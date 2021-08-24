《討好陷阱》：討好者在網路世界簡直耳聾目盲，無法憑直覺察覺他人的要求

文：艾瑪．里德．特雷爾（Emma Reed Turrell）

網路上的討好

Instagram、臉書（Facebook）、推特（Twitter）等社群網路提供眾多建立聯繫的機會，讓我們據以建立虛擬社群，以現實世界無法達成的方式發聲並展現自己。

網路也能提供匿名性與距離，討好者可以利用這兩項特點表達真誠的觀點而不會感到困窘。透過網路，他們也可以體驗到展現自己、獲得支持的感覺。自己的意見獲得迴響可以強化自我意識與信念，討好者可以利用網路測試他人對自己觀點的接納程度，藉此累積自信，練習在現實生活中也更真誠地展現自己。社群平台能為討好者帶來助益，閱聽人也能把握難得的機會，傾聽罕見的觀點。

討好者重視能否獲得接納，而網路提供一個安全的空間，他們可以在此發現，原本的自己就能獲得接納，無須自我審查或保持沉默，這一點令人寬慰。如果我們的意見有助穩固自己在社會群體中的地位，我們就會更加感覺獲得接納，進而提升自信，更願意參與社群，這對我們自己、重要人際關係與廣大社會都有好處。我們可以在社會中自信地互動，成為重要、有意義、良性群體中的一分子。

討好者在網路中遭遇的問題

不過線上平台也不是沒有缺點，某些網路上的道德出征弄錯了地方，而且又具有殺傷力。社群網路具有相對匿名的特性，不容易遭到報復，因此隱身在螢幕之後的線上使用者可能出現糟糕的行為，說出在現實生活中絕對不會說出口的言語。社群平台具有促進人類合作與溝通的潛力，不過也可能製造出一群惹事生非的霸凌者，秉持正向肯定態度的討好者不容易找到容身之處。

討好者無法倚靠禮貌與體貼的習慣在網路世界中取得認同，他們用來偵測他人反應的雷達在虛擬世界中毫無用武之地，肢體語言、臉部表情及聲音語調的細微變化全都隱藏在螢幕之後，討好者在網路中簡直耳聾目盲，無法憑直覺察覺他人的要求，因此不像面對面互動時能夠掌控對方的反應。WhatsApp上已讀不回的訊息令人失落，這項功能同時也要挾我們回覆群組聊天室中的狂熱管理員，以及回應長舌朋友的牢騷，而且根本不可能在不冒犯他人的情況下「離開群組」。

安撫型討好者踏入陌生的網路世界時，沒有現實生活中慣用的天線協助他們操控他人的反應，只好躡手躡腳地摸索分際，展現乏味而良性的一面。

典型討好者必須使用濾鏡來武裝自己，透過反覆編輯推敲最完美的內文，將照片及貼文改造成普世欣羨的形象，他們的動態必須充滿鼓舞人心的內容，源源不絕供應正向態度，以便獲得公眾讚賞。

影子型討好者也許不常發布貼文，但他們會默默追蹤自己仰慕的網紅，為他們的貼文按讚，以粉絲私訊轟炸他們的收信匣；他們會與酸民針鋒相對，維護自己的偶像；在自己的貼文中標記偶像，幫助他們提升曝光、實現目標。

抵抗型討好者容不下看不順眼的人事物，因此可能完全不使用社群媒體，他們會批評旁人的貼文，徹底屏棄社群媒體的正面價值。

對討好者來說，社群媒體有優點也有缺點，端視使用者的動機與互動方式而定。如果要在網路中討好自己，首先我們要瞭解自己使用社群媒體的原因。

案例：安妮塔

安妮塔（Anita）使用社群媒體的出發點大錯特錯。

她二十六歲時因為焦慮與自尊低落開始接受諮商。她述說自己著迷於Instagram的問題，她會花上數小時滑動態，瀏覽美女享用美好、健康的早餐，觀賞名人健身後神采奕奕的模樣，或是嫉妒地看著前男友到國外度假的照片，他曬成小麥色的手臂環抱著穿著比基尼泳衣的美女。

她自己上傳的內容也都精心套上濾鏡，她想要向世界呈現自己最討人喜歡的一面。她告訴我：「有時候，我會梳妝打扮準備出門，拍了上百張照片（不誇張），測試每一個角度和每一種濾鏡，但我覺得拍越多照片，心情就越糟。然後我會選出一張照片，搭配自信與自貶比例拿捏得恰到好處的文字，然後把天底下所有主題標記都用上去：#outout（出門）、#lovemygirls（愛我的閨蜜們）、#sorrynotsorry（毫無歉意）、#me（我）、#happy（快樂）、#bodypositive（身體自愛），發布之後，有時我根本不會出門，我會直接卸妝、換上家居服，打開電視。這一切都是謊言。就算我真的出門，我又會整天不停查看手機的按讚次數。如果按讚數量不夠多，我就會把照片撤下來。我痛恨這一切。我鄙視自己做這些事。」

