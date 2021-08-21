《棒球驚嘆句3》：高國慶這台四十年歷史的綠色坦克，老獅機帶領大家開往最正確的道路

文：羅國禎

比賽裡面犯的錯都不是重點，重點是我們要贏球。——高國慶

高國慶 台東人，國中進入棒球名校美和中學，二○○一年亞錦賽中華隊球員。二○○三年加盟統一，為統一代表球員，三連霸關鍵領袖。 二○○七年中職年度MVP、安打王，二○一三年台灣大賽MVP，生涯擁有六枚中職冠軍戒。八次入選明星賽。

二○二○年的中華職棒上演了驚奇的一頁，統一獅在總冠軍戰不被看好的情況下，演出了系列戰一比三的逆轉奪冠，電影般的熱血腳本，有如三幕劇的完整戲劇結構，後勁十足的快樂結局。對比前面的各種絕望，絕無冷場，從第二幕開始就被逼到絕境沒有退路，但就像許多精彩電影一樣，不管主角有多威能，對手有多兇猛，少不了的就是戲中配角，心靈導師的指引，而這部中華職棒的第三十一屆最佳影片男配角當然就是四十一歲老將高國慶，他完美詮釋了戲裡這個角色。

統一在上半球季失利後，就只剩下半球季的機會，拚到季末的最後狀況並不理想，剩下最後兩場的比賽卻掉到了第三名，變成接下來要全贏才能夠搶下冠軍戰門票，在輸不得的壓力情況下，年輕球員為主的獅子軍有點綁手綁腳，忐忑的心情，也影響到身體。

擁有豐富經驗的老大哥高國慶發現到，爭冠期間這些隊友們，因為太過緊張，肢體變得非常僵硬。所以在沒有退路的倒數第二戰賽前，特別集合全隊在三壘草皮區信心喊話：「這場比賽就當作總冠軍第七戰，最後的結果拿到，榮耀就屬於我們，什麼都不要想，在比賽裡面犯錯都不是重點，重點是我們要贏球，這樣的想法就對了，懂我的意思嗎？我們今天就把比賽拿下好不好。」

講完了之後，他還默默移動到集合圍圈圈的中央說：「現在我做什麼，你們就跟著做，把雙手舉起來（全部人一起高舉雙手有點滑稽，大家開始也有點笑場）對，就是用這種笑容去迎接對手。」接下來就在內野觀眾眾目睽睽的情況下，開始手舞足蹈跳起舞，這個舉動讓隊友嚇了一跳，不過看著老學長這麼high，當然也就跟著跳了起來，這突如其來的動作讓球員大笑了出來，似乎這就是大學長想要的目的吧，稍稍放開的心胸，手腳也跟著輕了許多。

短短不到五分鐘時間，扭轉了整個氛圍，比賽開打後，過程裡獅子軍表現還是有些小瑕疵，但應該也有記住前面提醒的，贏球才是重點，中間的狀況很快調整回來，全副武裝好的心態下，最後兩場比賽都順利贏球，勇奪下半球季冠軍，挺進冠軍戰。賽後不少球員說：「國慶那個突然的舞蹈，幫助很大，轉移了緊張的氣氛，緩和了肩上的壓力。」而這個舞蹈也成為每場比賽一起追求的默契，只要勝利，全隊會對著球迷，一起高舉雙手——左右、左右、上上、下下歡慶勝利的滋味。

可是進入到冠軍戰後，統一還是表現不理想，系列戰以一比三落後被聽牌，又再度被逼到絕境。再輸一場球季就結束了。劇本迅速進展到第三幕的絕處深淵，能夠扮演覺醒和喚醒的角色，當然還是陣中的大學長，只是這次高國慶又會端出什麼樣的心靈雞湯，可以讓大家再次補充元氣呢？

