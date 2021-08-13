2021/08/13,
國際

疫苗被調包：德國8600名民眾恐注射食鹽水假疫苗，政府呼籲重新接種

疫苗被調包：德國8600名民眾恐注射食鹽水假疫苗，政府呼籲重新接種
圖為弗里斯蘭的疫苗接種站｜Photo Credit：AP / 達志影像

我們想讓你知道的是

德國西北部下薩克森邦弗里蘭郡，有一名護士在4月時拿食鹽水來替代BNT疫苗。目前還不知道該名護士調包疫苗的真正原因，不過警方懷疑，該名護士可能是因為反疫苗的立場而調包疫苗。

德國疫情升溫，總理梅克爾（Angela Merkel）也不斷呼籲民眾接種疫苗。不料德國西北部下薩克森邦（Lower Saxony）弗里蘭郡（Friesland）的羅文豪森（Roffhausen）疫苗接種站發生疫苗調包事件。一位護士在今年4月將BNT疫苗替換為生理食鹽水，並為民眾施打。儘管生理食鹽水對人體無害，但由於3月及4月前去施打疫苗的民眾多為染疫高風險族群，可能大大影響德國的防疫布局。

3月至4月間在羅文豪森接種站注射疫苗的民眾約有8577人，不過目前並不確定多少人接種到的是食鹽水假疫苗，因而當地政府在週二（10）呼籲這批民眾重新再去施打一次疫苗，以防萬一。

德國護士調包疫苗，地方政府呼籲民眾重新接種

《CNN》報導，德國西北部下薩克森邦弗里蘭郡當地政府在週二（10）呼籲，希望曾在3月5日至4月20日前往羅文豪森接種站接種疫苗的民眾，重新再去施打疫苗。原因是這批民眾當時接種到的可能是生理食鹽水，而非BNT疫苗。目前預估當時前去施打疫苗的民眾有8577人，不過，由於不清楚這 8577 人中，有多少人接種的是食鹽水疫苗，因此建議所有人都重新接種疫苗以防萬一，而目前已有3600人確認會重新接受疫苗接種。

今年4月，德國一位紅十字會護理師，在羅文豪森接種站工作時用生理食鹽水掉包真正的BNT疫苗。《BBC》報導，該名護士表示，由於不小心摔碎疫苗瓶，而將真正的疫苗以生理食鹽水替代，並承認有6位前來接種疫苗的民眾接種的是生理食鹽水。不過，隨著警方進一步調查，加上抗體檢測結果出爐，發現受害者其實不只這些。

雖然該名護士為民眾注射的生理食鹽水對人體無害，不過，由於3月與4月時接種疫苗的人，多數都是70歲以上的年長者，是染疫高風險族群，因而無疑為德國防疫投下一記未爆彈。

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護士動機未明，警方懷疑與反疫苗立場相關

根據下薩克森衛生當局的說法，該名護士之所以可以調包疫苗，是因為她當時在羅文豪森接種站負責準備疫苗與注射器。

而至今護士調包疫苗的真正原因尚未明朗，不過根據《路透社》報導，警方指出，調包疫苗的護士曾在社群媒體上表示對疫苗持有疑慮，加上德國反疫苗運動風起雲湧，因而不排除護士是因為反疫苗的立場而調包疫苗。

根據《路透社》報導，目前這起疫苗調包案件是交由專門調查政治動機犯罪的單位進行調查，持續深入了解事件緣由。

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新聞來源：

責任編輯：曾凡芸
核稿編輯：楊士範


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