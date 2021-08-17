大大小小的咖啡館算起來約有2700家，「清邁咖啡館文化」是如何開始的？

在清邁的那幾年，大街小巷的咖啡館開業或更替的速度隨著觀光熱門程度飆升，無論國內外旅客到清邁觀光，多半都愛往咖啡店或兼售輕食的Café跑，有的愛裝潢氣氛追求網美拍照打卡點，有的追得獎那一杯，或是為了單純好味道和在地的故事。

回想一下，從2003年第一次走訪清邁，中間來回到後來待了幾年，根據自己觀察和當地朋友的敘述，所謂「清邁咖啡館文化」的風潮大概始於2010、2011左右，近4、5年像是裝了加速器，每一季2、30家的更新快成常態，手機打開Google地圖上註記去過的店家，永遠追不上想去的地點，很多人稱清邁咖啡館多到可以喝到夜未眠，和泰國朋友經常笑說清邁咖啡比自助餐店（ข้าวราดแกง）還好找，而即便是疫情期間也還是有新店開幕，從咖啡車、小型咖啡亭型態到旗艦概念店都有。

Photo Credit：女子＠清邁 近幾年到清邁觀光，泡咖啡館已成為主題路線之一。

清邁咖啡館每天喝一家，7年才喝得完！

據統計，目前清邁大大小小的咖啡館算起來約有2700家，根據「เชียงใหม่ ฉันจะดูแลเธอ Chiang Mai We Care」臉書專頁所分享的數字，清邁市數量最多約佔1000家，佔全清邁府的36.7%，訕賽縣（San Sai）居次佔12.5%，若從中再細分為是受學生或上班族歡迎的Café（除咖啡外還提供其他飲品、輕食、烘焙甜點等）有200家。各店家提供的咖啡飲品選項平均18種、非咖啡類飲品約30種（如茶類、乳製品、巧克力、冰沙等），如果認真每天跑一家咖啡館和Café ，喝完清邁府的咖啡館大概得花上7年。

供應咖啡的場所從早期簡單的傳統咖啡奶茶攤，或暱稱為議會咖啡的早餐攤สภากาแฟ（sapha kafe），連鎖品牌有星巴克、Cafe Amazon、Black Canyan進駐之外，最顯眼的就是在1997年亞洲經融風暴下，從清邁起家的連鎖品牌Wawee Coffee，以及後來跟進的Roastniyom，和走「好鄰居路線」的Mingmitr Coffee。

Photo Credit：女子＠清邁 清邁本地連鎖咖啡，左上：Mingmitr Coffee、右上：Roastniyom、右下：Wawee Coffee 吉祥物、左下：Wawee Coffee。

Photo Credit：女子＠清邁 週末市集或有機農市常見咖啡車與手沖咖啡攤。

Photo Credit：女子＠清邁 傳統市場旁的傳統早餐攤，供應加煉乳的傳統熱咖啡、半熟蛋以及烤麵包。因為經常是男人們聊天談社會事的地方，又被暱稱為議會咖啡（สภากาแฟ）。

接著還有主打拿鐵拉花的義式咖啡館，像是Risto8to、Impresso Espresso Bar等，不管搬幾次家都一樣端出好咖啡的The old Chiang mai Cafe' & Espresso bar、Ponganes Coffee Roasters，有包辦烘豆教學的FABB Coffee Roasters（2017年10月歇業）、24小時營業的類公共工作空間Wake Up、2014年進駐的韓國品牌TOM N TOMS（目前多數分店已歇業），和在商場頂樓的Camp等。

與24小時營業咖啡館幾乎同時衝刺展店的，是具獨特裝潢風格的咖啡館，包括最早掀起純白色風格的The Baristo、帶點鄉村味的The Barn: Eatery Design Coffee Shop、貨櫃堆疊的Tiger Ted Cafe等，緊跟著是各種極簡、日式、文青風的變化，像是Khagee、A day in Chiang Mai、Yellow Crafts、Graph、Still、TOMATO.cafe.cnx等。帶著阿卡部族故事的Akha Ama，則是從外國旅客的口碑帶回本地消費者，而手沖咖啡則是在近3、4年間逐漸出現在有機農市或咖啡市集後，越來越受到矚目。

