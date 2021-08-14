好好實行這五點，不用手術也能改善惱人的橘皮組織

文：Candice（Nuli.app專欄作家，現為健身教練）

首先我想告訴妳，妳不是唯一一個、也不是最後一個飽受橘皮困擾的女孩！

事實上，根據調查指出，約有75％的女生都有這個困擾，包含我自己也是。特別是大腿和屁股更明顯，每次看到凹凸不平的皮膚，都讓人眉頭緊皺⋯⋯。

到底是什麼原因造成橘皮產生呢？橘皮只和肥胖有關嗎？大錯特錯！就算瘦的女生也是會有橘皮的。我們必須深度瞭解橘皮產生的原因，才能找出對的方法改善它。

橘皮成因

通常產生橘皮原因有以下幾點：

1. 血液循環差

若長期久坐或久站，血液循環下降會導致脂肪周圍的血液堵塞，造成水腫和橘皮產生。同樣道理，長期穿太緊的褲子也會比較容易造成橘皮產生唷！

2. 年齡

年紀越大，真皮層內的彈力纖維蛋白質變少，導致皮膚失去彈性，所以皮膚表層會讓橘皮更明顯。

3. 賀爾蒙失調

女性賀爾蒙和脂肪細胞有緊密的關係，當雌激素下降時，除了較容易造成脂肪堆積以外，還會造成皮膚下的膠原蛋白變少，皮膚彈性流失，所以這時候橘皮就更容易浮出檯面。

4. 攝取過多精緻澱粉、糖分

長期吃精緻澱粉、高糖份的飲料或甜食、油炸類、高鈉高鹽重口味食物，脂肪增加細胞體積變大和身體水腫，橘皮當然只會越長越大、越來越明顯。

5. 基因

雖然我們無法改變先天性的基因，但我們絕對可以用後天的預防方法來改善橘皮。

如何有效改善橘皮？

1. 攝取足夠的水分

建議每天喝約三公升的白開水，不包含無糖茶和咖啡喔！多喝水能幫助身體排除廢物、防止水腫並增加血液循環，減少橘皮組織。

2. 避免高鈉高糖的碳水

如上文提到，攝取高鈉高糖食物容易造成脂肪堆積和水腫，盡量以低GI碳水為主例如地瓜、燕麥或五穀米等等。另外也建議多攝取抗氧化蔬果，例如花椰菜、甜椒、黃豆、蘋果和木瓜等等。

3. 補充膠原蛋白肽

研究顯示每天補充膠原蛋白肽（Collagen Peptide）在8至12週有助於減少橘皮。當然這個前提，是妳必須遵守本文其他點的說明，如果每天補充，但飲食習慣差、很少喝水或完全不運動，就算補充膠原蛋白肽一樣不會有太大的改變。

4. 運動增加肌肉量：

還記得成因之一是年紀越大，皮膚越鬆弛，越容易造成橘皮浮出檯面嗎？逆老的最有效方式就是運動了！利用運動增加肌肉量，就能撐起鬆弛的皮膚，消除頑固的脂肪並讓整個體態看起來更緊實！建議一週至少要有三次的肌力訓練。

5. 按摩

雖然按摩無法直接消除橘皮，但按摩可以增加血液循環、消除水腫和減緩肌肉緊繃，比起什麼都不做還是多少有幫助的！

好好實行以上五點，除了變健康之外、還能改善惱人的橘皮組織。

本文經Nuli.app授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：蕭汎如

核稿編輯：翁世航