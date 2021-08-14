2021/08/14,
國際

【圖輯】葉門內戰影響能源供給，討生活的伐木工、被連根拔起的相思樹都是受害者

【圖輯】葉門內戰影響能源供給，討生活的伐木工、被連根拔起的相思樹都是受害者
Photo Credit: Reuters / 達志影像

我們想讓你知道的是

阿拉伯聯軍封鎖青年運動控制區，包括限制進入主要港口荷台達（Hodeidah），造成葉門燃料短缺，導致國內柴油或天然氣需求，都只能轉為柴火。阿拉伯聯軍表示，對港口的封鎖有其必要，這才能打擊軍火走私。

葉門伐木工阿里・阿爾－埃馬迪（Ali al-Emadi）花費數小時，用斧頭砍倒一棵相思樹，他12歲的侄子在一旁幫忙劈成木柴。

在這飽受戰爭摧殘的國家，埃馬迪不得不在該國北部的馬赫維特（Al Mahwit）伐木以維持生計。經濟崩壞導致他以前從事的農業和建築工作化為泡影。

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正在伐木的埃瑪迪（右）｜Photo Credit: Reuters / 達志影像

但是，隨著燃料短缺與木柴需求大增，人們現在擔心葉門危機會加劇森林砍伐的風險。這不僅威脅葉門的環境，也威脅到像埃馬迪這樣民眾的希望。

「麵包店老闆……用木頭和石頭來加熱他們的烤爐。以前他們用天然氣，但現在只剩柴火。」擁有七個孩子的埃馬迪說。

「感謝真主，如果有足夠的木頭，我們就可以謀生，但是現在樹越來越少了。」

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由沙烏地阿拉伯支持、得到國際承認的葉門政府，以及跟伊朗結盟的「青年運動」之間，已持續了長達六年的戰爭，造成數萬人死亡，葉門80％的人口依賴援助。

阿拉伯聯軍封鎖青年運動控制區，包括限制進入主要港口荷台達（Hodeidah），造成葉門燃料短缺，導致國內柴油或天然氣需求，都只能轉為柴火。阿拉伯聯軍表示，對港口的封鎖有其必要，這才能打擊軍火走私。

葉門環境保護局（Environment Protection Authority）生物多樣性和自然保護區負責人阿卜杜拉・阿布林－福圖（Abdullah Abul－Futuh）表示，僅在首都沙那（Sanaa）附近，每年就有約88.6萬棵樹被砍伐，以滿足烘焙坊和餐館的燃料需求。該局與葉門北部大部分地區，皆由青年運動掌控。

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阿布林－福圖說，在過去的三年裡，葉門北方大約有500萬棵樹木被砍伐。

「這相當於213平方公里的森林。要知道，葉門國土僅有約3.3％的面積被歸類為森林。」阿布林－福圖說。但他們無法比較這之中的變化，因為這是近幾年才出現的現象，過去沒有意識到森林問題並加以統計。

1980年代在馬里卜（Marib）地區發現天然氣後，木材砍伐的區域就侷限在葉門的偏遠地區，但隨著內戰影響能源供給，迫使葉門需依賴進口木材。

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在產油的阿拉伯半島沙漠地區，葉門的植物種類相對豐富，但森林面積依然很有限。馬赫維特是葉門境內林業資源的中心，不過相思樹、雪松和雲杉，正在快速消失。

伐木工從地主手中以大約100美元的價格，買下一棵相思樹，再把原木賣給商人、運到城市。

根據木材和運輸距離的不同，一輛裝滿原木的五噸卡車在沙那的淨收入，大概可以有300－700美元。

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「需求取決於抵達荷台達港的燃料船數量，若船隻較少，國內木材銷量就會增加，而最近的日子需求量很大。」伐木工人蘇萊曼・朱布蘭（sulaimanjubran）就是靠賣木柴給商人維持生計。

他說：「我們擔心這個國家會變成沙漠，再也看不到曾經覆蓋整座山的樹木了。」

森林地大部分是私有，傳統上窮困家庭可以免費砍伐木材，前提是他們只砍樹枝、不砍伐樹幹，讓林業資源可以再生。

「但現在，為了滿足需求，我們用工具把樹木連根拔起，什麼都不剩了。」伐木工埃馬迪說。

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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航


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