2021/08/15,
社會

像《寄生上流》那樣私闖民宅偷住當然犯法，那如果是到廢棄的鬼屋裡探險呢？

像《寄生上流》那樣私闖民宅偷住當然犯法，那如果是到廢棄的鬼屋裡探險呢？
示意圖，非文中所提房屋｜Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

假如沒有正當理由就跑到別人的住宅、建築物、附近相連的土地裡，就可能會違反「無故侵入住居罪」的規定，最高可是會被處一年的有期徒刑，但其中還是有一些例外的狀況......

高雄有個男子趁屋主不在時偷偷跑進屋主的透天厝裡，不只偷拿棉被枕頭躲在隱密的樓梯間睡覺，還會偷騎屋主的車出門，更誇張的是，他還用屋主的身分證去辦手機門號，一切聽起來真的是比電影《寄生上流》還要誇張；當然這件事也被屋主抓到後報警處理。最後，這個寄生在別人家中的男子也被依侵入住居罪移送法辦。

男子這樣的行為主要是觸犯了《刑法》第306條規定的無故侵入住居罪，假如沒有正當理由就跑到別人的住宅、建築物、附近相連的土地裡，就可能會違反此條的規定，最高可是會被處一年的有期徒刑，此外，假如是沒有正當理由就躲到別人的建築物裡，也可能會成立無故侵入住居罪。

什麼是進到別人屋子的「正當理由」？

那麼這邊提到的正當理由是指什麼樣的理由呢？舉例來說，假如今天你遭到一個陌生人追殺，你正好看到前方的屋子大門開著，為了逃避攻擊，你便衝近那間屋子躲起來，雖然這樣的行為與上述提到的構成要件相同，也是跑到別人的建築物或是家中，但你並非無緣無故就跑進去，而是在緊急下為了逃避危險而做出的行為。

這就是大家常會聽到的避免緊急危難，因為你的行為在法律上是有理由的，因此並非無故侵入他人住居。

已經廢棄的屋子，就可以隨意進入嗎？

有些網路上的直播主會帶大家去到一些所謂的鬼屋夜遊，尋求刺激，雖然進入的鬼屋看似已經廢棄但仍然是他人所有的建築物，假如你也是因為一時好玩，而在未經過他人同意的情況下就跑進去探險，基本上也可能會成立無故侵入住居罪。

因為你是在未經所有權人同意或是沒有任何法律上的理由，就直接跑進他人的建築物中，這些情況即符合了《刑法》第306條提到的要件，因此就有很大機率會成立該罪。

其實撇開法律層面，在沒有經過他人同意就跑到別人家裡本身就是件非常不禮貌的行為，不僅如此，這樣的舉動同時會侵犯到他人的隱私權，相信不會有人希望像這起事件的屋主一樣，親自體驗電影裡的恐怖情節。懂得去尊重他人，不要隨便就跑到別人的屋內，無論是想探險或是一時覺得好玩都不應該，如果真的想要探險，也應該先詢問屋主的意見，經過屋主同意才是最安全又最合法的探險方式。

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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航


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