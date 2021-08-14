2021/08/14,
健康

8月14日新增3例本土確診：休閒設施逐漸開放，但仍將持續維持邊界管制

8月14日新增3例本土確診：休閒設施逐漸開放，但仍將持續維持邊界管制
指揮中心提供

我們想讓你知道的是

針對各種病毒變異株壓境，指揮中心在記者會中表示，近期沒有要放鬆邊境管制的打算，不過針對包括私人泳池在內的解封聲浪，陳時中建議相關業者可以向主管單位提出需求，之後指揮中心也會評估並提出指引或開放。

中央流行疫情指揮中心今（14）日公布新增3例COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）本土確診、4例境外移入，2例死亡病例。

指揮中心表示，今日新增之3例本土病例，其中2例為居家隔離期間陽性者，包括1例男性、2例女性，年齡介於30多歲至60多歲，發病日均為2021年8月12日。個案分布為新北市2例、台北市1例；其中2例為已知感染源、1例關聯不明，將持續進行疫情調查，以釐清感染源。

今日新增2例死亡個案中，為50多歲男性與90多歲女性，兩人皆有慢性病史，分別於5月23日與6月7日確診，並於6月11和22日先後解除隔離並出院，之後在6月21日與7月12日因其他原因死亡。

指揮中心指出，近期確診個案解隔離情形，5月11日至8月12日累計公布14621位確診個案中，已有13184人解除隔離，解隔離人數達確診人數90.2%。對此陳時中也記者會中也表示，疫調現在做得比較快速，疫情控制住是有可能的。

0814_COVID-19每日死亡個案數目

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。

休閒設施逐漸開放，但仍將持續維持邊界管制

記者會中，被問到因應帛琉團重啟，至國外施打疫苗的國人如果沒有台灣核發的接種證明卡，會不會影響例如探病免強制採檢等權益？對此指揮官陳時中表示，國外施打疫苗會提供相關證明，國內認定也會以相關證明為主，只要是台灣有發EUA的疫苗，就會承認。

關於電子遊戲產業、飯店泳池呼籲解封開放的聲浪，陳時中表示相關業者可以向主管單位提出需求，主管單位會再報予指揮中心，之後便會視情況提出指引或開放，會是比較適宜的流程；副指揮官陳宗彥也透漏，私人泳池開放的部分已有跨部會討論，會再做最後決定。

針對各種病毒變異株壓境，指揮中心在記者會中也表示，近期沒有要放鬆邊境管制的打算，會繼續現在的強度來管理，但也提醒根據目前研究，包括秘魯、哥倫比亞在內的各變異株傳染力並沒有Delta大，但仍不確定對疫苗效力有無影響，會持續追蹤相關研究。

0814_covid-19___________________________

此外，記者會中陳時中也表示，BNT疫苗的到達時間因有簽署保密協定不得透漏，目前規劃也將按照順序打，沒有哪一類提前的特別規劃。

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新聞來源：

責任編輯：丁肇九
核稿編輯：楊士範


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