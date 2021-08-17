2021/08/17,
藝文

【2021台灣海洋文化影展】從高山到深海、從滄海到桑田，柯金源導演數十年如一日的記錄台灣

【2021台灣海洋文化影展】從高山到深海、從滄海到桑田，柯金源導演數十年如一日的記錄台灣
Photo Credit: 國藝會提供

我們想讓你知道的是

本屆海洋影展特別選入《海》、《餘生・共游》、《退潮》、《產房》、《渡東沙》、《記憶珊瑚》、《平安龜》等七部柯金源導演以海洋命題的重要作品，議題面向含括動物權與圈養、蚵農產業的盛衰、海洋生態復育、東沙環礁保育、珊瑚與音樂祭的人海對話。

文：張卉君（台灣海洋文化影展選片人）

2021海洋文化影展焦點導演柯金源，是圈內人尊稱「柯師傅」的重量級台灣環境記錄片工作者。三十餘年不輟的影像記錄，柯金源導演的鏡頭從高山到深海、從滄海到桑田，如同以影像示現人間幻化的苦行僧，漫長而固執地凝視著物換星移的同一段海岸、同一座高山、同一條河流、同一片天空，在改朝換代之後權衡犧牲之下不斷演替的故事。

記錄台灣生態無私分享　柯金源：我一個人用不完
Photo Credit: 中央社
柯金源

柯金源導演數十年如一日的堅持，留下了台灣環境最珍貴的影像和歷史，彷彿現代寓言般對照了今昔環境變遷與生態問題，時間的刻度在柯導作品中成為最精密的線索，而少話的柯金源導演對環境的千言萬語，都呈現在豐富多產的影像創作中。

質量均豐的影像作品與無私付出的記錄精神，讓柯金源導演在去（2020）年成為第21屆國家文藝獎電影類得主；在此之前，柯導多次受到金鐘獎肯定，也曾獲台灣國際紀錄片影展傑出貢獻獎、卓越新聞獎新聞志業特殊貢獻獎等獎項。

柯金源導演的鏡頭立足於腳下這片土地，卻跨越國界，隨著拍攝主題以田野調查式的紀錄手法跑遍海內外偏遠地區，甚至到了北極圈、南極洲、珠穆朗瑪峰山區等人跡罕至之處，對氣候變遷、海洋污染、海岸破壞、山林保育、環境公害、生態多樣性等各類議題的追索與溯源之深與廣，無人能出其右。

國家文藝獎頒獎　紀錄片導演柯金源獲獎
Photo Credit: 中央社
第21屆國家文藝獎頒獎典禮。資深媒體人馮賢賢（左）頒獎給長年記錄台灣生態變遷的紀錄片導演柯金源（右）。

柯金源導演作品面向與呈現手法多元，從早期旁白式類環境記者的專題報導如《記憶珊瑚》（2004）、詳實呈現台灣環境運動的《前進》（2018），到純粹以影像及音樂貫連全片無對白的《海》（2016），也有敘事如詩般動人，記錄高山森林的《神殿》（2019）；「柯氏美學」沒有煽情暴烈的激昂控訴，只是一貫以平靜而真實的態度，帶領著觀者一同見證、思辨，僅僅是慢鏡頭式長時間如實的紀錄，真理即如水落石出，不辯自明。

本屆海洋影展特別選入《海》、《餘生・共游》、《退潮》、《產房》、《渡東沙》、《記憶珊瑚》、《平安龜》等七部柯金源導演以海洋命題的重要作品，議題面向含括動物權與圈養、蚵農產業的盛衰、海洋生態復育、東沙環礁保育、珊瑚與音樂祭的人海對話，而其中《平安龜》更是特別邀映、炙手可熱的新片，本次影展為世界首映，精彩可期不容錯過。

2021台灣海洋文化影展資訊

  • 影展名稱：2021台灣海洋文化影展
  • 時間：9月1日至11月21日
  • 地點：台北、花蓮、台中、高雄、桃園、新北、屏東、新竹、台東、台南十個城市巡迴舉辦，80場次全部免費入場
  • 索票：請上ACCUPASS活動通查詢。

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責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：翁世航


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