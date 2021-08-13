補第三劑、第四劑會不會步入無限輪迴的「錯誤之路」？只有時間才能夠告訴我們了

Photo Credit: 姜冠宇醫師提供

在WHO宣布全球COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）爆發為大流行病17個月後，全世界在本周三（2021年8月11日）超過了一個嚴峻的里程碑。根據約翰霍普金斯大學的數據，全球確診病例現已超過兩億，要注意由於無症狀患者、和有限的檢測量能導致未被發現的病例，實際數字可能要高得多。

全球已知病例，五個國家佔一半以上，其中美國（3530萬）、印度（3180萬）和巴西（2000萬）是僅有的三個確診病例超過1000萬的國家。而且截至2021年8月4日，已有超過425萬人死於COVID-19，其中美國、巴西和印度的死亡人數最高。

這個百年大病，我們走過了那些時期？

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WHO流行病訊息中心（World Health Organization's information network for epidemics，EPI WIN）整理疾病發展階段，從病毒出現後，在階段二時就面臨醫療資源壓力，並開始確認了公共政測（個人防護裝備、社交距離、邊境管制、環境安全），在階段三時並不只是疾病快速成長，而是旅遊業、經濟大幅度受影響、全球失業潮，這時也是在探討「新常態」。

第四階段疫情多面向的發展，各國有不同波段的變化，此時也啟動了全球合作項目（ACT Access to COVID 19 Tool），加速研發快篩診斷工具、重症治療、疫苗研發。

第五階段即是疫苗大量問世的時期，疫情的逆轉也看見曙光，除了檯面上疫苗，還有76項疫苗臨床試驗、182種研究中疫苗，大部分為二劑，然而極度貧困也在此時同步發生。

而杜克大學的全球衛生中心當時以全球疫苗疫苗覆蓋率計算，全球80％的人口擁有抵抗力應該發生在2023-2024年，而可以迎來最後全球開放，但是當時還在Alpha、Beta變異株正逐漸取代原生株的時間點，印度疫情還未爆發。隨著Gamma和最後Delta的出現，讓疫苗產生有效中和抗體濃度下降 （表格1，由旅美小兒科吳凌安醫師提供），加上全球明顯產能不足，像是發生韓國與以色列交換訂單已趕快彌補拖延太久的第二劑BNT疫苗施打，人類群體免疫與病毒變異正在陷入拉鋸戰的膠著。

由表格1可見美國各廠牌疫苗對不同變種株產生的中和抗體量之比較，須注意此為個別不同的研究，不適宜用此表比較各廠牌疫苗。另外，即使中和抗體量有下降，以目前真實世界施打後的資料顯示，疫苗對感染變種株後住院、重症都還是有一定的保護效果。

莫德納（ref.1） 嬌生（ref.3） 輝瑞（ref.3） Alpha (英國） ↓1.6 fold ↑0.9 fold ↓2.6 fold Delta (印度） ↓2.1 fold ↓1.6 fold ↓5.8 fold Beta (南非） ↓6.9-8.4 fold ↓3.6 fold ↓4.9 fold

儘管疫苗的目的，是在達成群體免疫根絕傳播，但是如果我們永遠無法達到群體免疫怎麼辦？

現在全球比較大的公衛衝突，就是美國與以色列將對免疫力較差的族群實施第三劑，其實歐洲有些國家也正在評估實施，如德國。於此同時，WHO與無國界醫師反對第三劑，認為這是短視近利。因為對抗變異最好的方式還是全球接種步伐一致，不要掠奪窮國第一劑。

世界醫師會內部也發表過觀察觀點：

富國囤積疫苗對國際社會和國際公共衛生弊大於利。 我們必須應對知識產權法律法規的變化，疫苗的壟斷和緩慢分發正在影響開發中國家。 各國際醫學協會需要向當地政府和衛生部門指出，接種疫苗的重要性不分國家移民或移民身份。 認為搶接種時間，是對付變異的關鍵。