Photo Credit：女子＠清邁 手沖咖啡無論在空間或價格上都出現兩極。

Photo Credit：女子＠清邁 極簡加上輕工業也是清邁常見的咖啡館裝潢風格。

Photo Credit：女子＠清邁 以家傳豆漿調製拿鐵的 Yellow Crafts，曾入選亞洲前 50 最佳咖啡館。

前面提到清邁咖啡飲品有18到30種品項，仔細算算也不誇張，例如街邊有一大袋或一大杯濃厚甜膩，冰塊量從街口走到街尾才慢慢融化的傳統口味，咖啡館更有各種冷熱義式咖啡選項（甚至因天氣與飲用習慣，Espresso也可以選冰飲！），或是可加上蝶豆花、紅豆、能量飲料、鹹蛋等加味選擇，還有花俏的西西里咖啡，加鳳梨、柑橘口味冰棒都有。

Photo Credit：女子＠清邁 加上大量冰塊、煉乳的傳統泰式冰咖啡。

Photo Credit：女子＠清邁 以西西里咖啡為主的各色調味咖啡以及獨特的空間設計，都是年輕人踩點打卡重點。圖左：A day in Chiang Mai、圖右：TOMATO。

有人說清邁是咖啡城。那麼咖啡城市是定義在咖啡產量、咖啡館數量亦或是咖啡/咖啡館在人們日常生活的角色比重呢？

北部阿拉比卡香氣足，產量佔全國三成

泰國的咖啡產地主要是在北部，例如Doi Chang、皇家計畫Doi Tung，只要看到品牌前面寫了Doi（註），就知道是泰北出品。知名的咖啡店家像是Akha Ama，原本就是為了幫助居住在泰國北部清萊府和清邁府的阿卡族人，從阿卡族自家咖啡園摘中採收咖啡，和Risto8to的自有品牌咖啡豆，前後進駐清邁Rimping超市。年度蘭納展銷博覽會（Lanna Expo）從2017年起還增設了咖啡專區，也有不少來自南邦、南奔、湄宏順、清萊的獨立咖啡館帶來自家選豆銷售。

Photo Credit：女子＠清邁 左：Risto8to 本店、右：Risto8to 的拿鐵拉花經常給顧客驚喜。

Photo Credit：女子＠清邁 咖啡館選擇多，街景、河景任君挑選。左上：All About Coffee Pai、右上：still、右下：清萊Chivit Thamma Da Coffee House、左下：Chapterone/cm。

不過其實泰國南部也有咖啡產區。1904年，泰南的穆斯林從印尼攜進羅布斯塔咖啡（Robusta）在宋卡種植，這款咖啡風味濃烈，但香氣不如阿拉比卡，多半取來製作即溶咖啡，傳統泰式咖啡就混和了羅布斯塔咖啡豆，目前產區包括春蓬、羅永、蘇叻塔尼、洛坤、攀牙、喀比等。至於泰北，氣候與環境條件則適合種植阿拉比卡。

根據1934年時任泰國農業部長的Phra Sarasas Palakant（พันโท พระสารสาสน์พลขันธ์） 所記載的文獻，最早阿拉比卡咖啡是由義大利人於1850年引進，直到1969-1979年間，推動在高山種植阿拉比卡咖啡以取代罌粟花的計畫，加上皇家計畫的協助推廣，才逐漸增加產量與產地，目前多分布於清萊、清邁、楠、湄宏順等地海拔約900-1200公尺山區。

推廣阿拉比卡咖啡初期，由於山區交通不便，上下一趟不容易，就不用說要跟各族農民溝通又增加難度，要維持或是交換種植咖啡的相關知識都相對困難。當時因為不熟悉栽種方式，北部咖啡年產量僅1千噸。清邁第一家咖啡豆品牌「Hillkoff」創辦人Teera Taksa接受媒體採訪時曾表示，由於家族與高山民族有布匹交易、往來密切，他亦熟稔幾種部族語言，所以當皇家計畫想要在山區推廣其他經濟作物及咖啡時，便找上他，請他幫忙帶種子上去並協助翻譯，這也造就他創立「Hillkoff」品牌的契機。

