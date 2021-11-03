【2021台灣海洋文化影展】12部「青年的島」短片，導演們奮力揭露「假裝看不見」的勞動處境

文：鍾尚宏（台灣海洋文化影展策展人）

1999年夏天，周美玲導演號召12位導演，包括李志薔、陳芯宜、郭珍弟、沈可尚、黃庭輔、簡偉斯、朱賢哲、李孟哲、許綺鷰、李泳泉、吳介民，他們分頭出海到台灣周屬的12個離島，進行實驗紀錄片的拍攝計畫。並在2000年，推出了「流離島影」，這是台灣有史以來，首度有意識地以海洋、島嶼為主題的紀錄片運動，12部短片或從海島文化、或從產業變遷、或從海洋生態、或從地方人文，以各種角度切入海洋與離島面貌，也組構了台灣的海洋文化與影像文化。

今年是「流離島影」紀錄片跨越20週年之際，台灣海洋文化影展以「流離島影」的在地影像精神，精選2015年迄今，拍攝離島、漁村、海洋等主題的台灣短片，透過新生代的青年導演，穿視當代的台灣海洋議題與人文故事。

雲林口湖鄉是西南沿海地層下陷的嚴重區域，這裡是雲林最貧窮的鄉鎮，荒蕪的農地、廢棄的魚塭，組構成沒落蕭條的海岸景象。被譽為台灣近年最生猛的海口電影《野潮》，寫實呈現這裡的沒落荒涼、少年的不服輸卻無奈，有如海口版的《四百擊》；同樣以口湖為背景的《魚路》，紀錄了年輕女孩林荺紾漂鳥返鄉的決心，繼承家業的草蝦養殖到投入成龍社區的藝術再造，讓我們看到偏鄉翻身的另一種契機。

Photo Credit: 台灣海洋文化影展提供 《野潮》劇照

Photo Credit: 台灣海洋文化影展提供 《魚路》劇照

高雄林園是高屏溪的出海口，每年農曆九月到隔年三月，是鰻魚苗生長的季節，也是林園漁業豐收的時刻，然後這片出海口變成了石化工業，高屏溪也面臨工業與畜牧廢水的汙染，曾經日進斗金的風華歲月不再，漁業生產越來越辛苦。同樣以林園的鰻魚養殖為背景的《降河洄游》和《魚路》，分別以寫實激動的父子情仇，與魔幻感人的夫妻情深為情節，皆完整表現海口人的情感氣口，以及地方生命力的感傷。

Photo Credit: 台灣海洋文化影展提供 《降河洄游》劇照

Photo Credit: 台灣海洋文化影展提供 《魚路》劇照

林園的北邊，就是高雄的小港，這裡是台灣石化、鋼鐵、造船等重工業基地，沿海聚落則成為高雄港與工業區不停擴張的腹地，過去的紅毛港已經遷村，現在的大林蒲與鳳鼻頭聚落，正面臨遷村的種種挑戰。《吳郭魚》以一對在地父女對於遷村抉擇的分歧，述說在工業發展下，大林蒲居民被犧牲的居住權益，真誠展現他們的沉痛與無助。

Photo Credit: 台灣海洋文化影展提供 《吳郭魚》劇照

作為全台最大遠洋漁業中心的前鎮漁港，廣闊的堤岸有巨大的漁船，還有鹹重的海港氣味，還有許多等待出海的外籍漁工，這是前鎮漁港的日常景象。在坎城影展與及克萊蒙費宏短片影展嶄露頭角的《阿尼》與《貓與蒼蠅》，皆以外籍漁工和弱勢族群的情與慾為主題，深刻拍出這些底層勞動者的生命處境，在看似日常不過的生活面貌中，事實上，隱藏著許多歧視與創傷。

Photo Credit: 台灣海洋文化影展提供 《阿尼》劇照

Photo Credit: 台灣海洋文化影展提供 《貓與蒼蠅》劇照

屏東東港以黑鮪魚捕撈聞名，全片在東港和小琉球海上拍攝的《第一鮪》，描述台籍幹部與菲籍漁工一觸即發的海上喋血，反思人性慾望的膨脹，令人激動落淚；《楔子》背景設定在屏東車城和海生館，透過姐姐北漂、妹妹留鄉的雙胞胎故事，讓海洋療癒思念與遺憾的情傷。《三百萬分之一》紀錄東部海洋生物研究中心搶救母鼬鯊胎內的30隻幼魚，過程驚心動魄、震撼人心。

Photo Credit: 台灣海洋文化影展提供 《第一鮪》劇照

Photo Credit: 台灣海洋文化影展提供 《楔子》劇照

Photo Credit: 台灣海洋文化影展提供 《三百萬分之一》劇照

角力是離島馬祖推動超過20年的重點運動，《對摔》描述馬祖的年輕角力選手，他們吹著海風堅毅訓練的感人故事；回顧百年歷史，金門人的祖先前輩開啟了前進南洋的遷徙，在閩南語中叫做「落番」，意指「下去番地」，林羿綺導演以《信使─返向漂流與南洋彼岸》，追溯金門人遷徙南洋的歷史足跡，寫成動人的家族情書。

Photo Credit: 台灣海洋文化影展提供 《對摔》劇照

Photo Credit: 台灣海洋文化影展提供 《信使─返向漂流與南洋彼岸》

12部「青年的島」短片試圖建構年輕創作者的當代海洋視角，從雲林口湖、高雄林園到大林蒲，漁村的人口外移與產業沒落不僅是地方經濟的問題，還有工業污染和國家政策的辯證；漁業所延伸出的漁工勞動權益，不管是本國或外籍移工，都能看到結構下的僵固與漠視，這是個「假裝看不見」的勞動處境，也是導演們奮力揭露的真相與關懷。此外還有地方社群、歷史文化和海洋生態的變遷，亦是台灣青年導演所關心的海洋議題。

2021台灣海洋文化影展資訊

影展名稱：2021台灣海洋文化影展

時間：9月1日至11月21日

地點：台北、花蓮、台中、高雄、桃園、新北、屏東、新竹、台東、台南十個城市巡迴舉辦，80場次全部免費入場

索票：請上ACCUPASS活動通查詢。

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航