2021/08/13,
國際

尼加拉瓜政府打擊異己，僅存紙媒遭扣用紙被迫停刊紙本

尼加拉瓜政府打擊異己，僅存紙媒遭扣用紙被迫停刊紙本
攤販手中的是2019年的《新聞報》，該期頭版特意空白，以抗議奧蒂嘉政府｜Photo Credit：Reuters / TPG Images

我們想讓你知道的是

尼加拉瓜政府奧蒂嘉頻頻打壓異議人士，過去兩個月內，奧特加政府便逮捕了約36位異議人士，其中7位甚至是角逐總統大選的反對派候選人。而這次，僅存的紙本媒體《新聞報》第3度被扣留新聞用紙，導致該報不再提供紙本新聞。

尼加拉瓜大選即將在11月登場，現任總統奧蒂嘉（Daniel Ortega）為了爭取連任，頻頻打壓異己，尼加拉瓜僅存的紙本媒體《新聞報》（La Prensa）也遭到波及。由於長期批評政府，遭到海關扣押新聞用紙，昨（12）天表示將停止發行紙本。

對此《新聞報》表示，會繼續藉由網路提供新聞，也指控「獨裁政府扣留我們的紙張，但無法掩蓋真相。」

尼加拉瓜僅存紙媒遭打壓，海關扣紙無奈停刊

《美聯社》報導，成立於1926年的《新聞報》，是尼加拉瓜僅存的全國性紙媒。不過，該報昨天表示，由於海關拒絕放行報社進口的新聞用紙，因此將停止發行紙本，今（13）天起只提供網路版。

尼國工會指出，自奧蒂嘉掌權以來，至少有20家獨立媒體因營運所需的原料遭沒收或被迫關閉。《新聞報》及其姐妹報《今日報》（Hoy），自2019年以來便是尼加拉瓜僅存提供印刷版的獨立全國日報。作為反對派報紙，長期以來一直批評總統奧蒂嘉，所以被奧蒂嘉政府視為眼中釘。這次已經是奧蒂嘉政府第3次扣留《新聞報》的新聞用紙或墨水來打壓該報言論。2018至2019年，《新聞報》就曾因為反奧蒂嘉政府的抗議風起雲湧，而被迫停刊約500天。

《新聞報》表示：「由於國家海關總署（National Directorate of Customs）扣押公司的重要物資，新聞報沒有紙張可繼續發行全國性報紙。」，更提及，雖然尼國憲法允許媒體免繳新聞用紙的關稅，但海關仍要求《新聞報》繳錢才肯放行紙張。

最後一批紙本印刷報紙中，《新聞報》頭版標題上印著「獨裁政府扣留我們的紙張，但無法掩蓋真相。」更在頭條中寫道「儘管因為政府扣留了我們的新聞用紙，導致我們無法發行紙本印刷，但不會讓我們從此默不作聲。」並表示「《新聞報》會繼續在網站以及社群媒體上提供新聞。」

大選逼近，尼國政府打壓異己

事實上，這並不是尼加拉瓜政府第一次以扣留新聞用紙來打壓反對派媒體。3年前，尼國政府就曾針對反奧蒂嘉的《新日報》（El Nuevo Diario）封鎖新聞用紙的進口，長達一年，導致《新日報》宣布停刊。自此之後《新聞報》以及其姐妹報《今日報》就成為尼加拉瓜僅存的紙本媒體。

目前尼加拉瓜即將於11月7日舉行總統大選，為此現任總統奧特加為了爭取連任，積極打壓異己。《美聯社》報導，過去兩個月內，奧特加政府便逮捕了約36位異議人士，其中7位甚至是角逐總統大選的反對派候選人。

根據《路透社》報導，也由於奧蒂嘉政府不斷打壓異議人士與反對派媒體，因而在國際上日漸孤立。除了遭到歐盟制裁，美國更針對尼加拉瓜高層官員祭出簽證限制。另外，哥斯大黎加和哥倫比亞強烈譴責奧蒂嘉政府打壓反對派的舉動，阿根廷和墨西哥也曾試圖調解政府與反對派，不過遭到奧蒂嘉拒絕。副總統馬利洛（Rosario Murillo），同時也是奧蒂嘉的妻子，更在週一時指責各國干涉瓜地馬拉內政，並宣布召回駐哥斯大黎加、哥倫比亞、阿根廷和墨西哥的大使。

延伸閱讀：

新聞來源：

責任編輯：曾凡芸
核稿編輯：楊士範


Tags：

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。