安妮塔以手摀住臉，她對自己不理性的行為感到羞愧，但她無法戒掉在社交平台上討好的習慣，她會不由自主地搜尋哪些主題標記能夠獲得更多按讚次數，或者是吸引更多追蹤者。

另一方面，她也毫不懷疑地採信別人貼文所呈現的扭曲生活，對比他人的完美而自慚形穢。在她發布自拍公開在大眾眼前之前，她早就開始自我批判，印證「自己一文不值」的預言。

安妮塔曾經嘗試透過約會應用程式尋找愛情，她告訴我，有一個網站並未提供使用者表示「謝謝你，但我沒興趣」的選項，因此線上聊天後如果覺得不「來電」，只能直接封鎖對方。安妮塔曾經被互傳訊息的男生封鎖，她說這樣的經驗讓她覺得自己毫無價值。即便一連好幾個禮拜兩人不斷互相傳訊息，聊天過程也讓她感覺心有靈犀，對方還是可能突然消失無蹤。這種「搞失蹤」的結果讓安妮塔不知所措，不知道哪裡出了岔錯，討好者也想不到其他可能性，於是只能責怪自己。她把自己想得很差勁，於是更加賣力討好下一個聊天對象。

有些人和安妮塔一樣，使用社群媒體的動機有偏差。他們的需求無法在現實生活中獲得滿足，於是轉而希望在網路世界中尋找歸屬感，運用討好伎倆偽造出光鮮亮麗的冒牌者，因此他們在網路中獲得的任何接納也都虛假不實。

安妮塔運用典型討好者的行為模式來尋求人際聯繫，但是這樣的作法無法和無影無蹤的追蹤者拉近距離。她希望能夠獲得人們的理解，但她從未展現真正的自己，又要如何被眾人看見？

社群媒體動機

想一想自己參與線上社群的動機。

使用社群媒體的原因？

想想看，社群媒體帶給你什麼收穫？可能正面及負面、預期中及預料之外的影響都有，你能說明這兩方面的結果嗎？

也許社群網路提供展現自己的管道，證明你原本就夠好了，讓你把這份自信帶進網路之外的生活中。

或許你參與線上社群是為了討好別人，以喜歡、轉推、按讚次數來評估自己是否為人接納。

如果是這樣，請自問你如何在網路中展現自己？

你認為網路世界如何看待你？你發布的照片多貼近現實？

自拍照可以套濾鏡，貼文可以經過多次編修，由公眾透過按讚次數決定下場是撤除或保留。

你可以編輯自己、為自己套上濾鏡，不過在追求「按讚次數」的危險過程中，你可能失去自己。你可以分享關於感受的梗圖，但從不展現自己的心情。如果我們不忠於自己，又怎麼能獲得理解？如果其他使用者也都忙於偽裝，又怎麼能真正看見彼此？大家就只是偽裝者互相按讚而已。討好者以貼文獲得的按讚次數、追蹤人數或留言數武斷地評估自己討人喜歡與成功的程度，這種心態有害心理健康。

幻想與現實

別誤把自己真實的生活與他人呈現出的表象相比。要記得，別人在Instagram展現的完美生活很可能並不是真的，至少不會是全貌。

看一下自己的線上個人檔案，觀察自己與眾人分享的「表象」，也許你會發現，如果這些照片和貼文是由別人發布，很可能也會令你羨忌不已。你可能曾經在別人的貼文底下留言，只因為覺得自己應該這麼做，或曾轉推某則你自己不完全相信的理念，你的社群媒體生活表象很可能也令他人自慚形穢。你的貼文時間軸可能透露矛盾——分享的上一則貼文一如往常混雜感傷與開心的情緒，不過你發布的柔焦照片有如一張懷舊照片明信片，附註文字傳達出積極與欣喜。

這些貼文只呈現生活的單一面向，所有人都應該謹記這一點，特別是討好者。你可以偽裝，其他人當然也可以。

取消追蹤之前

如果你喜歡滑動頁面，瀏覽編排精美的動態，這樣很好，社群媒體上的確有很多好東西能帶來正面體驗，有提振心情或娛樂的功效。就算你看不順眼某人的貼文，至少你可以封鎖或取消追蹤他們，對吧？大家都這麼做：篩選動態，只追蹤讓自己心情愉快的貼文。

