黃國昌合體館長批民進黨漠視居住正義、司法改革，號召人民716上凱道

時代力量前立委黃國昌、網紅館長陳之漢最近動作頻繁，兩人除了合拍歌曲《狗官》的MV，批評綠營執政；今（26）日在總統府前召開記者會，預告將在7月16日舉辦「公平正義救台灣」的活動，號召所有認同的人當日下午2時聚集凱達格蘭大道，希望能夠讓政府聽到人民的心聲。

黃國昌：人民面臨黑金、槍毒、詐騙與權貴司法

黃國昌今天表示，2016年5月20日，當時他跟許多熱情的台灣人民，大家聚集在這個地方，慶祝蔡英文總統就任，聆聽就職演說，相信許多台灣人民跟他有相同的記憶，當蔡總統提到司法改革的時候，現場掌聲如雷。當時大家都充滿感動與期待，7年的時間過去，司法改革4個字不見了，然而人民的痛苦沒有不見，人民對於司法的失望沒不見，現在人民面臨黑金、槍毒、詐騙與權貴司法，還有政客與黑道勾結。

黃國昌表示，他們沒辦法再忍耐下去，當這個政府喊出要終結黑金、贏回正義；民進黨的政客、權貴不僅跟黑道相互勾結，甚至還有人跟老大鞠躬哈腰，表現得像個小弟一樣，不惜犧牲國家利益，都要幫助黑道圍事。

黃國昌也批評，民進黨宣示要投注國家資源「打擊詐騙」，結果「打詐辦公室」可以剪綵3次，最前端該管制的金管會、國家通訊傳播委員會及數位發展部，在該做的事情上能拖就拖，能混就混；另外還有民進黨政治人物接受詐騙集團的豢養，「請問這是哪門子的清廉、勤政、愛鄉土，還說要跟黑道宣戰？」黃國昌痛批。

黃國昌說，蔡總統過去曾經說過，如果人民對政府有不滿，可以大聲地說，如果聽不見可以再大聲一點，希望所有認同司法要公平、居住要正義的朋友，大家7月16日當天可以一起站上凱達格蘭大道，讓政府聽到人民的心聲。

黃國昌表示，他們今天向蔡總統遞出邀請函，希望誠摯地邀請蔡總統當天能夠出席集會，傾聽人民的心聲，更是讓蔡總統有機會可以面對大家，進而回應這場集會的訴求。

館長：以前支持民進黨

館長砲轟，自己以前非常支持民進黨政府，政治人物都說，「4年不夠，請再給我們做4年。」但將近8年執政，只看政府講的居住正義，房價漲多少倍。館長也批評，司法改革是越來越脫鉤，官員跟民代都跟詐騙集團走得越來越近，所以要號召大家出來，希望總統兌現當時競選的承諾。

黃國昌則對民進黨喊話表示，「過去要館長幫忙，搶著上直播，甚至蔡英文總統也邀請館長同台，一起為台灣國防盡心盡力。過去支持你們的人，對你們的表現感到失望，開始站在人民立場，去批評執政者作為，你們就突然當他是仇人，發動側翼網軍，極盡羞辱之能事」他看了很難過。

媒體也對兩人提問，國民黨總統參選人侯友宜是否參加716大遊行？館長回答，「個人是一定支持，我瞭解他的個性，他人非常好，但國民黨家大業大，敏銳度真的慢半拍，我們會公開邀約他們，希望大家能來，民進黨也能到，這才是重點。」

是否支持柯文哲？

媒體也追問兩個人是否對第三勢力總統參選人柯文哲較有期待，館長對此表示，「大家都知道他是沒錢的人，我們覺得應該要幫助他，包含他們競選的人都來找我幫忙，目前他在網路的聲量表現確實很好，但我一人的票不算，這（選總統）是大家說得算。」

柯文哲日前曾經點名黃國昌當法務部長；今天也再次提到黃國昌當法務部長沒問題。對此，黃國昌受訪時則表示，「我個人的態度想法，跟這場遊行，一點關係都沒有，我到目前為止，人還是在公民社會，跟許多一般沒有公職、黨職的朋友，我們一起為了這麼多年來，共同努力的訴求在打拚。」



至於外界關心包括時代力量、民眾黨都有意把黃國昌列為不分區立委；黃國昌則回應，「我是不是要重新回到政治場域這件事，並不是現在最重要的事情，我目前的確有在思考，現在最重要的事是要求政府過去與人民承諾的事情確實履行」。

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核稿編輯：翁世航