「若是被捕會遭到軍方毆打與折磨」五名參與反緬甸政變的年輕人，從仰光市一棟公寓墜落

8月11日下午，五名參與反緬甸軍事政變的年輕人，從仰光市博塔當鎮（Botahtaung）44街一棟公寓墜落，已確認兩人死亡。根據目擊者表示，他們試圖逃離軍方的突襲，從公寓跳了下來。

不願具名目擊者對媒體《今日緬甸》（Myanmar Now）表示，約20名警察與便衣士兵，衝入公寓，「他們逃向屋頂，我認為他們是因為沒有其他逃脫路線，所以才決定跳下公寓的後巷。」他說，當時有聽到槍聲。

「他們沒有別的選擇，若是被捕，就會遭到軍方的毆打與折磨，所以他們選擇了另一種方式。」另一名目擊者說。

這棟建築物約有5層樓的高度。

目擊者表示，當下倖存的兩名墜落者仍有意識，痛苦地呻吟，但因現場士兵威脅要向任何接近的人開槍，沒有人可以幫助他們。「最後，他們都不動了。」

救護車在兩個多小時後才到。

《今日緬甸》向仰光一所軍醫院的消息人士求證，證實有三名年輕人被送到該醫院，但兩人到院時已經死亡，一人傷勢危急。

軍方稱有四名男子和一名女子拒絕「檢查」，「跳出了仰光公寓的窗戶」，但未公佈五名死傷者的姓名；軍方另外公布同棟公寓的三名被捕者，聲稱他們攜帶炸藥。

此突襲是發生在仰光近期一連串爆炸事件後，而自今年2月軍事政變以來，緬甸一直處於動盪狀態，全國各地的人民持續以各種方式抵抗軍方，年輕人舉起武器回應軍方的武裝鎮壓，對軍隊或軍事營地投擲炸彈，進行各種致命的攻擊。

而這些年輕戰士，都接受過邊區少數民族武裝組織的短期軍事訓練。

《今日緬甸》確認死亡的兩人分別是Wai Phyo Zaw和28歲的Wai Wai Myint，27歲的Ye Min Oo因頭部受傷而接受手術；兩名姓名不詳的傷者被送去另一家軍醫院。

Wai Wai Myint的丈夫Soe Myat Thu告訴《Myanmar Now》，他是在臉書流傳的照片中認出自己的妻子，他認為妻子只是去參觀公寓，不可能參與任何民間武裝團體。

Soe Myat Thu從軍醫院領出了妻子被層層包覆的遺體。在火化前軍方只允許他看妻子的臉，「她的下顎骨周圍腫脹得厲害，還有縫線，我無法看到她的身體其他部位。」Soe Myat Thu對《今日緬甸》說。

Wai Wai Myint是一名珠寶商，她留下五歲的女兒。

Tin Zaw是重傷的Ye Min Oo的父親。他接受《自由亞洲電台-緬甸》（RFA Burmes）與《伊洛瓦底報》（The Irrawaddy）採訪時表示，其子Ye Min Oo在政變後積極參與抗議運動，2月時曾被短暫拘捕。

Tin Zaw至今仍不知道自己兒子是生是死，「現在我把他當作死了。這很痛苦，但我為他感到驕傲。」

博塔當鎮44街的突襲事件迅速在臉書傳開，緬甸人民情緒激動，將這五人視為烈士，他們為了自己的信仰毫不猶豫地放棄了生命。

Photo Credit：AP / 達志影像 抗議軍事政變的民眾，於7月11日在仰光的Mingalar Taung Nyunt鎮舉行了一場快閃抗議活動

「跪下只有60公分，但他們選擇了15公尺的高度。」一位臉書用戶寫到，他們寧可跳樓，也不願意服從軍事統治。

「雖然老人缺乏勇氣，但年輕人不知道恐懼，他們不怕死，但更多的年輕人會因為老人的恐懼而死亡。」外科醫生同時也是網路社群意見領袖Soe Min寫下這段文字。

他稱的老人是指，不願加入反軍事政權的公民不服從運動（CDM）的公務員。

一位藝術家描繪了五人從建築物跳下，沒有混泥土小巷，而是一片向日葵田。

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責任編輯：吳象元

核稿編輯：杜晉軒