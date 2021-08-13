新增4例本土確診、2例死亡，國內首見B.1.621哥倫比亞變異株，在美接種兩劑BNT仍染疫

中央流行疫情指揮中心今（13）日公布新增4例COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）本土確診、14例境外移入，2例死亡病例。指揮官陳時中再度對「3+11」做說明，指出華航機師與諾富特案皆為家庭與職場群聚感染，與國內社區大規模疫情並無證據顯示直接關聯。

醫療應變組副組長羅一鈞則公布，國內首度檢驗出B.1.621哥倫比亞變異株，來自一名已於美國接種兩劑輝瑞BNT疫苗的本國籍女性。

本土新增4例、2例死亡

指揮中心表示，今日新增之4例本土病例，為2例男性、2例女性，其中有3例是於居家隔離中檢驗為陽性。年齡介於20多歲至50多歲，發病日介於8月7日至8月9日。個案分布為臺北市及高雄市各2例；其中3例為已知感染源、1例關聯不明，將持續進行疫情調查，以釐清感染源。

指揮中心指出，近期確診個案解隔離情形，5月11日至8月11日累計公布的1萬4615名確診個案，已有1萬3142人解除隔離、佔89.9％。

昨（12）日有15萬8706人接種疫苗，目前疫苗覆蓋率達38.37％、劑次人口比為40.91（劑／每百人），陳時中指出，目前國內已有逾900萬人施打過第一劑。

基因定序出爐，過去一週檢驗出6例變種病毒

羅一鈞公布過去一週境外移入基因定序檢驗結果，4例Delta變異株、1例Alpha變異株與1例B.1.621哥倫比亞變異株，共計6例。

Photo Credit: 指揮中心

檢驗出哥倫比亞變異株為案號15868，是本國籍60多歲女性，曾在美國接種過2劑輝瑞BNT疫苗。3日從美國返台，入境時並無症狀，在機場唾液採檢後呈陽性，ct值為29。羅一鈞表示，檢驗結果出爐後，已將該案從防疫旅館轉入檢疫所，昨晚也移至醫院負壓隔離，ct值已上升至35，代表病毒量已減低，至今尚無症狀。

羅一鈞也解釋，哥倫比亞變異株目前還沒有希臘字母名稱，1月於哥倫比亞驗出、5月被世界衛生組織加入變異株名單，目前全球有28國曾檢驗出該病毒，而美國約有2%確診個案是感染哥倫比亞變異株。羅一鈞表示，該變異株帶有南非變異株的基因，因此針對傳播率與疫苗抵抗率可能都有負面影響。

此外，羅一鈞指出，日前比利時老人療養院爆發的群聚確診事件，也是感染哥倫比亞變異株，有7人接種疫苗仍死亡，也有重症病例，指揮中心將密切留意。

陳時中：華航、諾富特案與社區疫情並無證據顯示關聯

Photo Credit: 指揮中心

5月國內爆發大規模疫情，不少輿論指向放寬機組人員的「3+11」政策造成防疫破口，陳時中今天再度回溯決策過程。今年1月由於秋冬防疫專案，長程班機的管控機制從3+11改成7+7，即7天的居家隔離採陰加上7天加強版自主健康管理。

後續則考量機組人員的身心健康狀況，並讓民航局督導航空公司，落實外站零接觸、機上完整防護等，境外違規案例也逐漸降低，因此逐漸放寬至5+9與3+11。陳時中也強調，今年與去年的「3+11」不同之處在於，今年在居家隔離結束前都必須先進行採檢，去年則無這項規定。

陳時中說明，華航機組人員染疫後，都是傳染給同住家人與同事，當時該案曾有確診者前往清真寺，經過疫調後確認並無染疫給他人；諾富特案則同樣僅在於家庭與職場感染的範圍內。

「我必須說它確實是群聚，但是經過社區三個月廣泛疫調，沒有找出相關可以連結的事證。」陳時中表示，有無關聯並不能斷言，但是就目前找到的證據來說，華航諾富特案並未直接影響社區。此外，陳時中也指出，此案感染源目前認為應該來自國外。

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責任編輯：許靜之

核稿編輯：楊士範