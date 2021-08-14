【東南亞週報】大馬國會9月信任投票決定慕尤丁去留｜泰國反政府示威再起｜ 疫情升溫馬尼拉再次封城

編譯：荊柏鈞、柯昀伶、黎柏君

南洋誌東南亞週報第131期，為讀者挑選2021年8月7日至8月13日期間，有關馬來西亞、泰國、菲律賓、印尼、緬甸與新加坡的六則東協區域大事。

馬來西亞｜大馬國會9月7日信任投票 決定慕尤丁去留

馬來西亞政府8月12日宣布，對首相慕尤丁（Muhyiddin Yassin）的信任投票動議已排入國會議程，擬在9月7日進行，屆時慕尤丁在國會的支持度將一見分曉。

馬來西亞政府日前因未依憲法獲取國家元首批准便逕行宣布撤除緊急狀態，並稱相關立法將隨之失效，引發軒然大波；加上防疫不力，單日新增確診病例數屢創新高，現已突破兩萬大關。在野陣營藉此施壓，逼宮以慕尤丁為首搖搖欲墜的國民聯盟（PN）政權，反對派領袖安華（Anwar Ibrahim）直言，須組建一個穩定且備受信賴的新政府，以有效因應新冠肺炎疫情並復甦國家經濟。

對此，慕尤丁堅稱仍握有多數議員支持，誓言透過信任投票證明自己作為首相的合法性；11日更會見多名盟黨高層，包括：土團黨（PPBM）秘書長韓沙（Hamzah Zainudin）、伊斯蘭黨（PAS）秘書長達基尤丁（Takiyuddin Hassan）、民政黨（GERAKAN）主席劉華才（Dominic Lau）、土保黨（PBB）主席阿邦佐哈里（Abang Abdul Rahman Zohari）、沙巴立新黨（STAR）主席傑菲里吉丁岸（Jeffrey Kitingan）、馬華（MCA）總會長魏家祥（Wee Ka Siong）。

通訊及多媒體部長塞福丁（Saifuddin Abdullah）則在12日線上記者會宣布，信任投票動議已排入國會議程，擬在9月7日進行，並稱下議院議長已發出會議通知。

Photo Credit：AP / 達志影像 馬來西亞首相慕尤丁

泰國｜反政府示威再起 政府「零容忍」逮捕10名示威領袖

根據半島電視台8月10日報導，近幾日反王室民主示威運動再起，據統計至少已有10名示威領袖遭到逮捕。泰國人權律師安農（Anon Nampa）據傳在8月9日屬第一批遭到逮捕且遭拒絕交保的領袖。泰國人權律師組織（Thai Lawyers for Human Rights）表示，警方在9日時至安農的辦公室施壓，告知他因涉嫌誹謗皇室罪行而須被逮捕，而在數小時之後，又有相繼其他幾名異議人士遭到逮捕。

根據路透社8月10日報導，當日有許多示威者在國會大廈外聚集，發表演說要求泰國總理帕拉育（Prayut Chan-o-cha）下台，指控其在防疫政策上的失敗和不停噤聲異議人士的作為。民主示威領袖法政大學學生賓加（Benja Apan）表示，政府缺乏能力領導國家，並且只關注國家菁英的利益；若這樣的情況持續下去，將導致國家陷入不可挽回的災難。

長期研究泰國的人權觀察（Human Rights Watch）專員蘇南（Sunai Phasuk）指出，泰國政府當局對待異議人士的措施，隨著民主示威運動的發展變得越來越激進。目前民主示威運動關注焦點，主要為帕拉育在COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）防疫政策上的挫敗以及皇室改革。他說，泰國政府已開始對異議人士採取「零容忍」策略，一年來的民主化運動前景已然不在，使得泰國社會逐漸演變成為一片混亂。泰國極為嚴格的「冒犯君主法」（lese majeste law）一直是泰國王室的擋箭牌，違反者最高將被處以15年有期徒刑。

泰國截至8月11日止，COVID-19確診病例總數為816,989例，並已有6795人病故。

Photo Credit: 中央社 泰國學運團體自由青年7日號召民眾上街頭抗議政府抗疫不力，遭到警方驅離。圖為鎮暴警察和滿目瘡痍的現 場。

菲律賓｜疫情升溫 馬尼拉再次封城

菲律賓COVID-19疫情再次升溫，馬尼拉都會區再次實施封城措施，部分疫苗接種中心調整為24小時開放，以加速接種進度。

菲國從7月底起，每日通報確診人數超過8000例；8月11日單日確診人數達1萬2021例，是自4月疫情高峰後的最高確診數。由於感染Delta變種病毒株人數不斷上升，已在馬尼拉都會區16個市以及全國13個地區都出現確診病患，衛生部在9日將國內疫情狀況再次從中等風險拉升到高風險。

為防止疫情持續惡化，馬尼拉都會區再次實施嚴格封城措施，並將宵禁時間提早至晚間8時開始實施。此外，為加速疫苗施打速度，馬尼拉都會區部分接種中心24小時開放，期能達成今年底7000萬人完整施打疫苗的目標，然而目前菲律賓疫苗覆蓋率僅約10%

本週，阿拉伯聯合大公國贈送的10萬劑Hayat Vax疫苗送達菲律賓，菲國隨即核准Hayat Vax疫苗做為緊急使用，此疫苗為阿拉伯聯合大公國與中國國藥（Sinopharm）合作，在阿聯製造生產。除了國藥疫苗，目前菲國核准使用的疫苗包含科興、輝瑞、AstraZeneca、嬌生、莫德納、俄羅斯衛星五號、以及印度COVAXIN。除了阿聯的捐贈之外，菲國也陸續收到來自美國、日本、中國和英國捐贈的疫苗。

