德國動物收容所把待認養貓狗放上Tinder，喜歡「往右滑」就有機會配對成功帶回家

編譯：Yi-ching Kuai

在交友軟體Tinder上，不只可以交到人類朋友，還能交到動物朋友。德國一家動物收容所嘗試用新的方法，來為被遺棄的寵物尋找新家：在Tinder上發布動物的檔案資料，希望尋找愛情的孤獨人類，或許也能找到貓狗作伴。

德國慕尼黑動物福利協會找了一家廣告公司，拍攝15隻貓狗的專業沙龍照，在Tinder上建立牠們的個人檔案，其中甚至還有一個名為「寇克艦長」（《星艦迷航記》中角色）的黑白燕尾服貓的簡介。

It’s a purrfect match! This animal shelter in Munich is putting lonely pets on the dating app Tinder to find them a home 🐾 https://t.co/OVZSYBEaYS pic.twitter.com/rV7t87EmHT — Reuters (@Reuters) August 12, 2021

據負責Tinder通訊的班傑明・貝爾克（Benjamin Beilke）所說，動物收容所在Tinder上為動物建檔時，刻意不選擇那些小巧可愛的新生幼貓，而是選一些「有著一段過去」的貓狗。這是動物收容所的用心，因為人大多都會偏好收養可愛的動物，而不會選擇那些真正急需新家的動物。

配對成功

慕尼黑動物福利協會在Tinder上寵物檔案大受歡迎，這樣的作法甚至可能在其他動物收容所流行起來。動物收容所的吉莉安・莫斯（Jillian Moss）說，好多人直接在Tinder上「往右滑」決定和對方「約會」：「反應很瘋狂，訊息到處都在爆炸。」路透社的報導影片在一天內就有超過50萬次的瀏覽。

收容所甚至接到了幾個關於Tinder動物資料的詢問電話。但最大的挑戰，是要讓收養動物的人跟他們的寵物長長久久，而不是過一段時間後就「始亂終棄」。

「我們希望這些動物能真正找到新的伙伴，成為長期的『完美配對』，而不是僅限於是數週。」貝爾克說：「不僅人類有孤獨的靈魂，動物中也有很多孤獨的靈魂。」

目前，動物收容所正在進行初步訪談，如果一切順利，之後就會邀請對方與動物見面。動物收容所這樣積極為動物找主人的原因是，儘管COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）封城促使寵物收養數量增加，但動物收容所擔心隨著疫情趨緩，收養率可能會下降。動物福利專家甚至警告，隨著大流行消退，許多動物可能會被遺棄。

疫後棄養潮

令人遺憾的是，在美國，這種情況已經開始出現。根據美國防止虐待動物協會（ASPCA）的數據，全美有五分之一的家庭在疫情大流行期間養了寵物。現在疫情有所趨緩，動物收容所眼睜睜地看著許多人把不要的寵物「送回來」，讓收容所地收容數量已經接近飽和。

紐奧良動物救援組織Zeus' Rescue的救援主任蜜雪兒・英格拉姆（Michelle Ingram）說：「我從來沒有見過這麼高的數字，棄養寵物的數量增加了三倍。」

七個月大的小狗「萬花筒」就是被棄養的寵物之一。這隻小狗在大流行期間被收養，現在卻住在動物收容所裡。

「過去每週七天，每天24小時都有人陪牠玩，把所有注意力都放在牠身上，」英格拉姆說。「現在他們（飼養者）回到工作崗位上了，牠就像『你明明以前整天都會陪我玩，那我現在怎麼辦？』因而出現了一些人類不喜歡的行為，結果就被送回我們這邊。」英格拉姆還說，這種情況發生得越來越頻繁。

數量過多就只能安樂死

「歸根究柢，當收容數量飽和，因為大家終於可以去度假，所以沒有人要收養動物，或是有動物被歸還給我們，寵物數量就會過剩，」英格拉姆說。「不幸的結果就是要安樂死很適合被收養的寵物。」

雖然從喬治亞州到亞利桑那州的收容所都已經飽和，但美國防止虐待動物協會表示這還不到全國危機的程度，但他們會密切關注收容數量。

協會收容所服務副總裁克莉斯塔・查德維克（Christa Chadwick）說：「我們與全國數百個面臨動物數量過剩的收容所合作，將這些動物轉移到其他牠們更有可能被收養的地方。」

今（2021）年到目前為止，ASPCA已經重新安置了近1萬7000隻寵物。

好消息是，根據美國防止虐待動物協會2021年5月進行的調查數據顯示，即使疫情減緩，絕大多數新寵物主人的家中仍然養著牠們——90％的狗和85％的貓——而且近期不考慮重新安置。

「人和寵物在一起對彼此都好，所以我們所有人都應該盡我們所能，確保這些關係即使在大家壓力最大的時候也能維持下去。」查德威克說。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航