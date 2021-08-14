美國歷史上首見白人占比跌破六成，被低估的有色人種將如何影響眾議員選區重劃？

編譯：吳宗宜

人口首次開始下降，美國白人時代已逝？

美國人口普查局（U.S. Census Bureau）在8月12日公布的2020年人口普查結果顯示，美國歷史首次出現白人人口數下滑，西班牙裔和亞裔成為過去十年成為推動美國人口增長的最重要來源。

美國人口普查局種族、族裔研究和宣傳辦公室主任瓊斯（Nicholas Jones）表示：「這些變化顯示，與過去相比，美國人口在種族上已更加多元、多樣化。」

調查顯示，美國最大族群非西裔白人，目前佔全美總人口的57.8％，是紀錄以來最低數字，首次低於60％的大關。2010年的人口普查顯示，非西裔白人占人口的比例為63.7％；2000年，非西裔白人占人口的比例在69％以上。

在過去十年，亞裔美國人的增長速度超過其他少數族裔群體，美國亞裔的人口數已達到2400萬，占美國總人口的7.2％。自2010年以來，亞裔美國人的人數增長了約20％，西裔／拉美裔美國人的人數成長更多，已穩步增長到6210萬，占人口的18.7％。

USA Today報導，布魯金斯學會大都會政策項目的研究員弗雷（William Frey）說：「我們將在這個國家看到更顯著的多樣性。」

2020年人口普查提供了比早期調查更全面的種族和民族數據，本次調查使用兩個單獨的問題來統計受訪者的種族（黑、白、西裔、亞裔、原住民等）和民族，問卷也首次納入黑人或非裔美國人受訪者選項，例如受訪者可以選填他們是海地人、牙買加人還是索馬利亞人，白種人也有類似的選項，另也允許他們用黎巴嫩語、埃及語或義大利語來填寫問卷。

瓊斯指出：「這些改變能夠更徹底、更準確地描述人們如何自我認同，更準確地描述人們如何認知他們的西裔血統和來自的民族。」

雖然白人在大多數的州仍然是最大宗的族裔，但在加州則發生了變化，西裔成為加州的最大族群，十年來佔人口的比例從37.6％增長到39.4％，而白人的比例則從40.1％下降到34.7％。加州是全美人口最多的州，居住人口有近4000萬人，而其與夏威夷、新墨西哥州和哥倫比亞特區一樣，白人佔人口總數的比例不再占主導地位。

美聯社報導，墨西哥裔美國人法律辯護和教育基金會（Mexican American Legal Defense and Educational Fund）主席薩恩斯（Thomas Saenz）指出：「這些數據表明拉丁裔社群是我們國家未來重要的組成，而且已經越來越重要。」

USA Today報導，美國印第安人全國代表大會（National Congress of American Indians）副主席魯比多（Yvette Roubideaux）對調查結果表示歡迎：「這是個好消息，美國比以往任何時候都更加多元化，這種多元化是一種優勢，而不是弱點。我們很高興地看到數據證實了我們已經在社區或學校、工作場所以及朋友和家人中看到的情況。」

人口增加緩慢，鄉村人口外移

美國總人口在2010年至2020年間僅增長了7.4％、2270萬人，總人口數達3.314億人，是施行10年人口普查記錄以來最緩慢的增長之一，僅高於1930年代的7.3％，而當時美國正逢經濟大蕭條。

USA Today報導，人口普查局資深人口統計學家佩里（Marc Perry）指出，過去10年，美國中有一半的郡以上的人口減少，而且幾乎所有人口增長都發生在大都會區，約有80％的大都會區的人口增長，越來越多來自小城鎮的人搬到了更大的城市。

美國南部和西部人口的增長速度超過中西部和東北部。紐約、洛杉磯、芝加哥、休士頓和鳳凰城是現階段美國前五大城市，尤其以鳳凰城的人口成長速度最快，將費城擠到第六大城。數據顯示，美國發展最快的城市都位於郊區，佛羅里達州的退休社區群則是該州人口成長最快的都市區。

由於出生率下降、美國兒童的佔人口的比例下降，成年人的比例增加。2020年，18歲以上成年人佔總人口的四分之三以上（2.583億人），比2010年增長10％以上，然而在2020年，18歲以下兒童人口從2010年的7420萬下降到7310萬。

