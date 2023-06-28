2023/06/28,
社會

國家人權委員會將成立「逐步廢死小組」，陳菊呼籲政府暫停執行死刑

國家人權委員會將成立「逐步廢死小組」，陳菊呼籲政府暫停執行死刑
Photo Credit:監察院國家人權委員會

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國家人權委員會也將成立「逐步推動廢除死刑並促進社會對話工作小組」，規劃透過深入調查被害人家屬與死刑犯家屬所面臨的處境、促進人權教育以提升民眾對廢除死刑的了解、加強與國會溝通修正涉及死刑之相關法條等方式多管齊下。

國際特赦組織（Amnesty International，簡稱AI）全球總會秘書長阿格妮斯・卡拉馬爾博士（Dr. Agnès Callamard）於昨（27）日率團拜會國家人權委員會主任委員陳菊，雙方就國家人權委員會人權侵害案件之處理機制、關切的人權議題、以及台灣死刑議題交換意見。

陳菊表示，國家人權委員會願意與被害者溝通，尋求社會共識，並基於對生命權的尊重，呼籲政府暫停執行死刑。委員高涌誠也表示，國家人權委員會將成立「逐步推動廢除死刑並促進社會對話工作小組」進行調查和社會對話溝通。

陳菊感謝AI：關於廢死會尋求社會共識，呼籲暫停執行死刑

陳菊主委感謝AI曾在戒嚴時期救援過包含自己在內的多名台灣良心犯，也回顧自己在台灣民主化後，多次赴歐美感謝AI各分會小組及成員的救援。並介紹國家人權委員會自2020年8月成立迄今提出漁工人權等調查報告與未來中長程策略計畫。而關於死刑議題，陳菊主委也強調國家人權委員會願意與被害者溝通，尋求社會共識，並基於對生命權的尊重，呼籲政府暫停執行死刑。

高涌誠委員分享，關於廢除死刑議題，國家人權委員會也將成立「逐步推動廢除死刑並促進社會對話工作小組」，規劃透過深入調查被害人家屬與死刑犯家屬所面臨的處境、促進人權教育以提升民眾對廢除死刑的了解、加強與國會溝通修正涉及死刑之相關法條等方式多管齊下。

目前根據法務部的資料顯示，全台尚未執行死刑的犯人共有38人。

而有34人以最高法院分案規則「連身條款」有違憲之虞，聲請解釋憲法，憲法法庭受理後，在去年10月已經進行言詞辯論，目前還未宣判結果；另外還有人主張《刑法》或《特別刑法》的死刑規定，牴觸憲法保障人民生存權。

關於死刑執行訂有《執行死刑規則》其中第2條第2項、第1項第4款規定，如果死刑定讞的被告有「聲請司法院大法官解釋」、「再審」或「非常上訴」程序進行中，就不得執行死刑。這也是外界常常稱死刑犯的「保命符」。

雙方期待未來深化交流互動

卡拉馬爾秘書長表示，AI長期投入各國良心犯的救援行動，很欣慰能看見昔日接受救援的對象，如今已成為台灣國家人權機構的主委，有能力推動人權之保障，這是一種非常良善的循環。

卡拉馬爾表示，本次訪台旨在了解台灣推動人權保障之模式、與國家人權委員會調查人權案件之方式及未來規劃，同時也對台灣的國際地位困境表達高度關注，尤其是當今全球高度緊張的情勢對於台灣人權帶來的挑戰，以及在此情形下國際公民社會能夠如何幫助促進台灣人權發展。

王榮璋副主委回應說明，國家人權委員會可接受個人、多人或是由團體代為提出之申訴，包含台灣本國人與在台外籍人士，國家人權委員會也可依職權主動調查，例如現已針對兒少性侵議題展開調查。

此外，國家人權委員會也正規劃未來將不利處境群體的權利列為重點工作項目，包括心理社會障礙觸法者司法處遇、家事移工勞動權益、校園師對生暴力等議題。

最後陳菊主委及與會委員皆期盼AI未來能與國家人權委員會深化合作。台灣願遵守國際人權規範，落實人權保障，也希望爭取國際能見度與發言權，一方面學習各國經驗，一方面也將自身人權發展經驗貢獻給世界。

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核稿編輯：翁世航


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