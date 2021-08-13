巴基斯坦巴士爆炸案，巴國外長指印阿情報單位涉案

7月14日，中國工程人員在前往巴基斯坦達蘇水壩發電站（Dasu dam）工地途中，搭乘的公車爆炸，導致9位中方工程人員以及4位巴基斯坦人死亡。

針對這起事件的肇事原因，起初巴基斯坦說詞不一，昨（12）日則直接表明是「自殺炸彈攻擊」，主事者為巴基斯坦塔利班運動（Tehrik-e-Taliban Pakistan，即巴國境內的塔利班），並指控印度與阿富汗情報單位涉案。

巴士遇襲中方人員死亡事件，巴基斯坦外長：印阿情報單位涉案

（中央社）巴基斯坦外長古瑞希（Shah Mehmood Qureshi）昨（12）天表示，上個月一起巴士遇襲造成9名中國人員遇害事件，是一起由印度與阿富汗情報單位在背後支持的自殺炸彈攻擊。

古瑞希指出，調查顯示這起攻擊案與印度調查分析局（RAW）及阿富汗國家安全局（NDS）有重要牽連。

巴基斯坦西北部的開柏普赫圖赫瓦省（Khyber Pakhtunkhwa）7月14日發生1輛搭載約40名中國工程師、測量員及機械技術人員的通勤公車，在前往達蘇水壩發電站工地途中發生爆炸並墜入峽谷，造成中方9死28傷，另有4名巴基斯坦人死亡。

《路透社》報導，古瑞希今天與最高調查官伊克巴（Javed Iqbal）舉行記者會指出，巴基斯坦有證明印、阿兩國情報機構涉案的資料證據。印度與阿富汗官員暫未對此回應。

他指出，巴基斯坦塔利班運動好戰份子是在印、阿兩國情報機構支持下發動7月14日這起巴士攻擊。

古瑞希說：「據我方調查，兇嫌是在阿富汗境內策畫...無論計劃與執行，都能清楚看到兇嫌與印度調查分析局、阿富汗國家安全局的關聯。」

伊克巴則表示，當時兇嫌在汽車炸彈上放置約100到120公斤的高度爆裂物，法醫檢視自殺炸彈犯遺骸時發現死者並非巴基斯坦人。他並說從掌握到的影片、手機數據分析、一線調查人員的訪談與查驗汽車炸彈殘骸後，全都指向巴基斯坦塔利班運動犯案。

伊克巴還說：「印度調查分析局與阿富汗國安局高層，在阿富汗境內對這些人下令。」

巴基斯坦官方原本在事發之初指稱，爆炸是因機械故障引起，但後來在案發現場查出爆裂物，轉為不排除恐攻。中國總理李克強上月與巴基斯坦總理伊姆蘭汗（Imran Khan）通話時，要求務必將「恐襲」兇手繩之以法。

古瑞希表示中方刑事人員有參與這次調查，還說犯案動機部分是出於破壞中、巴兩國的利益。

北京為打造中巴經濟走廊，在巴基斯坦投資650億美元基礎建設，作為一帶一路倡議的一環。印度與西方對一帶一路頗具戒心，目前的阿富汗政府是由美國發動反恐戰爭後一手扶植成立。

事故起因中巴說法不一，學者：類似襲擊恐生負面影響

《CNN》報導指出，起初巴基斯坦與中國說法不一。巴基斯坦將這起事件歸咎於「機械故障」，中國外交部則認為是「炸彈襲擊」，並希望巴基斯坦「嚴懲」加害者。

而對於巴基斯坦的「機械故障」一說，中方深感不滿，也指責巴基斯坦隱藏真相。而後巴基斯坦則改變說法，表示「不排除恐攻的可能性」，更在與中國總理李克強的通話中，表示該事件是「恐怖攻擊」。昨日，更進一步表明巴基斯坦塔利班運動是主事者，且印度與阿富汗情報單位涉入其中。

事實上而這次事件並不是中國首次在巴基斯坦遭到攻擊。今年4月21日，巴基斯坦塔利班運動襲擊巴基斯坦西南部俾路支省（Balochistan）首府奎達市（Quetta）一家豪華酒店，造成至少5人死亡、12人受傷。當時中國駐巴基斯坦大使農融正下榻該家酒店，正巧外出而逃過一劫，當時中國駐巴基斯坦大使館便發出聲明，強烈譴責。

儘管中國與巴基斯坦關係佳，不過《BBC》報導，澳洲雪梨大學（University of Sydney）政府與國際關係學系副教授袁勁東（Jing-dong Yuan）表示，由於這起事件傷亡人數眾多，可以理解中國方面的強烈反應。他也說，儘管從短期來看，此事件不會影響巴基斯坦的一帶一路和中巴經濟走廊。不過，如果類似的襲擊繼續發生，可能會產生嚴重的負面影響。

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責任編輯：曾凡芸

核稿編輯：楊士範