《家人使用說明書》：我深深體會到「感受力即一切」，我們甚至可以用這句話來總結人生

我有個朋友叫伊藤佳子,是一名高爾夫球選手。她美到有「高爾夫球界美女始祖」之稱。她有自己的一套運動哲學,並成為知名教練,經常受邀上NHK的高爾夫球教學節目。

幾年前,女高爾夫選手正好成為熱門話題,當時我和她吃過一次飯。

「現在高爾夫教室很搶手吧?」

「對啊,連幼兒教室都要排好幾年的隊。」

我在腦中想像孩子們專注聽她講授高爾夫哲學的樣子,突然想到一個問題:「怎樣的小孩才能成為頂尖的職業選手呢?」

「每個小孩都有機會。高爾夫是全人運動,不必在空中翻四圈,也不需要特殊的身體技能。」伊藤如此回覆。

然而,她卻突然一臉嚴肅地說:「只有一種父母教不出一流的選手!」

「是怎樣的父母?」既是媽媽又是腦科學研究員的我,當然不會放過這個問題,全神貫注等待她的回答。

「只在意結果的父母。如果父母的情緒跟著結果起伏,孩子就會害怕失敗。如果父母表現得比孩子還要失望,孩子就沒辦法成功。」

她的話令我為之一驚。因為這句話的意義與我的人工智慧研究有著密切關係。

人工智慧發展初期

一九八八年左右,我在自己的電腦上安裝了超小型的人工智慧——「神經網路」(Neural Network, NN)的試製品。

神經網路是模仿人類腦神經迴路的系統,由模擬大腦神經元的節點(node)與仿造腦細胞突觸的連結線(link)所組成。神經網路是人工智慧的核心技術,狹義上來講,人工智慧就是神經網路。

二○一六年打敗南韓圍棋棋手,宣告人工智慧超越人類的時代已經來臨的AlphaGo也是神經網路,不過通常大家稱之為深度學習。深度學習是指在多層(四層以上)的神經網路上所進行的有效學習法。

神經網路透過持續的學習模式來儲存學習成果。以AlphaGo來說,它學的不只是圍棋的規則,還有棋譜的模式。學習結果潛藏於神經網路的深處,所以我們無法知道AlphaGo的世界觀,就像我們無法窺視大腦裡的東西一樣。

AlphaGo的神經網路有七層,擁有一百一十萬個神經元、七億三千萬個突觸;而一九八八年富士通研發的神經網路晶片則有三層,擁有二十九個神經元、二百三十二個突觸。神經元的數量愈多,學習的複雜度就愈高,也更難控制。因此,神經網路從初期階段發展至AlphaGo的程度就花了將近三十年。

值得一提的是人腦的神經元數量,在大腦有數百億個、在小腦有一千億個。從這件事不難發現人腦的功能密度實在令人嘆為觀止,人類有著無窮的學習潛能。

將棋棋士藤井聰太說過,他會用全新的走法讓AlphaGo吃苦頭。看著他,不禁令我對人腦的強大驚嘆不已。雖然我不懂圍棋,但很喜歡看著他思考的樣子,絕對是人類的稀世珍寶無誤。

不敗的AI感受力超差

我們讓神經網路學習輸出和輸入的組合(學習模式),讓它知道輸入特定訊息時就要輸出特定資訊,反覆學習各種模式後就會照著這些模式行動。也就是說,神經網路是一種可以自己學習,而且不需要程式的機器。

人工智慧令人驚嘆的地方在於,就算是學習模式中沒出現過的情況,它照樣能處理。讓人工智慧學習N件事,它就能得心應手處理好這N件事,即使是第N+1件事、第N+2件事……一樣可以因應,真是個「好孩子」。總之,人工智慧就是把學會的事情做好。

人也是一樣。在學校,把學會的事情做好就會得到誇獎、被稱為資優生,因為答案是固定的。然而出了社會可沒這麼簡單,面對的都是沒有正確答案的問題。

人生就是一條沒有正確答案,也沒有明確目標的道路。創業當然是如此,就連一般的例行性工作也不可能依樣畫葫蘆。時代改變、世態改變,職場的樣態也跟著改變。夫妻關係、家務事、養兒育女都是如此。

也因此,除了把學會的事情做好之外,還需要人類的智慧因應各種新狀況。

活了這麼久,我深深體會到一件事——

「感受力」(sense)即一切。

我們甚至可以用這句話來總結人生。這麼說來,「不敗」的AI想必感受力很差。

失敗對大腦而言是最好的練習

一九八八年剛問世的人工智慧教會我一個重要的人生祕密——

「失敗」對於大腦而言不可或缺,不僅如此,我們應該大力歡迎失敗,而非刻意迴避失敗。

要讓人工智慧學習,只要彙整成功模式,它就能在短時間內學會。而如果學習失敗造成短路的話,就會頻繁出現混亂,導致學習時間拉長。然而,後者這種學習方式反而能大幅提升因應新狀況的能力。神經網路是模擬人腦,人腦的運作當然也是如此。

當大腦因失敗而感到痛苦,當天晚上睡覺時便會提高失敗迴路的閾值(臨界值),讓神經訊號不易傳遞,這是非常重要的一件事。因為腦內的迴路數量有如天文數字,如果訊號在這些迴路中到處亂竄,就無法瞬間做出判斷。

舉例來說,如果要判斷眼前一閃而過的黑影是貓,訊號必須傳導至知道那是貓的迴路(=正確迴路)。如果訊號傳導至牛或老鼠等其他迴路(=錯誤迴路),我們就無法判斷眼前的黑影到底是什麼,只能呆呆站在原地。

使用正確迴路,才能靠直覺瞬間做出判斷,這就是所謂的感受力,也是我們常說的第六感。要使用正確迴路,就必須知道錯誤迴路,因此遭遇失敗並體驗痛苦是必要的過程。

感受力強、直覺敏銳、有創造力、想法靈活等能力,光靠吸收知識是無法培養的。即使厲害的前輩們與你分享再多切身的成功案例,他們的例子終究只是某一種模式。

只有當你親身體驗過失敗,讓大腦學會區隔這條是「死路」(神經訊號不易傳遞的地方)、那條是「活路」(神經訊號容易傳遞的地方),才能培養上述的能力。嘗到失敗、感受痛苦、重新振作,這一連串的過程對大腦而言是最好的練習。

……啊,我是在快三十歲時才明白這個道理,此後我不再討厭失敗帶來的痛苦。

挑戰是一件好事,不斷嘗試新事物和高難度的目標可以體驗失敗。而且更進一步說,我們要「為了失敗而挑戰」。因為成功就沒有挑戰的價值了,反而令人失望。