但是顯然這世界根本就做不到，因為許多國家自己內部壓力也很大，除了發現Delta為主的確診數在上升（雖然重症率有待釐清，像是美國與英國已接種人口的重症率目前似乎並沒有隨著上升），也有各國文化因素。

美國民眾期待：接種疫苗後即可脫下口罩，形成政府推畫施打第三劑疫苗促力

像是美國，為何一定要打第三劑，因為美國大多數民眾的期待，打疫苗就是為了要立即脫下口罩，各個共和黨州也有拮抗美國CDC的建議，不能強迫學生在校園戴口罩（ref.4）。

這是全球衛生再劣化的原因，是一個噩夢賽局。

FDA 疫苗第三劑加強計劃可在數週內準備就緒，目標在：

65 歲或以上的人和免疫功能低下的人（癌症和HIV患者） 以及在推出疫苗後不久於12月或1月接種的人 甚至單劑嬌生疫苗的接種者

根據《華爾街日報》採訪內容：“Recent data from Pfizer Inc. and BioNTech SE shows the efficacy of their shot declines about 6％ every two months， which suggests boosters may be needed broadly， one of the people said.”

每兩個月下降約6％，輝瑞認為這表明可能需要廣泛使用第三劑以防止不斷演變的病毒。

另外，輝瑞表示，在第二次給藥後大約八個月，抗體水平開始從早期的峰值下降。根據輝瑞的數據，第三次注射後，與兩次注射相比，18至55歲人群的抗體水平增加了5倍以上，65至85歲人群的抗體水平增加了11倍以上。

Moderna Inc. 本週四也表示，預計接種兩劑疫苗的人需要在秋季接種第三針，以保持對COVID-19的強大保護。

但美國大多數醫師和免疫學家表示，目前尚不清楚一般人群是否需要它們。

如果普通民眾需要補強針，鎖國前提下美國有實力足夠供應，但白宮正面臨國際壓力，要求捐贈劑量，而不是在國內啟動補強針。國際壓力除了WHO之外，還有無國界醫師，傳染病醫學顧問艾琳·霍夫曼·達爾（Elin Hoffmann Dahl）直批這些世界領導人是「短短視近利」 (short-sighted way of thinking)，白宮發言人沒有立即回應這些國際組織。僅只見美國國家過敏和傳染病研究所所長Anthony Fauci博士周四表示，為免疫功能低下的人提供補強針很重要。

美國要承擔的壓力也不只來自國際壓力，內部風險評估上，白宮其實會擔心民眾會決定自行獲得第三劑，從而造成更大混亂，和增加尚未研究過的組合。

第三劑、第四劑？民眾多久需要一次補強針？

這是全世界都尚正在研究，而未有定論的。可能是每年、18個月甚至兩年。這是美國研究人員的說法。但是這其中的差距，肯定會決定公共衛生執行不同等級的壓力。

僅管如此，確實能透過疫苗，進而預防大多數人的重症可能。目前的兩劑一直保持良好狀態，即使是對抗高度傳染性的Delta變異病毒，依然有不差的防護力。

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美國突破性感染仍然很少見

這是要強調的，因為上週麻州國慶後報告在嚇到大家，但是那概念是 「有突破性感染中，Delta佔74％」。

整體而言，突破性感染在已接種人群的分布為何？

美國CDC從今年7月26日不再計算「並未住院或死亡」的突破性感染病例。

但是無論哪種方式，數據繼續表明疫苗在減少住院和死亡方面非常有效。

雖然在社群上被喊出了6,587 例，也由於沒有一種疫苗是100％有效的，因此預計會出現突破性病例，但它們的數量只占美國完全接種疫苗的人數極少。截至7月26日，約有 1.63億美國人已完全接種疫苗，CDC 的數據顯示，在這些人中，發生了 6,587例感染和住院合併以及1,263例合併感染和死亡。

