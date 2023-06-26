黃國昌合體館長批民進黨漠視居住正義、司法改革，號召人民716上凱道
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黃國昌、館長陳之漢最近動作頻繁，兩人除了合拍歌曲《狗官》的MV，批評綠營執政；今（26）日在總統府前召開記者會，預告將在7月16日舉辦「公平正義救台灣」的活動。
時代力量前立委黃國昌、網紅館長陳之漢最近動作頻繁，兩人除了合拍歌曲《狗官》的MV，批評綠營執政；今（26）日在總統府前召開記者會，預告將在7月16日舉辦「公平正義救台灣」的活動，號召所有認同的人當日下午2時聚集凱達格蘭大道，希望能夠讓政府聽到人民的心聲。
黃國昌：人民面臨黑金、槍毒、詐騙與權貴司法
黃國昌今天表示，2016年5月20日，當時他跟許多熱情的台灣人民，大家聚集在這個地方，慶祝蔡英文總統就任，聆聽就職演說，相信許多台灣人民跟他有相同的記憶，當蔡總統提到司法改革的時候，現場掌聲如雷。當時大家都充滿感動與期待，7年的時間過去，司法改革4個字不見了，然而人民的痛苦沒有不見，人民對於司法的失望沒不見，現在人民面臨黑金、槍毒、詐騙與權貴司法，還有政客與黑道勾結。
黃國昌表示，他們沒辦法再忍耐下去，當這個政府喊出要終結黑金、贏回正義；民進黨的政客、權貴不僅跟黑道相互勾結，甚至還有人跟老大鞠躬哈腰，表現得像個小弟一樣，不惜犧牲國家利益，都要幫助黑道圍事。
黃國昌也批評，民進黨宣示要投注國家資源「打擊詐騙」，結果「打詐辦公室」可以剪綵3次，最前端該管制的金管會、國家通訊傳播委員會及數位發展部，在該做的事情上能拖就拖，能混就混；另外還有民進黨政治人物接受詐騙集團的豢養，「請問這是哪門子的清廉、勤政、愛鄉土，還說要跟黑道宣戰？」黃國昌痛批。
黃國昌說，蔡總統過去曾經說過，如果人民對政府有不滿，可以大聲地說，如果聽不見可以再大聲一點，希望所有認同司法要公平、居住要正義的朋友，大家7月16日當天可以一起站上凱達格蘭大道，讓政府聽到人民的心聲。
黃國昌表示，他們今天向蔡總統遞出邀請函，希望誠摯地邀請蔡總統當天能夠出席集會，傾聽人民的心聲，更是讓蔡總統有機會可以面對大家，進而回應這場集會的訴求。
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館長：以前支持民進黨
館長砲轟，自己以前非常支持民進黨政府，政治人物都說，「4年不夠，請再給我們做4年。」但將近8年執政，只看政府講的居住正義，房價漲多少倍。館長也批評，司法改革是越來越脫鉤，官員跟民代都跟詐騙集團走得越來越近，所以要號召大家出來，希望總統兌現當時競選的承諾。
黃國昌則對民進黨喊話表示，「過去要館長幫忙，搶著上直播，甚至蔡英文總統也邀請館長同台，一起為台灣國防盡心盡力。過去支持你們的人，對你們的表現感到失望，開始站在人民立場，去批評執政者作為，你們就突然當他是仇人，發動側翼網軍，極盡羞辱之能事」他看了很難過。
媒體也對兩人提問，國民黨總統參選人侯友宜是否參加716大遊行？館長回答，「個人是一定支持，我瞭解他的個性，他人非常好，但國民黨家大業大，敏銳度真的慢半拍，我們會公開邀約他們，希望大家能來，民進黨也能到，這才是重點。」
是否支持柯文哲？
媒體也追問兩個人是否對第三勢力總統參選人柯文哲較有期待，館長對此表示，「大家都知道他是沒錢的人，我們覺得應該要幫助他，包含他們競選的人都來找我幫忙，目前他在網路的聲量表現確實很好，但我一人的票不算，這（選總統）是大家說得算。」
柯文哲日前曾經點名黃國昌當法務部長；今天也再次提到黃國昌當法務部長沒問題。對此，黃國昌受訪時則表示，「我個人的態度想法，跟這場遊行，一點關係都沒有，我到目前為止，人還是在公民社會，跟許多一般沒有公職、黨職的朋友，我們一起為了這麼多年來，共同努力的訴求在打拚。」
至於外界關心包括時代力量、民眾黨都有意把黃國昌列為不分區立委；黃國昌則回應，「我是不是要重新回到政治場域這件事，並不是現在最重要的事情，我目前的確有在思考，現在最重要的事是要求政府過去與人民承諾的事情確實履行」。
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核稿編輯：翁世航
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AWS台灣雲端高峰會8月02日南港展覽館盛大登場！聚焦九大雲端主題，精選AI相關議程不容錯過
我們想讓你知道的是