截至目前，菲律賓COVID-19肺炎確診人數達168萬例，其中近3萬人死亡。

Photo Credit: 中央社 Delta變異株侵襲菲律賓，大馬尼拉地區COVID-19確診數一週遽升65%，中部大城怡朗市病床也告急。圖為藥房告示請消費者保持社交距離。

印尼｜電商Bukalapak上市 成印尼首家掛牌獨角獸

印尼電商獨角獸Bukalapak於8月6日在印尼證券交易所（IDX）正式掛牌，上市首日股價上漲近25%至漲停板，成為印尼市值排行第13高的企業，也是印尼首家上市的新創獨角獸。

根據日經報導，Bukalapak上市後IPO價格從每股850印尼盾（約新台幣1.64元）爬升到1060印尼盾（約新台幣2.05元），估計超過150家機構與10萬個散戶投資。Bukalapak成功募資15億美元，公司市值漲至60至76億美元（約新台幣2115億元），為印尼市值第13高的上市公司，此次上市更成為印尼最大規模公開募股。

儘管Bukalapak至今年第一季經營仍為虧損，董事長Teddy Oetomo指出公司目標在三年內由虧轉盈。執行長Rachmat Kaimuddin則表示，即使在新冠肺炎疫情對整體經濟的影響下，上市成功顯示投資人對電商市場前景看好，更希望透過公司掛牌，將印尼中小企業的成長推向另一個階段。

Bukalapak成立於2010年，平台擁有1200萬多家中小型賣家以及1億以上的用戶，是印尼第四大電商，與Tokopedia、蝦皮、Lazada等平台競爭。根據統計，在2020年印尼電商的總交易額中，Bukalapak市占約7%。Bukalapak背後投資人則有微軟、新加坡主權財富基金GIC、渣打銀行等。除了在印尼上市，Bukalapak未來也預計和印尼曼迪利銀行、瑞士銀行、美國銀行合作，透過特殊目的收購公司（special-purpose acquisition company，簡稱：SPAC）在美國上市。

緬甸｜以發展為名 中國資助緬甸600萬美元

緬甸外交部8月11日宣布，中國將提供緬甸政府超過600萬美元（約新台幣1.67億元）的款項，用以資助該國21個發展項目；此舉亦顯示中國願意在緬甸軍方執政的背景下恢復雙邊合作，引發反政變人士質疑。

有別於西方國家對緬甸軍方2月1日發動政變奪權一事普遍採取譴責態度，中國的立場顯然相對溫和，除強調以維持緬甸局勢穩定為優先，亦主張不干涉他國內政。根據緬甸外交部的聲明，中國將提供緬甸政府超過600萬美元的款項，用以資助「湄公河–瀾滄江合作」（Mekong-Lancang Cooperation）框架下21個發展項目，包括：動物疫苗、文化、農業、科學、旅遊、防災等。

此項協議由緬甸外交部長溫納貌倫（Wunna Maung Lwin）與中國駐緬甸大使陳海簽署，溫納貌倫在簽約儀式上亦表示緬甸將致力於永續發展，並促進湄公河–瀾滄江流域國家的共同繁榮；陳海則表示此次合作將有助改善緬甸民生，帶動經濟發展並共同抗疫。截至目前，湄公河–瀾滄江合作專項基金已資助緬甸73個發展項目。

另一方面，反政變人士質疑中國同意在緬甸軍方執政的背景下恢復雙邊合作，形同支持軍方政變及殘暴鎮壓行為；然而中國對此說法予以反駁，聲稱支持就緬甸危機持續推進區域外交與和平進程。

Photo Credit：Reuters / 達志影像 2021年4月5日，緬甸仰光（Yangon）反政變示威中，抗爭者舉著中國國旗接著焚燒。

新加坡｜星國第二季經濟表現超乎預期 上修今年GDP成長6%至7%

新加坡貿工部8月11日發布今年第二季經濟調查報告，星國第二季GDP比去年同期大幅成長14.7%，高於原預期的14.3%。而上半年GDP也比去年同期增長7.7%，貿工部因而將今年的GDP成長率預測從原本的4%至6%，上修到6%至7%的區間。

星國第二季經濟表現能夠如此亮眼，主要因素為星國政府在去年4月7日至6月1日實施防疫的阻斷措施（circuit breaker），加上對外出口也下降，造成去年第二季經濟衰退13.3%，也讓比較基礎降低。

第二季表現突出的包括建築業、製造業以及服務業，分別比去年同期增長106.2%、17.7%，以及10.3%。其中製造業延續第一季成長11.4%的氣勢，建築業與服務業則扭轉第一季的頹勢，兩者在第一季分別衰退23.2%與0.3%。經濟分析師認為建築業與服務業的大幅反彈，是帶動第二季GDP表現超乎預期的主要能量。

貿工部認為在星國疫苗接種率上升、邊境措施逐步放鬆的情況下，今年下半年只要全球經濟未出現重大挫折，新加坡經濟在出口導向部門的支持下，將會逐漸復甦。

Photo Credit: 中央社 新加坡10日起放寬防疫措施，已完整接種疫苗者，最多可5人一桌，尚未接種疫苗者則須符合特定條件才能在餐廳內用，包括出示有效的事前陰性檢測證明。圖為當地一家商場內的餐廳用餐人潮。

責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：吳象元