【國際大風吹】攻佔大片阿富汗，塔利班想要什麼？

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2001年，美國發生震驚全球的911恐怖攻擊事件，造成將近3000人死亡、超過6000人受傷。事發後，由於當時執政的阿富汗塔利班政府，不肯將犯案的蓋達組織高層，移送外國受審，美國就在同1年揮軍入侵，發動了阿富汗戰爭。沒想到，這一打就是20年。直到今年，白宮才終於確定要在8月底以前完全撤軍，替這場美國史上耗時最久、花費最高的戰爭，劃下句點。拜登強調：「美國花了1兆美金軍費」「損失數千名官兵」「他們（阿富汗人）必須為自己而戰」。

隨著北約聯軍和美軍逐步撤離，當年被推翻的塔利班馬上捲土重來，從6月起在阿富汗各地展開攻勢，挑戰現任政府。截至8月12號，塔利班勢如破竹，過去一星期內就攻下了超過10座省會，讓阿富汗再度陷入戰亂當中。阿富汗的局勢為什麼這麼混亂？塔利班是誰，想要什麼？阿富汗的發展，又會牽動哪些周邊國家呢？

20年阿富汗戰爭，美國不想打了

7月2號深夜，阿富汗境內的最大美軍基地、巴格蘭（Bagram）空軍基地，突然間斷水斷電，讓駐守在基地外圍的阿富汗士兵嚇了一跳，以為塔利班打過來了。後來才發現原本在這裡的美軍部隊，竟然沒有事先通知阿富汗軍方，就這樣跑了。

接管基地的阿富汗指揮官科斯坦尼事後受訪坦言，接獲消息後花了不少時間確認，直到「隔天上午7點才終於確定，美國人離開了。」

美軍不告而別，主要是不希望走漏風聲，讓敵人趁虛而入，但相較於20年前大軍殺到阿富汗，要為911事件報仇的氣勢，卻顯得相當狼狽，也凸顯出無論如何，美國真的是不想打了。阿富汗戰爭從小布希開始，拖過歐巴馬、川普，如今來到拜登政府，已經橫跨4位總統。多年來，美國推翻了塔利班政權、刺殺了蓋達首腦賓拉登、見證了阿富汗第一位民選總統，但新政府始終無法穩定國內局勢。儘管美國國內對撤軍的決定還是有正反意見，但白宮表示，8月31號以前全面撤軍不會改變。

（上圖為美國保衛民主基金會蒐集整理的政府軍與塔利班勢力消長圖。紅色省份為塔利班控制區，橘色及黃色分別為高度及中度威脅區，綠色為低度威脅區。三角形為省會位置，綠色代表由政府掌控，紫色代表由塔利班掌控。）

隨著美軍撤離期限越來越近，塔利班則是磨刀霍霍，準備出擊。根據美國「保衛民主基金會」（Foundation for Defense of Democracies）的統計，今年4月中，在阿富汗399個縣市行政區當中，大概有三成由政府控制、兩成由塔利班控制，剩下的一半則是雙方都沒有明確控制權。但這個局面在6月中，塔利班發起夏季攻勢之後，出現了交叉。到了7月，塔利班已經掌控大約3/2的縣市行政區。進入8月份之後，原本至少還能守住各地城市的政府軍，更是兵敗如山倒。截至當地時間8月12號午夜，總共34個省會當中，已經有13個落入塔利班手中，包括第二大城坎達拉，以及第三大城赫拉特，中央政府似乎岌岌可危。

華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）副總裁瓊斯（Seth Jones）表示，省會接連淪陷，讓「（阿富汗）甘尼總統陷入正當性危機」。

塔利班是誰？為何獲得支持？

或許有人會問，塔利班是誰？他們想要什麼？塔利班是阿富汗語的中文音譯，意思是學生，所以也翻譯成「神學士」。1990年代初期，蘇聯從阿富汗撤軍之後，阿富汗陷入地方軍閥割據的亂局。神學士在南方省份崛起，屬於伊斯蘭遜尼派的基本教義派，希望重建阿富汗的秩序，建立一個政教合一的國家。本身的號召力，加上背後還有巴基斯坦和沙烏地阿拉伯的金援，讓神學士獲得支持，成功掃蕩地方勢力，在1996年成立阿富汗伊斯蘭酋長國。但不到5年，就像影片開頭提到的，因為支持蓋達組織，而遭到美國和北約聯軍推翻。後來上台的過渡政府，則是以不認同塔利班的北方聯盟為主。

2006年，美聯社獨家訪問塔利班的扎布爾省（Zabul）地區指揮官漢薩。他強調為了落實伊斯蘭教法，必須向境內外國勢力發動聖戰，「除了聖戰別無他法。」

塔利班的快速崛起，主要是因為可以解決地方勢力的貪腐問題，還有維持秩序，創造一個可以安心生活和經商的環境。但反過來說，嚴厲的伊斯蘭教法，也代表執法非常嚴苛，例如偷東西就要斷手斷腳。另外，不准看電影、戲劇、聽音樂，女性必須穿著最保守的全身罩袍，10歲以上的女生也不准上學。

Photo Credit: Reuters / 達志影像 身穿波卡（Burqa）的阿富汗婦女排隊領取世界糧食計劃署（WFP）提供的糧食及物資。

阿富汗可能變天，美中兩強擔心的是？

專家認為，塔利班之所以在短短兩星期內，拿下10幾座省會，主要是政府軍失去西方各國援助，但另一方面，也是因為地方政府長期以來，放任貪腐、收賄，裙帶主義盛行，不得民心。CSIS副總裁瓊斯表示，政府軍失去歐美援助，士氣大受打擊，甚至出現大批倒戈的情形，讓塔利班未流一滴血就佔領部分省會。

如果阿富汗變天，會有什麼影響？美國智庫布魯金斯學者認為，對美國來說，塔利班上台本身可能不是最糟糕的，但必須觀察塔利班會不會再次放任恐怖組織在境內發展，進而威脅美國國安。亞洲事務專家馬安洲則說，中國其實也會擔心，在阿富汗活躍的東伊運，也就是東突厥斯坦伊斯蘭運動，會推動新疆獨立運動，因此已經以外長級的待遇，認真接待塔利班代表，希望塔利班能幫中國注意東伊運。

現在的阿富汗充滿不確定性。在美國確定離開之後，周邊各國正在思考如果塔利班上台執政，該如何因應，因此神經緊繃，嚴陣以待。

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監製：李漢威

企劃：丁肇九、彭振宣、李漢威

主持：李漢威

拍攝後製：鄭宇軒、高丞澔