研究員弗雷表示：「西班牙裔、亞裔或其他種族的人，是唯一人口正成長的，這些年輕的少數族裔對我們未來的成長很重要，不僅對兒童人口、對我們未來的勞動力來說都是。」

Photo Credit: Reuters / 達志影像

有色人種人口被低估？

根據《美國憲法》第1條第2項之規定，美國人口普查局每十年都需對美國人口進行一次人口普查統計，這些數據將被用來劃分國會眾議院選區及其他用途。

人口普查報告原定在今（2021）年3月底發布，但由於COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情造成調查延誤而推遲，另由於人口普查數據紀錄的是2020年4月1日的人口資料，因而COVID-19死亡的62萬人口數並沒有被扣除。

此外，COVID-19疫情可能意味著黑人和拉丁裔人口在人口普查中被低估，另有論者認為美國前總統川普（Donald John Trump）試圖將公民身份問題納入人口普查，這與幾十年來的人口普查問題背道而馳，這是另一個有色人種人口可能被低估的一個原因。

USA Today報導，拉丁裔民權組織UnidosUS的副主席德卡斯特羅（Clarissa Martínez-de-Castro）表示：「我們知道這些人口被低估了，但是在統計學家深入研究數據之前，我們無法知道到底被低估了多少。」

根據喬治華盛頓大學的研究，2017年有300多個聯邦計劃，依靠人口普查數據來協助指導向州和地方政府、非營利組織、企業和家庭分配1.5兆美元的預算。

半島電視台報導，推進人口普查、投票、亞裔美國人正義組織之資深主管明尼斯（Terry AoMinnis）表示，在人口普查期間準確計算有色人種社區的人口至關重要，因為這攸關國會席次與資金的分配：「如果我們的社區沒有民選官員發聲，那在未來十年都會對我們造成傷害。」

他也指出疫情影響了調查的結果，「我想我們知道，疫情影響到人民的參與意願，無論是由於對參與調查的恐懼還是對誰在我家門口的恐懼……我應該因為COVID-19而不要開門嗎？我應該因為是政府官員而不要開門嗎？」

全美規模最大的民權團體「美國有色人種協會」（NAACP）以及代表著5300萬民眾的「亞裔與太平洋島國族裔美國人健康論壇」（Asian & Pacific Islander American Health Forum）等團體，皆聯名致函拜登（Joe Biden）政府，要求仔細審查聯邦政府人口普查統計數據，瞭解少數族群的人口是否被低估。

然而，人口普查局對其數據表示有信心，人口調查局代理局長賈明（Ron Jarmin）表示，「雖然沒有完美的數據，但我們相信今天的調查結果符合我們數據的高品質標準。」

眾議院席次重新劃分，共和黨將奪返榮耀？

新公布的人口普查數據，也標誌著一場重新劃分選區的激烈黨派鬥爭將要開始，因為各州將以此為依據，繪製未來十年美國眾議員的選區。

今年4月，美國人口普查局公佈了各州的眾議員席次分配情況，有六個州因為人口增加將在明（2022）年獲得多的眾議員席次，如科羅拉多州、佛羅里達州、蒙大拿州、北卡羅來納州和奧瑞岡州都分別獲得了一個眾議員席次，德州將獲得了兩個席次。有七個州則將失去席次，加州、伊利諾州、密西根州、紐約州、俄亥俄州、賓州和西維吉尼亞州都將失去一個眾議員席次。

這一轉變可能會影響2022年的期中選舉，由於目前共和黨佔多數、控制的州議會比民主黨更多，透過重新劃分選區，未來民主黨在眾議院的微弱的席次優勢可能不復存在。

目前眾議院民主黨佔220席、共和黨佔212席，但在州議會方面，共和黨在30個州的州議會佔多數，民主黨僅在18州的州議會佔多數（兩黨在兩個州議會席次相同），因此，在選區重劃方面，共和黨理應佔更大優勢。

USA Today報導，共和黨的高級政治顧問羅夫（Karl Rove）在2010年就曾宣稱：「控制重新劃分選區的人，就能控制國會。」庫克政治報告（Cook Political Report）分析師沃瑟曼（Dave Wasserman）也表示，就目前的席次分配來看，其實共和黨人只需要獲得五個席次就可以贏回對眾議院的控制權。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航