
  2. 若採用「AZ+AZ」組合，可刺激出約5倍棘蛋白抗體。
  3. 若採用「AZ+AZ」組合，可刺激出約2倍中和抗體。
  4. 「AZ+AZ」組合產生的抗體無法中和南非變種病毒。

參考資料

  1. Heterologous prime-boost COVID-19 vaccination: initial reactogenicity data
  2. Safety and Immunogenicity Report from the Com-COV Study – a Single-Blind Randomised Non-Inferiority Trial Comparing Heterologous And Homologous Prime-Boost Schedules with An Adenoviral Vectored and mRNA COVID-19 Vaccine
  3. Immune responses against SARS-CoV-2 variants after heterologous and homologous ChAdOx1 nCoV-19/BNT162b2 vaccination
  4. Heterologous ChAdOx1 nCoV-19 and mRNA-1273 Vaccination
  5. Recommendations on the use of COVID-19 vaccines
  6. Archived 12: NACI rapid response: Interchangeability of authorized COVID-19 vaccines [2021-06-01]

本文經何忠祐醫師Dr.Eric家醫。美食。健康體態授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：蕭汎如
核稿編輯：翁世航


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