台達電打入豐田電動車供應鏈，再宣布AI伺服器訂單滿手，明年營收將更火熱

台達電（DELTA）近日傳出進軍電動車市場有成果，成為全球最大汽車集團豐田（Toyota）一級供應商（Tier1），今（1）日法說會，董事長海英俊再宣布，明（2024）年人工智慧（AI）伺服器占比會比今（2023）年的15%，還要多出很多，顯示市況轉佳。

台達電打入豐田供應鏈

台達電在電動車領域發展已久，近期市場傳出台達已經順利取得豐田的電機、電控等零件訂單，今年第4季將要出貨，金額上看新台幣數十億元，預計明年訂單將會翻倍攀升。

雖然豐田在電動車市場，遭到美國特斯拉（Tesla）和中國比亞迪（BYD）的強烈競爭，但是根據最近公布的數據顯示，2023年1至6月豐田集團全球產量，包括大發工業、日野汽車，相較同期成長10%，增至562萬輛，創出歷史新高。

此外，豐田在電動車領域上也有進展，7月初，豐田公布新生產技術一體化壓鑄（Gigacast），並宣稱，可以大幅減少零件數量，降低生產工序，有效提高量產電車的效率。

由於近來豐田在電車技術有進展，外界普遍持樂觀的態度，而本次台達電打入豐田的供應鏈，也將逐步放大電車業務的獲利，再加上東南亞充電樁市場也正蓬勃發展，預計將成為未來集團向前的重要動力來源。

針對充電樁市場，台達電強調，隨著電動車市場的快速成長和競爭的加劇，電動車製造商必須縮短生產週期以迅速進入市場，電動車和充電設備的相容性和安全性要求也變得更嚴格。

台達電指出，目前已經發出電動車自動化測試系統（EVSE Automatic Test System）系統內建主流通訊協議，能夠模擬充電樁，讓電動車與零組件製造商能隨時測試充電相容性，同時也對DC/DC轉換模組進行功能測試，以確保整車的電力效率和安全性。

海英俊：訂單火熱，明年AI伺服器訂單大幅成長

至於AI伺服器業務，因為AI商機帶動資料中心建置需求成長。董事長海英俊表示，目前伺服器電源營收比重達15%，目前現在手上的訂單又多又急，預計明年比重還會增加很多。

他進一步解釋，現階段AI伺服器也需要定義，比較狹隘的說法，可以認為搭載圖型處理器（GPU）的伺服器，目前這類電源瓦特數差不多都在3000至4000W，未來將會持續增加。海英俊認為，台達設計、製造、品管能力很強，可以在這市場獲得成功，而大方向也會朝市占率過半的態勢發展。

日前，台達與新加坡南洋理工大學正式發布成立「台達－南洋理工企業先進機器人實驗室」，擴大在AI領域的研究。台達指出，這是為期三年的新一期計畫，將聚焦下一代自主移動機器人（AMRs）的技術開發，包括智慧抓取、傳感、操縱、態勢感知和實時決策等。

台達研究院院長闕志克當時表示，台達在先前與南洋理工合作的研發中心，申請了多項專利並獲證，顯示了將技術商業化的潛力。當中如自動導引車(AGV)的3D投射與定位、人物追踪與重新識別，以及機械手臂操縱技術等相關專利，獲得階段性成功。

隨著台達兩大新興業務電動車、AI逐漸步入軌道，預計日後將成為營運的兩大重要支柱。

最後台達31日召開董事會，通過2023年第2季財務報表以及決議重建中壢一廠等。台達及子公司合併營業額為新台幣1005.51億元，稅後淨利為新台幣81.49億元，每股盈餘（EPS）為新台幣3.14元。至於重建中壢一廠一案，暫估工程總價款約新台幣24.78億元。

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核稿編輯：翁世航