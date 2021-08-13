2024巴黎奧運：1面獎牌將能分成4面，Logo設計結合聖火、金牌與瑪麗安娜

東京奧運落幕，3年後的2024巴黎奧運也將接棒登場。巴黎奧運將於2024年7月26日至8月11日舉行，這是巴黎繼1900年、1924年後，第3度擔任奧運東道主，也是1924年巴黎奧運的百年紀念。

在籌備的過程中，巴黎奧運已陸續釋出獎牌、視覺識別等多項創意設計，而隨著近期的奧運熱潮，也再度引發話題。

4個人將能一起分享同一面獎牌

能夠一分為四的獎牌設計近日引起不少討論，其實巴黎奧運早在2017年就在推特上傳影片，由設計師本人說明獎牌的創意概念。

2024巴黎奧運的獎牌由法國設計師Philippe Starck操刀，他希望讓獎牌得主能夠分享喜悅，因此獎牌皆為可拆式設計，總計可分成4面，運動員獲獎後能夠分給3位重要的人，一同見證意義重大的時刻。

Philippe Starck也強調，場上選手的表現其實來自於背後整個團隊的努力，而這項設計或許就是能讓運動員與背後團隊共享榮耀的好方法。

Logo上是聖火還是女人？

2024巴黎奧運的Logo設計結合聖火、金牌以及代表法國的形象「瑪麗安娜」（Marianne），也引發熱烈討論。

《華盛頓郵報》指出，瑪麗安娜是法國最神聖的象徵之一，代表著法國與自由、平等與博愛的化身。因此，瑪麗安娜的半身像也出現在法國的郵票、市政廳及一些歐元硬幣上，但究竟哪個樣貌的瑪麗安娜、哪個象徵才能正確地代表整個國家，在法國依然是個爭論不休的話題。

法國的女權主義者對此也甚不滿意。 《 Les Glorieuses 》的作者 Rebecca Amsellem觀察，這個標誌很像「用拿鐵拉花的日本漫畫女主角」。 Rebecca Amsellem認為，這項設計物化女性， 讓 瑪麗安娜變成慾望投射的客體；《 BBC 》也報導，有些人認為這個標誌更像當代時尚的巴黎女性，而不是瑪麗安娜。

《 BBC 》指出，巴黎奧運Logo公布後引起一連串討論，其中有不少人認為其與交友軟體Tinder的火焰有相似之處。國際奧會協調委員會主席Pierre-Olivier Beckers-Vieujant則表示，這項創新的設計會獲得全世界的認可，金牌、聖火和瑪麗安娜讓法國​​歷史與價值等元素都匯聚在一起，將會讓2024巴黎奧運與眾不同。

落選的設計提案：鐵塔與田徑賽道的融合之作

另一組同樣提出設計的團隊Grapheine，作品也十分吸睛，即使最後並未獲選，仍在官網說明創作理念及提案，引起不少人注意。

Grapheine指出，艾菲爾鐵塔是巴黎重要的象徵，也能有效與來自全球各地的奧運觀眾傳達這座城市的意象。於是他們選用具有速度感的跑道線條，並且往上延伸伸展，巧妙描繪出鐵塔的輪廓，期盼講述一個關於相遇與融合的故事。

此外，跑道的選色也來自於奧運象徵5大洲團結的5大環，象徵巴黎對全球選手與觀眾發出邀請，也希望引起世界各地對這座城市與奧運賽事的共鳴。

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責任編輯：許靜之

核稿編輯：楊士範