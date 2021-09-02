朱家安：如同我們受惠於語言良多，我們也有理由時刻警覺語言潛在的威脅

文：朱家安

《修辭的陷阱》推薦序：看見語言的惡之後，我們如何自處？

擁有複雜的語言是人類獨特之處，然而語言的複雜往往出乎人類意料，這讓很多壞東西能藉由語言偷溜到這個世界。

當然，人類會把關語言，並不是所有能說出來的話都合理，得看這話是否符合事實。我們不是笨蛋，我們會盡力區分真假，抓出騙子。

不過，一句話符合事實，就夠好了嗎？在人類歷史上有不短的時間，話語如「在美國，平均而言，黑人學歷不如白人」、「在台灣，平均而言，有原住民血統的人學歷不如沒有原住民血統的人」都符合事實，而且或許現在也依舊如此。但這些話依然有問題。它們不適合當作簡單客觀的判斷來公開宣稱，也不該在篩選人類能力時被當成理據，因為這些話即便符合事實，該事實卻是誕生於不正義的歷史過往。

這些關於學歷的話語，告訴我們的應該是它們指涉的事實需要改變，而不是它們指涉的事實可以做為理據，讓我們進一步去評價不同族群的能力。在人類歷史中，語言的發展超過十萬年，而上述這些能協助我們察覺部分不正義的細微區分技術，則到了近年才逐漸普及。然而，這只是語言帶來壞東西的滄海一粟。

十萬年來，語言讓人類共同合作發展出前所未有的文明，但也讓人類彼此誤解發展出前所未有的憎恨、戰爭和屠殺。語言要在你身上產生這些效果，甚至不需要你是個心胸狹窄的壞人，只需要你是個知識有限的正常人，生活在有既定價值觀和敵我意識的群體中，並和其他正常人一樣受到種種偏誤和直覺影響。

只要符合這些條件，照《修辭的陷阱》作者傑森．史丹利（Jason Stanley）的說法，你就跟大家一樣容易接受特定的「有問題的意識型態」，因此不容易認出看似中立、其實偏頗的「惑眾妖言」，最後成為更「不通情理」，難以理解別人和進行有效溝通的人。更糟的是，這樣的人對於自身理性客觀的信心往往還相當高，畢竟當一個人沒能力看到自己的缺點，並因此認為自己沒有缺點，也是很合理的。（若想快速初步掌握這些詞彙的意思，可以先去讀賴天恆為這本書寫的導讀。）

《修辭的陷阱》這本書很有可能是你讀過最實用的哲學書之一。而且不幸的是，只要人類的認知能力沒有重大進展，只要民主社會裡的溝通效果依然受到背景價值觀、社會氛圍、刻板印象和種種人類心理機制影響，這本書的「實用程度」恐怕不會下降。

如同我們受惠於語言良多，我們也有理由時刻警覺語言潛在的威脅。這不但是我們身為人類的日常，也是本書為你打開的眼界：讓你了解自己是個怎樣的人，持有怎樣的認知配備，會受到環境怎樣的影響，能夠用再平凡不過的話語「做」哪些事情、傷害哪些人。21世紀哲學家史丹利的研究反映古希臘德爾斐神廟銘文「了解你自己」（know thyself），但發揮的影響則擴及全人類。

要發揮此書的威能，在了解史丹利的分析之後，你基本上可以用這些分析來重新閱讀任何文本，像是社群網站動態、專欄文章、書，甚至學術論文。這些分析會讓你看出更多東西，包括隱藏的價值預設和刻板印象；此外，考慮到人不見得會意識到自己有哪些意識型態，也不見得察覺自己正在發表惑眾妖言，這可能讓你在某些地方比文字的作者本人更了解他自己。

本書的分析可能讓你更警覺明辨，也可能讓你更灰心沮喪、認為有效又無害的溝通真的很難進行，或者討論根本沒有意義。考慮到這些，我想給你一些建議：

看見說明的價值：良好掌握本書提供的概念，代表你可以熟練使用「有問題的意識型態」、「惑眾妖言」這些詞彙，但這不代表它們對你的溝通對象來說有任何意義。揮舞詞彙跟做出有效的說明是兩回事，回想一下那些只會說「不要為政治正確而政治正確」和「台灣就是女權太高了」的人。本書能讓你從世界看出更多東西，但要把這些新增的理解跟其他人分享，則有賴你在說明方面進行的努力。

注意自己犯錯的可能性：當你學會用鐵鎚，看什麼東西都像釘子。當你學到一套關於「有問題的意識型態」和「惑眾妖言」的分析，類似的事情也可能發生在你身上。從本書行文，可以看出史丹利相當小心避免自己的偏誤影響判斷，並且誠實對讀者揭露此可能性，身為讀者，我們對此態度表達敬意的最好方式就是沿用它。此外，我們可以注意自己秉持的主張有哪些細節，以及這些細節和自己的發言是否真的一致，避免在不經意之下，反而成為用惑眾妖言打擊自己認同的價值的人。

避免妖魔化別人：有些人真的是壞人，但也有些人真的不是，尤其值得注意的是：一個人是好人，不代表他的政治意見會跟你相同。作為群體動物，人類內建敵我心理，我們容易把與自己的政治意見相似者看成好人、政治意見相異者看成壞人，這兩件事都對討論沒幫助，而且都會威脅你的生活品質。上面這些話聽起來很有道理，因為妖魔化別人聽起來很糟，但是，考量到人類既有的心理和處境，不妖魔化別人其實很難。如同史丹利所說，有時候我們得修正自己賴以過活的信念，才能不把某些人當成壞人。這有時候不只關於別人是怎樣的人，也關於你想成為怎樣的人。

