【音樂】AMAZARASHI〈我也曾經想要一了百了〉：憂鬱時代中以音樂絕處逢生

文：嘎拉嬉皮GALA

當百萬YouTuber阿滴拍攝影片講述這一年來她受到憂鬱症所苦的心境變化，讓大眾重新思考自媒體工作者及名人在光鮮亮麗外表下不為人知的一面。YouTuber台客劇場與心理醫師的對談歸納出為什麼YouTuber得到憂鬱症的幾個原因，其中一項包含無論是YouTube、FB、IG等影音或是社交平台，將人氣指標完整數據化，任何人 （廠商，同業，一般大眾）都能夠在這些平台上看到數據，多少個讚、愛心、留言皆成為評價一個人的指標，自媒體人因此將成就感與數據畫上等號，魔咒就如同幽靈般不曾離去。

他那麼有錢、她長那麼漂亮、她那麼有才華，為甚麼還會得憂鬱症？每一位受到憂鬱症所苦的朋友都有不同的理由，請不要擅自評斷他人。

《脫憂鬱》一書將憂鬱症形容為一條長無止盡的幽暗隧道，黑暗到伸手不見五指．其中所提到的：能夠走出憂鬱隧道的契機，是因為偶然在便利商店看到一本《讓憂鬱變微笑的20個好習慣》（宮島賢也）。坊間有關如何「擺《脫憂鬱》症」的書多不勝數，我看到宮島醫師這本著作純粹是偶然。但是，由於和這本書的相遇，指引困在憂鬱隧道近十年、徬徨無助的我走向出口。

我也曾經想要一了百了（僕が死のうと思ったのは）

奮力剁著雙腳，耳朵已經聽不見外界聲音的中島美嘉只能以腳踏地來數拍子，確保自己有在節拍上。這一場演唱會演出被部分網友笑稱是大型車禍現場，但是在我眼中，中島美嘉就像是競技場的鬥士，敵人就是她自己，當她聲嘶力竭吐出一字一句，彷彿她於在最黑暗的時刻絕境逢生。

當初中島美嘉與Amazarashi提出合作，主要希望主唱秋田弘能夠為他量身打造一首輕快的曲子，秋田深思之後決定以Amazarashi未曾發表過的曲子提案，認為此曲符合現今中島美嘉的心境．中島美嘉聽完之後感動落淚，確實秋田弘的曲子深深擊中了他的心，挖掘出內心不為人知的面貌．

明日を変えるなら今日を変えなきゃ （今天與昨天如此相像 想改變明天 必須改變今天） 分かってる 分かってる けれど （我知道 我知道 但是⋯⋯）

被稱呼為「覆面系風雨詩人」的Amazarashi，日文漢字又寫作雨曝し，原意為雨水澆淋之意，也有著飽受風霜之意。主唱秋田弘解說到「如果將日常的苦痛和悲傷比喻為雨的話，那我們都是淋著雨的人啊，不過『即使如此』．．．」。

「即使如此」有著語意轉折之意。日文寫作けれど，如《曾經我也想要一了百了》歌詞中提到:聽到身旁的人的加油打氣「要正向思考，加油。」聽在受到憂鬱所困的人們耳中，我們都知道這些道理，我們也想改變，但是……。 語畢，夏蟲豈能語冰。若非站在同一陣線的人，怎能理解憂鬱症患者的心理。再多積極正向的言語只會徒增他們的自責感。

2007年成軍的AMAZARASHI，擔任樂團主唱的他以滄桑渾厚的嗓音攻佔了樂迷的心。不擅與人應對的秋田弘，出道後決定不以真面目示人，無論在MV或是現場演唱會他都會帶著一頂黑色寬簷帽，帽簷底下的陰影恰巧成為完美無缺的神秘面紗。秋田希望觀眾們與其在意他的容貌，應該仔細聆聽他的音樂及歌詞所要傳達出來的含意。因此AMAZARASHI現場Live舞台除了炫麗燈光外還會布置巨幅紗幕，秋田跟演奏樂隊則是在半透明紗幕後表演。「最想要表達的是樂曲中蘊含的訊息」於前台設置了一個後臺並非為了阻擋跟觀眾的距離，表演者將歌詞投射在紗幕上，觀眾得以看著歌詞進入AMAZARASHI世界觀，此設計反而拉近了觀眾與表演者的距離。

歌詞描繪出的世界觀，一字一句堆疊出的畫面勾起了我們的情感。相信遇到人生困境的聽眾們，聽了應該都會心有戚戚焉。受到憂鬱症所苦的人們，反而有可能是最認真活著的人們。現實的痛苦衝擊著他們的價值觀，心理過不去的坎，旁人的話語，失敗的經驗交雜成恐懼的深淵，凝視著深淵，深淵也凝視著他們。

我曾經也想過一了百了 是因為被說是個冷漠的人 會為了渴望被愛而哭 是因為體驗到了來自人的溫暖

這一段歌詞世筆者對於整首歌最有感情的一段歌詞。

被貼上冷漠、沒有情感起伏的標籤，像是機器人一樣，不好親近，不知不覺就忘記了笑容。但是就算是這樣的我也能夠期待著愛嗎？

AMAZARASHI創作的歌曲曾被人說是給Loser聽的歌。歌詞中流露出的難以接近的藍灰色抑鬱氛圍，但是在歌曲的尾端，總是會出現一道曙光。我曾經想要一了百了，這道曙光就是「某人」，這個關鍵人物可能是任何人，也有可能是螢幕前的你。這首歌即是秋田弘想要對聽眾們說的”けれど“，即使你正在滂沱大雨中，全身濕濡，但是けれど有個人會為你撐上一把傘。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

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