8月02日至8月03日，2023 AWS台灣雲端高峰會（AWS Summit Taiwan）即將於台北南港展覽館二館4樓&7樓盛大登場！
近年來，生成式AI浪潮席捲全球，科技的破壞與創新幾乎為所有產業類型創造了難得的機遇，如何理解技術的趨勢脈動，也成為後續規劃策略行動、搶先布局的關鍵。不過，科技迭代速度超乎想像，無時無刻都在推陳出新，我們該如何在一波未平一波又起的科技浪潮中站穩腳步？或許，參與一年一度的雲端技術盛會──2023 AWS台灣雲端高峰會（AWS Summit Taiwan）將是你的最佳選擇！
2023 AWS台灣雲端高峰會即將於8月2日至3日，在台北南港展覽館二館盛大登場。今年峰會主題為「AI熱潮席捲全球，企業上雲勢在必行」，強調在科技浪潮之下，善用數位工具、掌握雲端驅動力，已成為企業或個人想要乘浪而起的必備能力。
聚焦九大雲端主題：超過45場主題議程，基礎設施、技術開發、產業應用全都包！
今年AWS台灣雲端高峰會由AWS台灣暨香港總經理及全球兩位副總裁分別於8/2及8/3領銜開場，以「大會主題演講」聚焦全球產業脈動與雲端技術實務，洞悉生成式AI帶來的破壞式創新，放眼全球雲端與AI的未來；另外也邀請各產業代表與AWS技術菁英等超過75位專家輪番上陣，辦理超過45場涵蓋生成式AI、Web3.0、開發工具、資安等精彩絕倫的主題議程，帶領與會者深入認識生成式AI，了解如何創新、提升客戶體驗，甚至接觸數位轉型的寶貴經驗。除此之外，今年度AWS也舉辦了體驗生成式AI技術或資安解決方案實作的工作坊，提供與會者深度互動的機會，促進產業實務與技術開發之間的交流。
為了方便參與者找到適合自己的內容，這次AWS特別以「創新」與「維運」兩大概念區分兩日議程：Day1聚焦於商業模式或運作流程的再創新，將AWS靈活且彈性的雲端技術化為企業乘浪而起的利器；Day2則以現代化技術與方法為主軸，幫助參與者善用AWS的工具及服務，提升生產力與資安規格，增進企業營運效能。詳細九大雲端主題議程規劃如下。
第一天（8月02日）：雲端創新開發日
● 主題一：AI 與機器學習
● 主題二：Web3.0 及新時代數位轉型
● 主題三：創新商業應用
● 主題四：產業解決方案
第二天（8月03日）：雲端卓越維運日
● 主題五：雲端基礎設施與卓越維運
● 主題六：資料分析與洞察
● 主題七：DevOps 與開發者生產力
● 主題八：應用程式現代化
● 主題九：資安與合規
DeepRacer強勢回歸、GameDay首度亮相，聯賽奪冠還能獲得AWS多項贊助！
除了講者陣容堅強的演講議程，這次AWS台灣雲端高峰會也迎來了更加多元的實體系列活動。首先，「AWS DeepRacer自駕車聯賽」睽違四年終於回歸實體舉辦，參與者將運用強化學習（RL）模型，驅動自駕車模型爭取最快的單圈競速時間。最吸引人的是，今年AWS台灣雲端高峰會的AWS DeepRacer冠軍選手，除了可以代表台灣參加在美國re:Invent舉辦的AWS全球競賽，爭取價值30萬台幣的競賽獎金，還能夠獲得官方獎品、機票、星級飯店、餐費及2023 re:Invent 活動入場券等總價值高達台幣30萬元的AWS贊助！
另外，今年AWS也首度與Riot合作，舉辦《英雄聯盟》聯名活動「AWS GameDay : 英雄聯盟電競版」。參與者將利用AWS雲端運算服務，結合電競賽事數據打造AI預測模型，在完全真實的AWS環境中，建構高互動性且遊戲化的預測模型，爭取抱回豐富大獎的機會。
無論你是企業決策者、經理人、開發者、工程師，甚至是大專院校學生或相關領域研究者，只要您對雲端應用有興趣，就能夠在峰會中找到適合自己的內容。此外，凡活動日前250名報到來賓可獲得「AWS不鏽鋼野營餐具組」或「AWS時尚露營摺疊收納箱」；若連續兩天參與活動，並完成集點任務，還可獲得「AWS夏季萬用亞麻提袋」，而且現在只要團體報名AWS台灣雲端高峰會5人以上並確實出席，就可獲得外送美食券。
現在就揪團公出，參與內容充實、獎項豐富的AWS台灣雲端高峰會，和AWS一同在科技浪潮中乘風破浪，洞見機會！
2023 AWS台灣雲端高峰會（AWS Summit Taiwan）活動資訊
● 活動時間：2023年8月02日（三）至2023年8月03日（四）
● 活動地點：台北南港展覽館二館4樓&7樓（僅主題演講及部分議程同步線上直播）
● 報名方式：活動開放免費報名參加，請點此填寫報名表單。
● 注意事項：
- 無論線上線下參與，皆須填寫報名表單。
- 競賽活動（AWS DeepRacer、AWS GameDay）皆需額外填寫報名表單。
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