Photo Credit：女子＠清邁 清邁有不少咖啡師工作坊或課程可以選擇。

種了也要能賣才有價。1998年泰國觀光局打出「Amazing Thailand」的觀光宣傳口號，帶來更多的外國遊客坐在飯店餐廳裡啜飲現煮咖啡，同時間國際連鎖咖啡館進駐（泰國首家星巴克於1998年在曼谷Central Chidlom商場設立），原本花15 ~ 25泰銖隨手可得的咖啡瞬間能賣到一杯一百，，讓大家看見了咖啡的市場需求與價值。之後隨著本國人咖啡飲用的習慣改變，泰國國內咖啡需求量也日益增加。

2019年，泰國咖啡內銷數量年約5萬噸，單靠國內種植產量稍顯不足，必須就近自越南、寮國大量進口，因此，官方從工業部、農業部各部會與民間協會共同制定國內咖啡推廣策略，針對泰北地區，包括在不損害環境的前提下，同時加速種植與發展產品品質的效率、市場行銷推廣、研究發展、經營管理等方向努力。目前泰北咖啡種植面積擴展至1萬1200公頃，雖然產量仍未達需求，但相關單位預估泰北咖啡的市場價值約50億泰銖，目前泰北也擁有全泰國最多咖啡相關企業，約佔全國29.85％。

清邁咖啡故事多，從耕作培訓講到部族文化

不僅官方與地方商貿協會合作，2017年清邁大學農業部獲得政府補助9500萬泰銖，著手「蘭納泰國咖啡中心」（Lanna Thai Coffee Hub）計畫，請來農業與病蟲害的專家舉辦研討會，並同時教育和培訓農民如何提高產量和質量，協助記練標準化的小農場，在2017 年底就培訓了3千位農民，若往後種植有問題還可以帶著豆子到計畫中心尋求協助。

Photo Credit：女子＠清邁 Kao Mai Lanna度假村的咖啡館。

在產官學相對官方角度之外，年度蘭納展銷博覽會、咖啡同業自組市集或在有機農市舉辦活動、工作坊，是同業交流的機會。想要學習咖啡師技能或相關知識，投入咖啡師或創業行列，有不定期的研習會或工作坊。大品牌如Hillkoff就在市區設立了研習中心（Hillkoff Learning Space），提供咖啡師培訓課程以及創業顧問服務，Wawee在清萊的湄歲縣（​​Mae Suai的有機咖啡研習暨展示中心（ศูนย์การเรียนรู้กาแฟวาวี ออร์แกนิค），提供在地農民相關協助、推廣有機咖啡種植，同時讓參觀民眾了解該品牌咖啡製作過程。

Photo Credit：女子＠清邁 Akha Ama在市區並未擴張太多分店。

Photo Credit：女子＠清邁 克倫族各部落的獨立咖啡品牌。

泰北咖啡從高山民族開始，當時只是被動更改經濟作物，產出後換取收入。但隨著時間的沈澱累積，年輕一代透過對部族用心種下的作物，建立對地方的認同與價值。2010創立品牌至今僅在清邁市區開設兩家分店的Akha Ama，終在 2018年於清邁湄林（Mae Rim）設立了一座「Akha Ama Living Factory」，寬敞的空間不僅展示咖啡烘豆、品嚐咖啡，也是創辦人想傳達阿卡人生活態度的場域。而克倫族人，則在2018、19年集結在泰北各部族的獨立品牌咖啡，共同以「​​ปกาเกอญอ Pgakenyaw」為聯合行銷品牌，不僅展現各地的咖啡風味，也要向外好好講一個關於自己、關於部族的故事。

Photo Credit：女子＠清邁 今天想去哪裡喝一杯咖啡？由左至右：Cafe de Oasis、The Rectangle coffee x tower、Hmong Doi Pui Family Coffee。

註：Doi，泰北話，意指「山」。

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責任編輯：吳象元

核稿編輯：杜晉軒