「退無可退了，就往前看，在球賽的過程就是拚盡全力，如果結果不好。也不要有後悔兩個字，不要讓對方覺得我們是一個很好應付的對手，只要盡全力，就不會後悔。」

故事的結尾大家應該都很熟悉了，統一獅拿下了這一場在台南的第五戰後，之後又在艱辛的客場洲際棒球場連拿兩勝，用滿天的橘色彩帶完美落幕。這七場球賽裡，高國慶沒有拿下任何獎項，也沒有任一場單場MVP，卻是賽後訪問大家最多提到的球員，包含了林安可以及林岱安……等等學弟們，都感激的說：「真的是家有一老，如有一寶，有這些老將在，心情安定許多。」

在這獅子軍第十冠的過程中，高國慶的表現我覺得可以成為領導教科書，首先是心理方面，在這種一戰定生死的戰役，球員最怕就是比賽中因為失誤就整個沮喪而放棄掉了，但賽前學長就先打好預防針了，「盡全力就不會後悔」「犯錯不是重點，重點是最後的贏球」，所以讓這些小老弟能快速放下，趕快面對比賽，身體上則是很靈敏的觀察到，隊友的動作僵硬，用跳舞讓身體放鬆。輪到他上了場後，也會成為內野指揮官，安定軍心，進攻搶分時還賣命的連衝三個壘，幫助球隊跑回關鍵分。這些全是短期賽事的超級催化彈，老將都拚了，年輕人哪有不跟上的理由，母雞帶小雞。老獅機帶領大家開往最正確的道路。

這台四十年歷史的綠色坦克，依舊帶領球隊衝鋒陷陣勇往直前，一切要歸功於平時的定期保養，不管是堅硬的外殼還是最新科技的內裝，都還是頂級配備。

內裝就好像是國慶坦克的言行舉止，打從年輕時，這位來自台東鹿野阿美族的好手，接受訪問的妙語如珠，常讓媒體不用修改就直接掛在新聞標題上，是許多記者心中的最佳好咖，也很少會拒絕訪問，每次都是真誠回答，不會拐彎抹角，直球對決有話直說，一點也不打官腔。後來我轉換角色變成他的隊友後，感受更加明顯，不管是指導或是建議，他都樂於分享。

至於外裝部分，絕對都是符合潮流曲線絕不掉漆的堅韌硬殼，在訓練上也是大家的模範大哥哥，重訓室經常是最後一位離開，不管是打擊技術，或是身體的自我維持，都是他能奮戰超過四十歲的關鍵，以前看他大都以重量訓練為主，現在稍微有年紀了則是加強靈活性，減重減脂肪都需要下一番苦心，就連比較少人會注意的眼睛保養，他也非常注重，減少使用智慧型手機，來維持手眼協調，這些都是為了延長球員生涯的競爭力。

也就是因為身體力行的生活日常和比賽訓練，言教加身教自然在後輩間有充分說服力，已經擁有多項個人獎項和六枚冠軍戒指，打響了綠色坦克的招牌和地位，這位沙場老將也不會停止運轉，繼續在職棒場上奮鬥，除了期待創下更多的台灣棒壇紀錄，也期待他會繼續留下更多的棒球驚嘆句。

Photo Credit: 好讀出版

書籍介紹

本文摘錄自《棒球驚嘆句3》，好讀出版

作者：陳志強、羅國禎

繪者：許承菱

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42段關於棒球的故事，這些驚嘆句，代表的不只是棒球，是他們留給球迷、後輩最好的禮物。

大聯盟雙城隊專欄作家——陳志強

自身故事就是一個驚嘆句——羅國禎

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「當走進這條線裡，你就只能拚盡全力。」——中職先生彭政閔

「站在棒球觀點，退賽是艱難的決定，但從家庭角度出發，這就很簡單了。」——波西（著名的波西條款以他命名）

「吾郎的熱情讓我更喜歡棒球了！」——二刀流怪物大谷翔平

「別將棒球與日常視為理所當然。」——朗神鈴木一朗

「當我投出觸身球時，有九成是故意的。」——神之右手馬丁尼茲

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「在尋找這本書裡的人物時，我也希望能不單單是介紹球員，還有一些球場內外努力奉獻的好人好事代表。」——羅國禎

Photo Credit: 好讀出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