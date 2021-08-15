酒店電視：沈醉在另一個世界，然後望望身旁

出外旅行，總期待看酒店或旅館的電視。

我家中沒有電視，所以平時也很少看。只有奧運等大型比賽才會間中用電腦觀賞直播。因此，我很期待在酒店的房間看電視。尤其大部分酒店除有本地幾十個免費及收費台外，還有另外的外文台。內容包羅萬有，從綜藝、時事、經濟、科技新知、電影、體育，再到全天候的廣告台。拿著遙控器，在那部14吋的電視上搜來搜去，就像自己揚帆環遊世界，又或是開著吉普車從北德駛到南德，見盡漫山峻嶺、雲壑碧水，時而俯視自然，時而進入人群。

出外旅遊，晚上回到旅館，總愛找個時間輕掃遙控，看看上面的節目。現在的智慧電視有了節目簡介，只有按到簡介版，就可一覽所有電視台同時間放映的節目，省卻了逐台按的時間。看電視，總有選擇困難，特別是幾十個台盡在眼前，選了任何一個，都如放棄大片森林。有時按到地區台，碰巧放上一部所在地方的紀錄片，總吸引人一直看下去。足不出戶，已經猶如環城一片；抄下筆記，自己甚至可以成為導遊，第二天出去帶團也行。

除了德國本地頻道外，我也愛按到外文台，聽聽法西俄意日等外文。就算只看影像，都可猜猜那裡的新聞在談甚麼。聽著不懂的外文，是最沒有壓力的事，因為不用怪責自己為何這麼多都聽不懂，學了這麼多年都一事無成。看外地電視台，像多去一個國家，物超所值。

十年前日本311大地震，我正在柏林一家青年旅舍房間裡，剛好幾個同房都不在，我看著電視，在那裡得悉這件慘劇。雖然那部電視不到12吋，還高高掛著，卻吸引我一直追看報導和發展，甚至忘了出外，忘了自己在德國，沈醉在另一個世界，像去了日本般。

那時我在德國大學交流，宿舍沒電視，所以特別珍惜看電視的機會。年多前在另一個城市應考德文試，我特意早一天到步，下榻旅店。那夜，我也在看電視，當練習聆聽，看了部關於一個非裔青年在德成長經歷的紀錄片。看著他在刻苦中奮鬥，家貧不喪志，也激勵了我。

在酒店看電視，令人想起20年前香港電視業輝煌的日子。晚間電視片集的主題曲，班上每個同學都會唱。這是網絡未發達前的美好歲月。來到德國，有時還是會記住六點半要開電視看新聞，七點看時事節目，然後八點看劇集，一直到十一時多的晚間新聞。

在酒店的房間，望著那部新簇簇的薄面電視，難得可以離開網絡世界，找回童年的快樂。雖然聽著的是德文，腦裡卻浮現小時候父母下班回來，終於可以開電視的興奮，然後在飯桌前討論學校發生的趣事。然而聽著聽著，慢慢察覺這是德文，望望身旁，只剩自己一人，伴一張雪白的空床。

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