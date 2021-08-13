2021/08/13,
社會

「月薪不到1萬、加班費僅47元」，立委與勞團爆捷運三鶯線工程剝削印尼移工

「月薪不到1萬、加班費僅47元」，立委與勞團爆捷運三鶯線工程剝削印尼移工
Photo Credit：中央社

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參與捷運三鶯線工程的印尼移工控訴，他們每月底薪只有450萬印尼盾，換算約新台幣9677元，這薪資被直接匯到印尼的帳戶，他希望移工們的薪資和權利能像台灣的基本工資一樣，符合勞動基準法規範。

（中央社）印尼國營營造公司「維卡」與台灣榮工工程公司合作承攬捷運三鶯線工程，有移工投訴指每月本薪不到新台幣1萬元且加班超時。對此，時代力量立委邱顯智呼籲勞動部進行勞動檢查。

邱顯智與台灣國際勞工協會今天在立法院共同召開記者會關切移工勞權；台灣國際勞工協會8日接獲印尼移工投訴，反映勞動條件惡劣，疑有遭到剝削情事。

邱顯智指出，根據投訴內容，由榮工工程股份有限公司引進，於台灣從事捷運三鶯線工程的印尼移工，薪資是由印尼的國營營造公司「維卡」（PT. Wijaya Karya）以印尼盾直接發放至印尼帳戶，每月本薪只有新台幣9677元，每月加班最高達176小時，每小時僅有加班費新台幣47元，移工面臨非常駭人聽聞、不人道的困境。

有不具名的印尼移工今天現身記者會陳述，他從印尼來台在捷運三鶯線工程工作，每月底薪只有450萬印尼盾，換算不到新台幣1萬元，這薪資被直接匯到印尼的帳戶，只有留下在台灣的生活費約新台幣2000元至4000元。他說，希望繼續留在台灣工作，並盼薪資和權利能像台灣的基本工資一樣，符合勞動基準法規範。

台灣國際勞工協會理事長陳素香指出，接獲投訴後，經過了解大致釐清，與榮工工程公司合作承攬捷運三鶯線工程的印尼「維卡」公司，是印尼國營營造公司，當初在印尼招募133名工人到台灣捷運三鶯線工程工作，這133名工人在印尼就和「維卡」公司簽了勞動契約，其中薪資條件就是按照印尼當地勞工法令的規定。

陳素香表示，這133名印尼移工等於簽了2份勞動契約，一是在印尼和「維卡」公司簽的，一份是來台灣跟榮工工程公司簽的，這2份勞動契約的價格差距非常大，這133名印尼移工來到台灣之後使用的勞動條件計算方式是使用在印尼簽的那份，拿到的不是榮工工程公司所給的薪資單。但是為什麼可以這樣做，捷運三鶯線工程到底是什麼樣的合作，難道是以這樣引進印尼移工方式，從中剝削印尼移工的血汗錢，榮工工程公司做為法律上的雇主，到底知不知情。

她說，在薪資問題沒有被解決、投訴無門情況下，有些印尼移工成為逃跑的外勞。

台灣國際勞工協會專員許淳淮質疑，這中間薪資差額，到底跑去了哪裡，有很多疑點。另外，印尼移工在台工作遭遇超時加班等等，違反勞基法，也應受到關注。

邱顯智與台灣國際勞工協會呼籲，勞動部應進行全面勞動檢查，協助受害移工。

勞動部勞動力發展署表示，收到捷運三鶯線移工申訴，已轉知新北市政府處理。

新北市政府捷運工程局今天發布新聞稿表示，榮工工程股份有限公司為三鶯線統包廠商，並依法令申請外籍移工聘用，針對印尼籍移工反映，與榮工之間的僱用關係，不符主張勞動條件，衍生糾紛。捷運工程局已要求榮工公司善盡雇主管理責任，避免損害外籍移工權利，以減少並積極解決勞僱雙方相關糾紛。

鄭文燦侯友宜視察三鶯線　盼加速延伸到八德
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圖為2020年11月16日，新北市長侯友宜（前右1）與桃園市長鄭文燦（前右2） 視察捷運三鶯線鶯桃福德站等工程。

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責任編輯：杜晉軒
核稿編輯：楊士範


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