不過當我碰到對網路互動感到沮喪的案主時，我發覺更有益的作法是先深入瞭解困擾他們的癥結點，找出更深層次的問題。如果跳過這個步驟，直接完全戒掉社群媒體，可能只是壓下表面症狀，未能處理潛藏的問題，往後不經意看到特定類型的貼文時仍會再次發作。如果精心篩選自己瀏覽的內容，移除可能觸發負面感受的貼文，我們也許可以暫時擺脫不適感受，但這只是治標不治本的作法。另一方面，如果能深入探究負面感受從何而來，未來就不須繼續躲躲藏藏，甚至也能藉此學習如何討好自己。

當然，過濾社群平台向我們顯示的內容可能也是必要措施，不過首先應該釐清這麼做的原因。我們希望在網路世界中保有受傷之後的恢復力，而不只是在不斷變動的環境中求取當下的安慰。

如果你不參與網路社群，花點時間想想看，參與之後你可能會有什麼感受？如果你避免使用社群媒體是因為知道這很可能會觸發憤怒、焦慮或不足的感覺，你是否思考過背後的原因？你還能採取哪些措施，在使用社群網路的同時討好自己？

書籍介紹

本文摘錄自《討好陷阱：心理師的情緒解方——有些人無論如何都不會滿意，那就別再嘗試討好他們》，商業周刊出版

作者：艾瑪．里德．特雷爾（Emma Reed Turrell）

譯者：林怡婷

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停止討好行為，就算稍微不討人喜歡

你還是能照常過生活，甚至過得更好

你是否因為

拒絕別人的請求會有罪惡感？

讓別人失望的時候會感到不自在？

極力避免發生爭執的場面？

對他人的意見很不耐煩，索性全部拒絕假裝不在意？

或許你發現自己不論怎麼做都徒勞無功…

那麼，你也落入了討好的陷阱中。

本書告訴你該怎麼做才能繞開討好陷阱！

作者艾瑪身為心理師，分享多年臨床實務和無數次治療服務， 帶你看穿討好的真相：討好不是體貼周到，討好只是一種策略！一種掌控別人反應的策略，一種避免被討厭的策略。然而，當討好成為情緒的困擾、壓力的根源時，便落入了討好的陷阱中卻不自知。

她歸納出四種討好側寫：

A. 典型討好者：能夠把事情辦好，對圓滿達成這些任務感到自豪，從他人的肯定來獲得滿足。

B. 影子型討好者：認為有些人的重要性更高，受他人的地位與成功吸引，是狂熱的追星粉絲。

C. 安撫型討好者：以不激怒對方為原則，會安撫、平息他人的強烈情緒，以免引發不愉快的感覺。

D. 抵抗型討好者：刻意偽裝自己假裝不在乎，以反對、否認、拒絕來保護自己其實太在意的情緒。

停止討好他人，允許討好自己，你可以找到情緒最佳解方：

不再討好父母：我們可以走出一條新路，擔任自己小時候所需要的那種家長。我們希望家長對我們說什麼，那正是我們必須對自己說的話。傷心是自然的治癒過程，能幫助我們逐漸接受世界的混亂，以及人生的高低起伏。

不再討好伴侶：如要追求真正的平等，那我們既可以表達自主，也要能展現脆弱。外頭還有很多宜人的池塘，如果強迫自己忍受滾燙的熱水，你就永遠無法轉換到更適宜的環境，讓自己感到自在、成功。

不再討好朋友：朋友不必一輩子綁在一起，彈性也是友誼的美妙之處，我們隨時可以主動畫下句點，這樣才能騰出空間，讓合適的人走進我們的人生。有時候，我們得拒絕別人對我們的要求，承擔令對方失望的風險。不用擔心別人會怎麼想，因為他們幾乎不會想到你。

不再討好老闆、同事：只要讓別人知道你也有利齒，你就會發現其實不常需要用到它們。你不一定要採取行動，因為你的界線已經很明確，別人自然會予以尊重。

你需要討好自己：我們本來就應該不斷成長、改變，傳統不該把我們禁錮在過去，而是應該與我們一同與時俱進。為今天的自己創造新的傳統，依自己的需求調整傳統。

閱讀這些案例故事，都能引起你的共鳴，並汲取對自己有所助益的建議。每個章節提供反思問題、見解與技巧，幫助你深入瞭解自己，認清討好的陷阱，為人生指引一條更好的路。

本書教你如何向願意珍惜你的人付出關心，而這，就從你自己開始。

本書特色

實際案例提問、反思：依臨床實務經驗，從案例中提問、討論，讀者可能在各種側寫中認出自己，進而反思，從案主治療的經驗中學習如何停止討好別人，轉而討好自己。 具同理心且實用的建議：提出的討論與建議深具同理心且有實質幫助，沒有高高在上的價值判斷，不責怪每個人不同的選擇，讓人可以安心閱讀。 智慧金句俯拾即是：探究討好者心理真相一針見血，只要一個轉念情況便會有所不同，有同樣情況困擾的人很能引起共鳴，找出打動內心的一句話。

Photo Credit: 商業周刊

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航