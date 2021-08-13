2021/08/13,
國際

2024巴黎奧運：1面獎牌將能分成4面，Logo設計結合聖火、金牌與瑪麗安娜

2024巴黎奧運：1面獎牌將能分成4面，Logo設計結合聖火、金牌與瑪麗安娜
截自2024巴黎奧運推特

我們想讓你知道的是

2024巴黎奧運Logo上的女性臉龐是瑪麗安娜，法國最神聖的象徵之一，代表著法國與自由、平等與博愛的化身。因此，瑪麗安娜的半身像也出現在法國的郵票、市政廳及一些歐元硬幣上，但究竟哪個象徵才能正確地代表整個國家，在法國依然是個爭論不休的話題。

東京奧運落幕，3年後的2024巴黎奧運也將接棒登場。巴黎奧運將於2024年7月26日至8月11日舉行，這是巴黎繼1900年、1924年後，第3度擔任奧運東道主，也是1924年巴黎奧運的百年紀念。

在籌備的過程中，巴黎奧運已陸續釋出獎牌、視覺識別等多項創意設計，而隨著近期的奧運熱潮，也再度引發話題。

4個人將能一起分享同一面獎牌

能夠一分為四的獎牌設計近日引起不少討論，其實巴黎奧運早在2017年就在推特上傳影片，由設計師本人說明獎牌的創意概念。

2024巴黎奧運的獎牌由法國設計師Philippe Starck操刀，他希望讓獎牌得主能夠分享喜悅，因此獎牌皆為可拆式設計，總計可分成4面，運動員獲獎後能夠分給3位重要的人，一同見證意義重大的時刻。

Philippe Starck也強調，場上選手的表現其實來自於背後整個團隊的努力，而這項設計或許就是能讓運動員與背後團隊共享榮耀的好方法。

Logo上是聖火還是女人？

2024巴黎奧運的Logo設計結合聖火、金牌以及代表法國的形象「瑪麗安娜」（Marianne），也引發熱烈討論。

《華盛頓郵報》指出，瑪麗安娜是法國最神聖的象徵之一，代表著法國與自由、平等與博愛的化身。因此，瑪麗安娜的半身像也出現在法國的郵票、市政廳及一些歐元硬幣上，但究竟哪個樣貌的瑪麗安娜、哪個象徵才能正確地代表整個國家，在法國依然是個爭論不休的話題。

法國的女權主義者對此也甚不滿意。Les Glorieuses的作者Rebecca Amsellem觀察，這個標誌很像「用拿鐵拉花的日本漫畫女主角」。 Rebecca Amsellem認為，這項設計物化女性，瑪麗安娜變成慾望投射的客體；BBC也報導，有些人認為這個標誌更像當代時尚的巴黎女性，而不是瑪麗安娜。

BBC指出，巴黎奧運Logo公布後引起一連串討論，其中有不少人認為其與交友軟體Tinder的火焰有相似之處。國際奧會協調委員會主席Pierre-Olivier Beckers-Vieujant則表示，這項創新的設計會獲得全世界的認可，金牌、聖火和瑪麗安娜讓法國​​歷史與價值等元素都匯聚在一起，將會讓2024巴黎奧運與眾不同。

落選的設計提案：鐵塔與田徑賽道的融合之作

另一組同樣提出設計的團隊Grapheine，作品也十分吸睛，即使最後並未獲選，仍在官網說明創作理念及提案，引起不少人注意。

Grapheine指出，艾菲爾鐵塔是巴黎重要的象徵，也能有效與來自全球各地的奧運觀眾傳達這座城市的意象。於是他們選用具有速度感的跑道線條，並且往上延伸伸展，巧妙描繪出鐵塔的輪廓，期盼講述一個關於相遇與融合的故事。

此外，跑道的選色也來自於奧運象徵5大洲團結的5大環，象徵巴黎對全球選手與觀眾發出邀請，也希望引起世界各地對這座城市與奧運賽事的共鳴。

新聞來源：

延伸閱讀：

責任編輯：許靜之
核稿編輯：楊士範


Tags：

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。