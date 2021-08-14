梅西的3000萬美元簽約金部分用加密貨幣「$PSG」支付，這類「球迷幣」有何功用？

2021年8月10日，阿根廷足球名將梅西（Leo Messi）與法國足球聯賽的巴黎聖日爾曼（Paris Saint-Germain，PSG）簽下年薪4100萬美元（約11.5億台幣）合約，離開效力21年的西班牙巴賽隆納，以34歲之身踏上下一步足球生涯。

然而梅西除了年薪與肖像權、周邊商品分潤外，簽約時還有一份價值3000萬美元（約8.4億台幣）的簽約獎勵，而且其中包括一部份的「PSG球迷幣」加密貨幣，也讓梅西成為繼馬斯克（Elon Musk）、推特創辦人傑克多西（Jack Dorsey）、歌手Jay-Z等人之後，最新一位加入加密貨幣陣營的國際名人。

梅西加入PSG的傳聞出現後，「PSG幣」大漲近三倍

《ESPN》報導，PSG足球隊在聲明中表示，梅西簽約時所領到價值約3000萬美元的「歡迎包」中，有一部份是以稱為「Paris Saint-Germain Fan Token」（$PSG） 的加密貨幣支付，PSG並未明確表示數量有多少，僅表示是筆「很大的數字（a large number）」。

PSG表示，當梅西將轉會巴黎的消息傳出後，$PSG的交易量跟著提升，觀察其價格，「PSG幣」從8月5日的22美元，至10日衝破61美元，5天暴漲近3倍。截至14日下午，$PSG回落至約40元。

PSG所使用的虛擬貨幣，是與Socios.com合作所發行，其合作對象除了PSG，也包括上賽季的英超冠軍曼城（Machester City）、義大利老牌球隊AC米蘭（AC Milan）、梅西前東家巴賽隆納（FC Barcelona），不久前也發表與包括兵工廠（Arsenal FC）在內許多足球隊的合作預告。

用區塊鏈連結球隊與球迷的「球迷幣」可以做些什麼？

「PSG幣」這類「球迷幣」的功能，是讓持有者可對足球隊內的小型決策（例如球衣設計、最佳進球票選等）進行表決，當然，當虛擬幣的價格成長時，球迷也能售出獲利。

PSG是第一家與Socios.com合作的足球隊，早在2018年起就開始嘗試以區塊鏈貨幣將球隊與球迷連結。

時至今日，根據《BBC》報導，「PSG幣」可以讓持有者透過App在線上進行社群交流、票選賽季最佳進球與賽季末的各種獎項，還能決定像是隊長袖標上的訊息、球場通道布簾設計等等，PSG的球星也會在平台上為持有幣的球迷錄製專屬影片、視訊互動，未來也將拓展各種新功能。

Photo Credit: Reuters / 達志影像 梅西與PSG足球隊主席艾赫雷菲（Nasser Al-Khelaifi）

一如各類加密貨幣，包括「PSG幣」在內的各種「球迷幣」也能在交易所上進行交易，但加密貨幣的匿名性和浮動性，也讓許多監管機關提出警告，提醒投資人在購買時應該額外謹慎。

PSG足球隊在2011年由與卡達主權基金投資、王室入股的「卡達體育投資集團（Qatar Sports Investments, QSI）」收購，之後陸續簽下包括迪瑪利亞（Ángel Di María）、內馬爾（Neymar）、伊布拉西莫維奇（Zlatan Ibrahimović）、姆巴佩（Kylian Mbappé）、拉莫斯（Sergio Ramos）等知名球星，成為法國國內各賽事的常勝軍，然而至今仍未奪得歐洲冠軍盃冠軍。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：楊士範