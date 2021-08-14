塔利班逐漸逼近首都，美國派兵撤離大使館人員引發「遺棄阿富汗」疑慮

今年4月14日拜登正式宣布，在今年911恐怖攻擊事件20週年紀念日前將撤回所有駐阿富汗美軍，結束這場美國陷入最久的戰爭。

隨後拜登在7月8日又說，美軍近20年前在阿富汗展開的任務將於8月31日結束，獨自決定自己的未來是阿富汗人民的權利和責任，但隨著塔利班不斷佔領阿富汗的各大區域，逐漸逼近首都喀布爾，包括美國在內的許多西方國家，皆在這幾日宣布在阿富汗部署軍人來進行人員的撤離，令人擔心首都喀布爾是否也可能將淪陷。

塔利班不斷攻城掠地，拜登仍堅持阿富汗需「為自己而戰」

《中央社》報導，在美軍撤離後，肆無忌憚的民兵組織塔利班，近來在阿富汗快速推進，大面積擴張，有奪回政權之勢。目前正藉著把持進口商品關稅，而增加了組織的收入。自2001年塔利班（Taliban）政權被推翻以來，這個民兵組織目前在阿富汗境內掌控的區域達到最多，政府軍則是節節敗退。

目前塔利班控制的城市包括坎達哈（Kandahar）、赫拉特（Herat）、拉什卡加（Lashkar Gah），以及與首都喀布爾（Kabul）相距僅150公里的加茲尼（Ghazni ），並且正進逼馬薩里沙利夫（Mazar-i-Sharif）。

塔利班不僅大幅擴張攻占的領土，也因此取得壯大組織的經濟來源。報導說，塔利班掌控了一些重要的邊界通口，包括通往巴基斯坦的主要門戶史賓波達克（Spin Boldak）等。

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經由塔利班控制下通口入境的商品，關稅已落入塔利班的口袋，金額不詳；不過因戰事影響，進口貿易量已減少。但位於伊朗邊界的伊斯蘭卡拉（Islam Qala），每月可課到2000萬美元（約新台幣5億5600萬元）關稅。

據報導，阿富汗總人口的半數約1500萬人住在塔利班控制的區域，或是塔利班公然出沒並經常對政府軍發動攻擊的地區，其中有些地區的政府軍未發一彈即撤退，至於在政府能夠夠重新整編軍隊或招攬地方民兵的地方，當局已奪回一些先前被攻陷的地區，或是在這些地區繼續戰鬥。

美國、英國突增派軍隊進行平民撤離，丹麥關閉大使館

雖然拜登堅持撤軍的計畫，但隨著塔利班軍隊逐漸逼近首都喀布爾，美國也下令增派臨時部屬的士兵至阿富汗，維護與美國相關的設施與人員，之後英國與加拿大也加入行列。

《AP》報導，美國在週四（12日）運送3000名士兵至喀布爾的機場，進行維安和幫助美國大使館人員撤離的工作。隨著塔利班攻下另外三個省會，英國和加拿大也向阿富汗送出了軍隊，其中英國以人員撤離為名部署了600名軍人，加拿大軍方派遣人數則不明。

《BBC》報導，英國政府以安全因素要求在阿富汗的英國公民盡速離境，也表示從4月至今已將超過2000名為英國工作的阿富汗人與他們的家人安置於英國；此外，丹麥外交部長也表示將關閉丹麥位在喀布爾的大使館，並已撤離所有人員，西班牙也對曾協助軍隊的阿富汗人提出安置計畫，瑞士亦表示將核發人道簽證給阿富汗發展組織的相關人士。

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雖然先前美方指出，美軍撤軍後阿富汗的美國大使館仍會持續營運，但增派軍人舉動卻讓人擔心阿富汗政府是否已無法繼續阻擋塔利班，而當美國持續撤離在地人員，也等於讓首都喀布爾越漸孤立。

對此美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）表示，這一波行為「不是拋棄，不是撤退，不是全面撤離」，而是「減少當地平民的足跡規模。」針對美國撤離人員是否會鼓勵塔利班或影響政府軍士氣，普萊斯堅持美國正在向阿富汗民眾展現「堅定的夥伴關係」。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：楊士範