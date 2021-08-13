Disney+確定11月登台點燃串流大戰，迪士尼亞太區總裁：「期待與台灣等地更多消費者互動」

2021年台北時間8月13日週五早上，華特迪士尼宣布旗下影音串流平台Disney+將於2021年11月在台灣推出，其中包含旗下指標性的六大影視品牌：迪士尼、漫威、星際大戰、皮克斯、國家地理及Star。

這也代表未來如《汪達幻視》、《洛基》、 《獵鷹與酷寒戰士》、《曼達洛人》等原創影集，台灣觀眾可以不用再跨VPN或找尋盜版來源，就能同步觀賞，而像《靈魂急轉彎》、《路卡的夏天》等無數院線作品也都能在Disney+隨選重溫。此聲明一出，自然引起台灣影迷、劇迷的歡呼。

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華特迪士尼公司亞太區總裁姜熡可先生表示：「受惠於消費者對多元化內容的追求，及對迪士尼旗下品牌和角色系列的喜愛，Disney+在亞太區的市場反響優於預期。我們對各個市場的訂戶增長和業務夥伴的合作感到滿意，並期待透過無與倫比的故事、卓越的創意和頂尖的內容呈現，與亞太區以至台灣等地更多的消費者互動。」

簡單回溯Disney+在各地發展史，2019年11月12日於北美、荷蘭、澳洲、紐西蘭等地上線，正式宣告迪士尼前進串流戰場，到了2020年則先後在歐洲、印度、日本、拉丁美洲亮相。進入2021年則更近一步佈局亞洲，2月底在新加坡啟用、6月底在泰國登場，而今日除了台灣確定將於11月上架之外，香港、南韓也訂於今年11月。

至於中國方面則尚未有消息，仍不確定中國是否會像封殺Netflix般對待迪士尼。目前Disney+的服務覆蓋61個國家／地區，也支援了21種不同語言。

其實，2020年迪士尼高層歷經了一波人事異動，從2005年開始，長期擔任執行長並帶領迪士尼整合併購皮克斯、漫威影業、盧卡斯影業、福斯集團的Robert Iger於2020年辭去，交由Bob Chapek接棒。走馬換將之後，Bob Chapek就碰上COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情，但幸好迪士尼也初步完成Disney+的佈局，雖然北美電影院全面關閉，但串流打開了後路，迪士尼仍舊風生水起。

在漫威影業、盧卡斯影業旗下的強大IP帶動之下，2021年2月Disney+的訂閱數來到9500萬左右（其中有3成來自印度），此數字超出各界預期，Disney+也豪言指出，希望能在2026年提升至2.94億訂閱戶，若Disney+達標，屆時將擊退Netflix同年度喊出的2.86億數字，一舉成為串流龍頭。

當然，進軍中國市場從目前的美中關係以及中國相對複雜的影視法規限制來看，是相對有困難的，因此，提升訂閱用戶的重責大任仍就落在全世界人口數第二高（近14億）的印度身上。

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目前看來，Disney+可謂來勢洶洶，尤其是COVID-19時代下，全面影響了傳統電影的發行模式，好萊塢大型片廠便逐漸趨步走向「院線」與「串流」共濟的商業模式。迪士尼先前透過《花木蘭》、《時尚惡女：庫伊拉》、《尋龍使者：拉雅》等片試過串流水溫，今年7月，旗下漫威影業的超級英雄大作《黑寡婦》就持續勇敢進行「院線」與「串流」同步上映的商業模式。

也就是說，除了走進實體電影院之外，觀眾想看到《黑寡婦》還能登入迪士尼旗下的串流平台Disney+，額外支付30美金解鎖Premier Access就能收看。

《黑寡婦》亦是漫威宇宙首部同時在電影院和Disney+上映的電影，迪士尼更罕見地首度宣布《黑寡婦》在Disney+的金額數字，在全球Disney+ Premier Access中，《黑寡婦》共拿下超過6000萬美金的數字。這標誌了串流平台揭露商業大片利潤的影史意義，對於帶動Disney+的用戶成長也起到相對關鍵的作用。

相對來說，Netflix並沒有「漫威」、「皮克斯」、「盧卡斯影業」等傳統金字招牌，Disney+在全球廣大粉絲基本盤的加持下，迪士尼是否能照規劃趕上Netflix的訂閱戶，值得觀察。

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然而，「院線」與「串流」同步的做法就會分散電影院的票房收入，最後一次出演「黑寡婦」的美國女星史嘉蕾喬韓森（Scarlett Johansson）也因此至洛杉磯高等法院控告迪士尼，主因是不滿《黑寡婦》同步「戲院」與「Disney+串流平台」的發行策略，此舉影響其票房分紅，粗估損失5000萬美金左右。

不過，未來疫情逐漸趨緩，恢復正常之後，傳統院線的「窗期」保護機制應該會普遍回歸，「院線」與「串流」應該就會產生不同的玩法，但可以確定的是，擁有強大IP與通路平台的迪士尼，積極掌握了主動權，以待時變。

最後，Disney+在台灣的收費方案等細節尚未明朗，但估計很快就會有消息，屆時台灣在串流媒體蓬勃發展的狀況下，可預期會再度掀起一場串流大戰。

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核稿編輯：楊士範