6,587 例是要這樣的角度去理解的。

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事實上，美國內部最大的問題，還是疫苗還未接種完全

在美國，接種不足的州，醫院再次人滿為患，這才是Delta的溫床。

美國的住院不若台灣，是要有一定程度無法忍受的重症才會住院，但在疫苗接種率最低的五個州中，三個州的住院率有所上升。例如：路易斯安那州超過60％的人口未接種疫苗，其COVID-19住院人數在全國排名第二，每百萬人口中有439人住院；阿拉巴馬州和密西西比州的三分之二尚未完全接種疫苗，緊隨其後，每百萬人中有大約 360-380名冠狀病毒患者在醫院；佛羅里達州有超過一半的人口沒有完全接種疫苗，目前住院的COVID-19患者人數最多，為每百萬人中有 576 人。

位於東海岸的接種疫苗最好的州沒有經歷過如此危險的COVID-19感染激增。儘管也有35％到40％的居民未接種疫苗，但住院人數大多保持在低兩位數。

以上整理，美國近期對全世界牽一髮而動全身的故事。

究竟這個第三劑、第四劑會不會步入無限輪迴打的「錯誤之路」？只有時間才能夠告訴我們了。

但是須要給大家一些彩蛋，我們對Delta的突破性感染不必那麼悲觀，Delta是否有在高比例接種疫苗的人口中，有毒性降低的趨勢（表格2，由旅美小兒科吳凌安醫師整理，ref.5），值得持續觀察。

由表格2可知：

從今年3月15日到7月24日，該院有5756例確診，利用其中85％，4920例確診病患來做統計。這個時間涵蓋了Delta剛在休士頓被發現、到現在Delta成為最大宗。 其中8.2％（414例）發生在已完全接種過疫苗的民眾身上。這些已接種疫苗的人當中，85％打輝瑞、11％打莫德納、2％打嬌生。 其中感染Delta的病人中，住院日數比其他株長（5.3天vs 5天）、但是需要住院的人（40.9％ vs 54.6％） 、需要用氧（53.4％ vs 68.6％）、需要插管或葉克膜（5.9％ vs 8.6％）的比例相對於其他株種低。染Delta的人相對其他變異株病毒有較低的CT值、也比其他變異株容易造成breakthrough infection （得到Delta變異株病毒的有17.4％有打過疫苗、其他變異株病毒的話， 是5.8％有打過疫苗）。 比較有打過疫苗跟沒打過疫苗的確診民眾中：不分變異株的話，有打疫苗的CT值比沒有打疫苗的高。但是如果是delta variant的話，有沒有打疫苗的CT值都差不多。如果把Delta變異株病毒去除，只看其他變異株病毒，則有打疫苗的CT值比較高。住院率的話，這414breakthrough cases的人住院率是35.5％，沒打的人52.9％; 而這414例breakthrough cases的人當中，染delta的住院率是28.9％，染其他株的住院率是41.4％。

另外，新加坡的一份報告（ref.6）指出，Delta確診在有打疫苗和沒打疫苗者，雖然在先前報告指出CT值相近，但是：有打疫苗者，清除Delta的速度相對比未施打疫苗者速度快很多。

Photo Credit: 姜冠宇醫師提供 圖為新加坡的一份研究，從4/1-6/14期間收集資料，針對Delta變異病毒來比較打過疫苗跟沒打過疫苗後的表現。a.打過疫苗跟沒打過疫苗的人相比，在確診初期的CT值是差不多的。b.但是接下來，大概在第六天開始左右，打過疫苗的人的CT值就開始加快上升，表示可能在清除病毒的速度也比沒打疫苗的人快。c.另外，打過疫苗的人，也比較快在血中能測到anti-S protein的抗體，並且中和抗體的數量也比較高。

要說疫苗失效，真的還太早了。

參考資料

本文經姜冠宇醫師Pro'spect授權刊載，原文刊載於此

責任編輯：蕭汎如

核稿編輯：翁世航