從現場到線上，導覽活動在疫情當下該如何轉型突破？

文：梁子Liangz

因為國旅崛起，台灣的地方小旅行近年正夯，文化走讀與特色導覽也是地方團隊不可或缺的互動形式。但面對這幾個月的疫情升溫，三級警戒禁止了群聚與團體活動，也嚴重地影響到此類型的主要活動。

原本歡迎內用的實體店面，不是選擇歇業，就是改成可供外帶。而提供主打場域體驗的空間展覽，也紛紛宣告延期，或轉變為線上模式。比如台灣文化部推動的線上博物館，或是埃及第四王朝法老妻子Meresankh III王后的陵墓VR參觀。

還有由關注東南亞移工的非營利組織One-Forty所籌辦的1／40" 立體攝影展，也應用了線上3D展廳技術，將原本展覽搬到了線上呈現。

當然，對於「講座類型」活動來說，大家對於線上的接受度變高應該是好事。

畢竟原本負擔最高的場地費也許可以省掉，還能夠不受時間地點以及氣侯限制，無論幾個人報名都能照常舉辦，的確是更為方便。

但對於講求人際互動與空間體驗的導覽活動，可就沒那麼幸運了。除了導覽員本身的收入，連帶合作的手作課程、餐飲店家、伴手禮商品等周邊商機也跟著歸零，幾乎找不到能突破的方法。然而，就算在這樣的困境當中，還是能找到一些機會，開始嘗試轉型或蹲低準備。那就是改為「線上導覽」，或稱作「雲端走讀」。

乍聽之下，將適合現場實際感受的活動搬到線上，的確很難達到相同成效。

但手法雖然類似，目的卻不盡相同。

把「講座改成線上」跟把「導覽改成線上」的差異，大概就跟「短期銷售」與「長期推廣」的品牌願景有點類似，各有各的行銷定位。

以下就來分享一下，改為線上導覽的實例觀察與實作心得吧！

作者提供

現場導覽改為線上的「定位差異」

既然改成了線上，就算你的線上技術多麼地絢麗誇張，觀眾其實還是面對著一片平板螢幕。如果想拿來「替代」原本的商品定位，終究是不切實際的。

那我們到底該不該把導覽轉型到線上呢？如果搬了，要收費還是不收費呢？

我的建議會是，面對疫情，要轉。但收不收費則是都可以。

因為在後疫情時代，幾年內的情勢將波動性時好時壞。如果你是一般的實體店家，現在最需要的就是「做好準備」，在壞的時候提供外帶外送、新品試吃等，讓更多人可以認識你、接觸你，在好的時候才會回流店面跟你消費。

同理，線上導覽雖然無法取代現場的完美效果，但提供了一種「試吃、試看」的機會。所以線上導覽應該要視為「行銷推廣」的功能定位。利用網路的傳播力道，吸引更多人分享你的影音內容，進而認識你未來的實體活動。

至於線上導覽要不要收費，我個人保持開放態度。

如果團隊有員工要養或固定支出，那當然酌收費用是不無小補。只是如何平衡品質及定價策略，就需要特別去衡量了。

像我自己五六月原本有好幾場新莊廟街導覽，都因疫情延期或取消。但還是希望能讓更多人認識這裡的文史故事，所以就嘗試用Google Ｍap結合蒐集的史料／老照片，預計做成單元性的雲端走讀系列。

雖然還有一些細節需要改進，但確實也獲得了不少迴響。（影片為我以Google Map實景應用的線上導覽）

現場導覽改為線上的「目標差異」

這裡的目標，是指產品最想要觸及的目標客群（TA）。

因為「現場vs線上」不可能達成100%的相同體驗效果，所以在定位調整之後，對於這樣的內容「打算給誰看」，其實也需要思考一番。

原本現場導覽的TA：高度興趣／已經想來參加／願意花錢／願意花時間／注重導覽品質 轉型線上導覽的TA： 低度興趣／未有意願參加／不太想花錢／較沒時間／較不注重品質。

以上兩種TA主要分別，就是在轉型線上之後，應該要更鎖定接觸到「潛在客群／未開發客群」。

因為是線上、因為很方便、因為低成本、因為防疫宅在家。所以原本沒興趣或沒時間的人，就多了機會點進來看看你的導覽，所以內容設計的比例，建議要著重「引起興趣」，而不是太過龐大的資訊量，讓看的人覺得——好像有點收穫、好像挺好玩、好像以後可以參加一下、好想知道更多......

帶動潛在客群的注意力，吸引原本沒興趣的人來分享關注，比較會是現場改為線上的核心目標喔！

島內散步近期推出的雲端散步

現場導覽改為線上的「執行差異」

知道產品定位與目標客群的差異調整後，最後就是方式和手法了。

除了上面提到，內容應該要簡化、淺化，避免沉悶並增加趣味度之外，因為無法即時互動，比較沒有空間景色讓人分心，所以導覽員的口語表達也要更加引人入勝。

像是咬字的清晰度、語調節奏、時間步調等，可能需要參考一些廣播節目或自媒體創作者的隔空表達，進而學習優點、改正缺點。

另外，在線上影音的「文案規劃」也要多多研究，畢竟如YouTube的標題設定就有很多學問了。如何瞄一眼就吸引人進來看，也是網路行銷的重要環節。

而線上影音製作的需求層面，也比現場只需要「導覽員+麥克風」難度又再複雜了些。從攝像錄音設備、剪輯軟體，再到平台的上傳與發佈設定，都需要實際操作與試錯熟悉。

執行初期的挫折感，可能不比背誦文史資料來的小喔！

線上導覽不算是一種趨勢，而是一種延伸的行銷技能。他無法用來取代原有的導覽品質，卻有機會吸引更多的未來潛力客群。

後疫情時代，線上資源需求也將相對提高，提早強化與數位轉型，會是地方團隊所需要的思考佈局。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航