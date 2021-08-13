價格不是唯一戰場！三力心法看電商造節策略思維

常買電商的你，有沒有發現每個月好像都有購物節？自從阿里巴巴將雙11變成跨國性的購物狂歡節後，包含以京東週年慶為始的618，掀起整個電商界的購物潮。電商造節在於營造消費者的儀式性消費心理與狂歡節心理，將流量變現，成為品牌行銷的重要手法之一。

其實造節並不稀奇，大家所熟悉的百貨公司週年慶，也都是造節行銷的前身，然而，自行造節要找對角度深度溝通消費者需要許多的成本，因此，如何打造專屬的品牌感與抓住5個世代消費者的共感，是一門很深的學問，自行造節若成功，除了盈利上的收穫，也能建立品牌與消費者的情感連結，更能奠定在消費者心中的地位。

每年都有一連串的節慶，8月也是一年中的高買氣時間點，每天電視都在打父親節以及中元節採買的廣告，但多數零售品牌在這期間主打短期區塊式的促銷戰，要從中脫穎而出，價格並不是唯一的戰場。8月適逢三個節慶—父親節、情人節、中元節，加上今年更是多變的一年，疫情甫降為二級警戒，消費者無法與往年一樣出門大肆慶祝，業者紛紛擔心是否因此降低過節意願，但危機也是轉機，用對方法就能突破現狀的困境。

流量價值也可以變現，電商化身為造節包裝師，市場上唯一一個在8月檔期不是打單一節慶的PChome 24h購物，將8月定調為PChome心禮節，巧妙結合父親節、情人節、中元節，將三個節慶合而為一，並賦予意義，在整個8月檔期，運用送禮習俗幫助消費者送禮送到心坎裡，不因疫情距離影響，反而更為關係加分。

共感力—聽到消費者的聲音，解決說不出的感受

電商競爭激烈，就連消費者使用社群媒體的片刻，也會在不經意之間被電商廣告投放，然而在如此眾聲喧嘩的電商行銷手法當中，消費者的抵抗力也隨之強化，若要打中消費者，就要打中他的「感受」，幫助他了解自己的心理，在消費者了解自己的需求前，就先幫他解決痛點。

電商造節的核心便是要與消費者站在一起，造節行銷如果從零開始幫消費者營造一個新的文化氣氛，需要長期深度溝通，培養新的消費習慣，才能將節日做大，如上方提到 PChome 24h購物心禮節，便借力使力，運用傳統上已有的節日，借用已深植人心的文化進行議題溝通，扣住華人文化在節日禮尚往來的傳統，卻又不好意思將心內話說出口，就用送禮來表達心意的共感行銷。

創新力—不走尋常路才能做出品牌獨特性

不走尋常路線而引起網友的共鳴，電商造節若要做出品牌專屬性，運用另類行銷的手法就可以做出鑑別度，透過Kuso、搞笑的手法，不僅能吸引關注，也有助於品牌形象年輕化。

心禮節以「心禮有術，不只一種招數」為主題，教消費者如何送禮不NG，你是否每年父親節都在挑選刮鬍刀送給爸爸？想送禮物給喜歡的女生表達心意，卻也只想到要送娃娃？挑選普渡用品怎麼挑都是買夾心酥？PChome 24h購物邀請各界專家達人，組成了心禮學家團隊，比如最懂父親的是國民媽媽、或是酒館的媽媽桑？最懂情人的可能是兩性專家，也有可能是夜店公關。因此網羅國民媽媽王彩樺、兩性專家SKimmy、民俗專家謝沅瑾，還有酒館媽媽桑、酒店公關、資深道士等人組成心禮學家團隊，用另類吸睛方式，將心意順利送進對方心裡。除此之外，更特別釋出三支官方影片，直球擊中消費者送禮的痛點，用跳脫消費者認知的方式帶出送禮專業。

父親節是表達對父親心意的時刻，卻不小心成為老爸的收禮浩劫？電商利用Kuso影片講出各位父親的心聲，幫助消費者解決送禮煩惱。

想送禮給喜歡的女生，然而要如何送到心坎裡，想必是困擾許多人的千古難題，電商看準送禮想要與眾不同的消費者心理，釋出心禮節影片，提升心佔率。

觀看七夕影片

每年中元節普渡真的有讓好兄弟開心嗎：電商從另一個角度思考，協助消費者聰明購物，讓挑禮有如神助。

觀看中元節影片

隨著防疫期間民眾都居家，無法在社區及公司群聚普渡拜拜，今年心禮節針對中元節也推出限量「福運中元節你做組」，營造「在家普渡，更有溫度！」的氛圍，讓消費者可自行DIY運用PChome的紙箱及隨箱貼紙包，按照說明書打造專屬普渡供桌，祝福大家升官發財，不僅展現創意，也展現了對消費者的貼心。

今年中元拜拜受疫情影響不同以往，品牌創意推在家普渡，更有溫度！在家收包裹，也能自行將紙箱DIY成供桌。

科技服務力—造節只是敲門磚 深化黏著度才是重點

除了上述的軟實力，科技服務力也是能協助品牌在眾多節慶當中脫穎而出，並在節慶後保持消費者黏著度的關鍵。今年PChome 24h購物於FB粉絲專頁導入聊天機器人（Chatbot）趣味互動，只要在粉專指定貼文留言呼叫「心禮學家」，就有心禮學家登場私訊對話視窗，一對一傳授送禮推薦，幫助消費者準備禮物，雙向開發消費者主動、被動式送禮。消費者透過造節的吸引力，進行了初步的消費行為累積，而電商的優勢則在於可以透過消費者的瀏覽、點擊行為與軌跡，使用大數據進行個人化的優化布局，讓消費者端產生貼心的感受，進而養成在這個最了解自己的電商消費的習慣，而要如何運用這些數據進行哪些優化也是學問之一。

品牌透過科技服務—聊天機器人，與專家互動，雙向開發消費者主動、被動式送禮。

PChome 24h購物的心禮節也運用科技服務例營造個人化的體驗，根據大數據分析目前的消費者型態及習慣變遷，並透過AI智慧推薦推送品項，如目前的父親節檔期，消費者主要為25-34歲年齡層，因此推送商品不再是傳統的皮帶、電動刮鬍刀，而是現代的3C電玩、潮牌潮鞋、樂高公仔、甚至是男性保養品等，都成為爸爸心目中的夢幻逸品。PChome 24h購物也針對消費者瀏覽過的頁面、商品途徑，推薦商品以及相關商品正推出的優惠活動，品牌善用科技力更懂消費者的心，在訊息爆炸的時代，當通知訊息更精準符合消費者的喜好，不僅可以提升下單率，也能避免消費者對品牌促購訊息感到厭惡而產生負面印象。

PChome心禮節造節，運用行銷5.0打造新體驗。

電商運用科技加乘服務力，針對消費者不同行為軌跡投放不同的行銷策略，讓消費者在購物過程減少阻礙，使用更上手，也感受到品牌的貼心，進而在造節吸引更多新客之後，也能保持黏著度。

如此一連串的策略思維，跳脫過往造節的價格戰，利用大數據結合AI個人化推薦，搭配共感場景行銷，以及打造專屬消費者的互動機器人，讓今年的8月不因疫情而有距離，反而讓愛有了更好的傳遞。重視消費者的電商，讓消費者成為最大受益者。

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