最後，保持心情和建設性：這世界充滿惑眾妖言，「我們這些好人」難以跟有問題的意識型態抗衡，我們的聲音傳不出去，那些自以為客觀的人總是處於準備好充耳不聞的狀態。或許吧，但倡議和公共溝通很少有輕鬆的，而且往往是比氣長。如果你能找到夥伴，彼此開開玩笑、維持心情、想想點子，然後一次做一些、看見進展，你會更有機會撐下去，讓世界變得更好。

本文經Readmoo閱讀最前線授權刊登，原文發表於此

延伸閱讀

書籍介紹

本文摘錄自《修辭的陷阱：為何政治包裝讓民主社會無法正確理解世界？》，八旗文化出版

作者：傑森．史丹利（Jason Stanley）

譯者：劉維人

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當代思想大師——諾姆．喬姆斯基（Noam Chomsky）高度盛讚

本書榮獲「美國出版商協會2016年專業與學術傑出出版獎」哲學類首獎

（The PROSE Award in Philosophy）

「穿裙子的不適合當總統」、「那個人是領18趴的」、

「要打國際上認可的疫苗」……

政治宣傳的真相是什麼？掌握話語權就能掌控人心！？

為什麼說它對民主國家的影響比極權國家還要危險？

分析政治修辭如何與自由、進步價值產生矛盾

捕捉隱藏在語言中的有毒假定，拆解政治修辭如何變相延續社會的不平等

什麼是「政治宣傳」？它是一種利用政治、經濟、理性理念來動員人民，達成政治目的的言論。

在政治哲學家傑森．史丹利眼中，政治宣傳看起來與平等自由的民主理想格格不入，政治宣傳在民主社會造成的問題，不僅比極權國家更多、甚至更難辨識——史丹利為什麼會這樣認為？所謂的政治宣傳，又可依其是促進或妨礙理念的實現來區分，然而，卻從未被系統性地探討，為什麼政治哲學界完全沒人在討論宣傳造成的問題？

美其名為國家好的「政治宣傳」，如何變相成為「修辭的陷阱」？

在《修辭的陷阱》中，史丹利以政治宣傳為主要關注，結合分析哲學的知識論、認知心理學、社會心理學、性別與種族研究、形式語意學與語用學等知識，闡述政治宣傳在民主國家的巧妙運作。他認為，首先我們必須理解到宣傳所說之物不一定為假，也不一定是違心之論。例如在美國，當一名政客對人們說「我們當中有穆斯林」，這句話本身當然為真，畢竟美國也有很多人信仰伊斯蘭；但當說話者刻意讓聽者注意穆斯林的存在，卻是在散播對「穆斯林等同於恐怖分子」的恐懼。

因此政治宣傳對於民主的破壞，就在於其透過塑造出有問題的意識形態，讓人們真心誠意地相信錯誤的概念，並因為錯誤的信念而無法評估或修正當下的判斷。

言論自由的最大挑戰——魔鬼藏在細節後的「顛覆型惑眾妖言」

然而，政治宣傳對民主國家帶來的挑戰不僅止於此。本書檢視民主國家對於自由與平等的重視，點出宣傳對民主國家的威脅，就在於言論自由可能讓民主從根本上就難以穩固、甚至成為最大的威脅，這便是「顛覆型惑眾妖言」——也就是以某種值得支持的政治、經濟、理性理念為號召，真正的目的卻會妨礙那些理念實現的言論。

這種宣傳的關鍵特色是，說話者會舉著某種高貴的理念，去讓理念更難實現。這種言論因有問題的意識形態而生；它的陰險之處，就在於深陷這種意識形態的人看不出言論欲達成的目標，其實正與言論所高舉的理念相衝突。更糟的是，與他抱持同一種意識形態的人，也不會發現自己所聽到的言論帶有偏見，也不會追究言論背後的細節，最終不自覺地成為惑眾妖言的幫兇。

拆解假新聞與語言威脅的修辭陷阱，現實中的不公不義才能現形

《修辭的陷阱》條理清晰地說明民主國家中的政治宣傳如何打著理想的旗號，實則摧毀了理想，並讓社會陷入更深的不平等困境中。作者在論證上追溯歷史實例，透過種族議題、選舉制度、監獄問題，乃至教育改革，探討民主的語彙有時是如何被用來掩蓋不民主的現實。

例如，美國在二十世紀初改造中學教育體系時，提出民主國家的教育目標是「讓人人發展自己的人格、選擇能發揮最高效率的職業，以服務社會」。但這種要求個人去滿足社會需求的說法，顯然是以民主為名，來包裝實際上的菁英與管理主義。如此不僅扭轉了學生對民主自由的認識，更延續了知識權威所造成的社會不平等。

因此，史丹利主張，平等之所以應當被支持，就是因為不平等往往會讓身處其中的人難以正視不平等的現實困境，並且難以察覺言論的錯誤之處。這將促使惡性的政治宣傳成為妖魔，進而分化人、貶低人，使不合理也不正義的政策得以實行。

本書將提供理論工具，幫助我們在觀點極化與假新聞主導討論空間的時代，理解語言潛在的威脅，以及政治宣傳何以讓有效溝通變得窒礙難行。在此之前，瞭解政治宣傳是什麼，以及它為何能夠在民主社會中有效運作，是瞭解我們所處現實的關鍵。

Photo Credit: 八旗文化出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