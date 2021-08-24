都市縫合──高雄鐵路地下化後的展望

文：高中生看世界

都市縫合經典案例：聯通北市西門町與城內地區的中華路

都市縫合，是一個都市地理之中的概念，通常是指一個地理上的分界將一個區域切開來，界線的兩邊各自有各自的發展，但今天若將界線移除後，主政者開始試圖要將兩邊的差距弭平，或是要平衡兩邊的發展，使得從前這條界線所帶來的變化日漸縮小，這個概念叫做都市縫合，在台灣，這條界線通常指鐵路，因為台灣目前的鐵路都位於路面上，只有極少數位於地下或是高架。

目前台灣都市縫合最經典的例子便是台北市區，早期台鐵縱貫線在臺北市區的路段均為平面設計，以平交道與市區道路交叉。但原有以平面鐵路軌道行經的縱貫線鐵路，與市區道路形成多處平交道，成為都市交通運輸的重大阻礙。尤其是位於西門町與臺北城內地區之間的中華路，因而導致臺北西區的交通堵塞問題日趨嚴重。

縫合高雄都市的鐵路地下化作業：拆除中博高架橋

而高雄的鐵路地下化則於2018年啟用通車，其實該計畫早於1996年6月交通部運輸研究所《高雄都會鐵路地下化可行性研究暨先期規劃報告》中就已提出類似今日的路廊，而高雄的鐵路所產生的界線雖說導致北高開發較難高雄晚，但時至今日，不可否認的是，南北高雄的差距正在慢慢縮小，甚至有北高雄阿展超過南高雄一說。早期的行駛在路面，那是必得建興很多陸橋或是地下道來跨越這條界線。因此在過去的幾年內，高雄市區正在進行陸橋的拆除或是地下道的回填作業，使得這條傷疤漸漸的被縫合。

今年高雄市也拆除了象徵鐵路地下化最重要的一座橋樑──中博高架橋，這座橋拆除後，高雄車站也將重見天日，高雄市副市長林欽榮說：「中博高架橋拆除後，高雄車站發展正式邁入新篇章，象徵高雄車站歷史回憶的願景館回娘家也即將啟動，後續館體挪移期間，市府與交通部鐵道局也將規劃一系列活動，將邀請市民共同參與這個值得紀念的時刻，以喚起民眾對城市的情感與記憶。」而原長15.37公里的舊鐵路，將規劃為中央景觀綠廊帶及新平面道路，包括地景步道、林蔭步道、自行車道等，連結既有自行車道系統及節點廣場、水廊等相關設施。

重生的都市景觀：寬闊綠帶、鮮豔花毯、生態建築

依階段開放的綠園道內，寬闊綠帶鋪上舒適好走的石磚，兩旁綠樹夾道，花朵綻放嬌顏，從高處眺望，宛若一條漫長繽紛的花地毯。市民對於這片新落成的都會綠洲充滿期待，樹木才剛種植，就有許多遛狗和散步的民眾，在這裡享受鬧中取靜的悠閒綠意。高雄新站是一座結合火車、捷運、客運及公車轉運站等功能的車站，肩負著港都的鐵道運輸樞紐，天井垂降的橢圓形燈象徵廟埕燈籠，港都老靈魂融入新建築設計中，連繫高雄的前世今生。本計畫將於2023年全區完工，期望高雄車站發展如同日本大阪梅田車站一樣，成為「車站城市」。

高雄車站的改建，牽動的不只是鐵路的翻新，更重要的是牽動南北高雄的發展，車站周遭將引進一大波的重畫與改建，目前車站內也將規畫商業用地，吸引商場進駐，使得高雄車站不只是車站，更是一個結合居家休閒、逛街遊憩、運輸工作、轉運服務的好去處，期許高雄的都市縫合可以讓高雄車站再次展現多元的樣貌，為台灣的南大門添上新的生氣。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

責任編輯：蕭汎如

核稿編輯：翁世航