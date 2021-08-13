受新疆棉事件、越南疫情連番打擊，愛迪達25億美元認賠出售Reebok搶救集團獲利

愛迪達近年來營運不順，除了受到疫情打擊外，又牽扯到中國新疆棉事件，導致在大中華區營收受到重挫，而近日又遇主要生產基地——越南疫情逐漸失控，產品出貨面臨卡關恐影響集團未來財測。財務長坦承，下半年集團將有超過5億歐元（新台幣160億元）的損失。愛迪達為了搶救集團獲利，於8月13日公布斷捨離期下品牌Reebok換取現金，整體金額達25億美元（新台幣686億元），並表示未來將更專注愛迪達自身品牌的發展。

愛迪達受疫情、新疆棉打擊，成長幅度不如預期

《路透社》報導，近日愛迪達（Adidas）因為中國新疆棉事件，遭到其境內民眾抵制，導致愛迪達在大中華區的營業額下滑16%，不過公司強調，營運將在9月穩步復甦。

報導指出，雖然愛迪達受到新疆棉事件影響，集團成長已經開始落後於NIKE、PUMA，但愛迪達第二季營業額仍成長 52%， 整體達50.77億歐元（新台幣1652億元），營業利益為5.43 億歐元（新台幣176億元），仍高於分析師預期。

8月5日愛迪達強調，公司將上調今（2021）年業績，營業額將提高20%，淨利為15億歐元（新台幣489億元）。不過報導稱，和Puma至少20%以上的營業成長率相比，還是略微遜色。

另外，外界關注的越南疫情，恐導致公司出貨卡關，目前越南佔愛迪達運動鞋產量達28%，產品的上架日期延誤至少3個月。愛迪達指出，依照當地政府指示配合防疫，且努力將產線分配到不同的廠區，藉此緩解出貨不順的問題。

愛迪達財務長Harm Ohlmeyer坦承，由於亞洲疫情延燒，各國採取封城的政策；以及美中局勢日益緊張等因素，下半年將有超過5億歐元（新台幣163億元）的損失。

愛迪達執行長卡斯珀·羅斯特（Kasper Rorsted）對外喊話，公司於中國的網路購營業額已經在6月時恢復成長，下半年營運將會穩定增溫。

愛迪達斷捨離Reebok，搶救集團獲利

由於愛迪達集團營收受到Reebok拖累，出售聲浪不斷。《路透社》報導指出，愛迪達在2006年以38億美元（新台幣1056億元）收購Reebok，盼能藉此對抗勁敵NIKE，不過由於其業績一直不振，股東們多次呼籲出售該品牌，不要拖累愛迪達集團的整體獲利。

報導稱，Kasper Rorsted於2016年接任愛迪達執行長後，他立刻啟動Reebok重整計畫，幫助其盈利獲得改善，沒想到卻在之後遭到疫情打擊。從愛迪達5日公布的財報中顯示，2020年上半年淨虧損6900萬歐元（新台幣22億元）。

8月13日，愛迪達終於出售Reebok給品牌管理公司Authentic Brands，整體金額高達25億美元（新台幣686億元）的價格。《路透社》報導稱，Authentic Brands擁有眾多品牌，包含Forever 21、運動畫報（Sports Illustrated）等。愛迪達表示，這筆交易後將更專注於發展愛迪達自身品牌。

而愛迪達也重申此次出售計畫，對本年度的財務前景和集團未來五年的目標沒有任何影響。

本次收購Reebok的Authentic Brands公司指出，Reebok的總部將繼續設立於波士頓，也會持續於北美、拉丁美洲以及亞太等地展開業務，也將與愛迪達保持密切合作。

Authentic Brands執行長索爾特 （Jamie Salter） 則表示，這筆交易是公司成長的重要里程碑，會致力維護Reebok的創新和價值觀，且這也是Authentic Brands成立以來最大一筆收購，並於今年7月申請美國首次公開募股（IPO）。

而愛迪達股價今（13）日在德股市一度大漲2.5%，達313.5歐元，收盤股價報312歐元，漲幅收斂至1.6%。愛迪達指出，出售Reebok不會影響公司今年的財測，而交易中的大筆現金將會分配給股東。

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核稿編輯：翁世航