尼加拉瓜政府打擊異己，僅存紙媒遭扣用紙被迫停刊紙本

尼加拉瓜大選即將在11月登場，現任總統奧蒂嘉（Daniel Ortega）為了爭取連任，頻頻打壓異己，尼加拉瓜僅存的紙本媒體《新聞報》（La Prensa）也遭到波及。由於長期批評政府，遭到海關扣押新聞用紙，昨（12）天表示將停止發行紙本。

對此《新聞報》表示，會繼續藉由網路提供新聞，也指控「獨裁政府扣留我們的紙張，但無法掩蓋真相。」

尼加拉瓜僅存紙媒遭打壓，海關扣紙無奈停刊

《美聯社》報導，成立於1926年的《新聞報》，是尼加拉瓜僅存的全國性紙媒。不過，該報昨天表示，由於海關拒絕放行報社進口的新聞用紙，因此將停止發行紙本，今（13）天起只提供網路版。

尼國工會指出，自奧蒂嘉掌權以來，至少有20家獨立媒體因營運所需的原料遭沒收或被迫關閉。《新聞報》及其姐妹報《今日報》（Hoy），自2019年以來便是尼加拉瓜僅存提供印刷版的獨立全國日報。作為反對派報紙，長期以來一直批評總統奧蒂嘉，所以被奧蒂嘉政府視為眼中釘。這次已經是奧蒂嘉政府第3次扣留《新聞報》的新聞用紙或墨水來打壓該報言論。2018至2019年，《新聞報》就曾因為反奧蒂嘉政府的抗議風起雲湧，而被迫停刊約500天。

《新聞報》表示：「由於國家海關總署（National Directorate of Customs）扣押公司的重要物資，新聞報沒有紙張可繼續發行全國性報紙。」，更提及，雖然尼國憲法允許媒體免繳新聞用紙的關稅，但海關仍要求《新聞報》繳錢才肯放行紙張。

最後一批紙本印刷報紙中，《新聞報》頭版標題上印著「獨裁政府扣留我們的紙張，但無法掩蓋真相。」更在頭條中寫道「儘管因為政府扣留了我們的新聞用紙，導致我們無法發行紙本印刷，但不會讓我們從此默不作聲。」並表示「《新聞報》會繼續在網站以及社群媒體上提供新聞。」

大選逼近，尼國政府打壓異己

事實上，這並不是尼加拉瓜政府第一次以扣留新聞用紙來打壓反對派媒體。3年前，尼國政府就曾針對反奧蒂嘉的《新日報》（El Nuevo Diario）封鎖新聞用紙的進口，長達一年，導致《新日報》宣布停刊。自此之後《新聞報》以及其姐妹報《今日報》就成為尼加拉瓜僅存的紙本媒體。

目前尼加拉瓜即將於11月7日舉行總統大選，為此現任總統奧特加為了爭取連任，積極打壓異己。《美聯社》報導，過去兩個月內，奧特加政府便逮捕了約36位異議人士，其中7位甚至是角逐總統大選的反對派候選人。

根據《路透社》報導，也由於奧蒂嘉政府不斷打壓異議人士與反對派媒體，因而在國際上日漸孤立。除了遭到歐盟制裁，美國更針對尼加拉瓜高層官員祭出簽證限制。另外，哥斯大黎加和哥倫比亞強烈譴責奧蒂嘉政府打壓反對派的舉動，阿根廷和墨西哥也曾試圖調解政府與反對派，不過遭到奧蒂嘉拒絕。副總統馬利洛（Rosario Murillo），同時也是奧蒂嘉的妻子，更在週一時指責各國干涉瓜地馬拉內政，並宣布召回駐哥斯大黎加、哥倫比亞、阿根廷和墨西哥的大使。

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責任編輯：曾凡芸

核稿編輯：楊士範