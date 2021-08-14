塔利班逐漸包圍阿富汗首都，外媒：倘若奪權將為世界帶來4個重大影響

隨著阿富汗的第三大與第二大城接連被塔利班勢力攻佔，時至台灣時間14日晚間8點，塔利班的軍隊距離政府軍的最終戰線首都喀布爾（Kabul）只剩下約11公里。但英美等國撤軍撤僑的行動仍未停止，可能面對孤立無援境地的阿富汗總統甘尼（Mohammad Ashraf Ghani）也向國內領袖與國際盟友發表談話。

甘尼表示，自己的目標是要避免不穩定、暴力、居民的游離持續，也將尋求政府、長老、政治人物與國際領袖的建言，但仍未針對塔利班要求他下台並進行停火談判的說法回應，僅表示他現在的首要目標，是要持續強化國家安全和軍隊的力量。

塔利班由地方包圍首都，拜登仍不後悔撤軍

《路透社》指出，甘尼是在塔利班叛軍攻下距離首都南方70公里的普勒阿拉姆市（Pul-e Alam）時發表談話，在此同時，美軍正動員3000名士兵進行外交人員撤離，包括義大利在內的許多西方國家也規劃撤離大使館。

報導中引述美國國防官員說法，表示以目前的情勢看來，塔利班在這幾日應該就會進犯首都喀布爾。

該名官員表示，喀布爾目前暫無即時威脅，但從塔利班近期的動作，可以看到他們想要孤立喀布爾。報導指出，美軍已在科威特部署一隻步兵旅，必要時可進入維護喀布爾的安全。

對此，聯合國秘書長古特雷斯（António Guterres）也提出警告，表示「阿富汗正在失控當中」，也呼籲各方應更盡力保護平民，「是時候該停止攻擊，是時候該認真的談判，是時候該避免無止盡的內戰，和被孤立的阿富汗。」

雖然阿富汗政府的領導岌岌可危，但美國總統拜登仍在本月10日表示不後悔撤軍的決定。美國過去20年在阿富汗花費超過1兆美元，訓練了30萬阿富汗士兵，並給他們現代裝備。拜登指出，阿富汗的領袖必須團結，必須替自己奮鬥，替他們的國家奮鬥。

Photo Credit: Reuters/達志影像 阿富汗總統甘尼

塔利班若拿下阿富汗，將為全世界帶來危機

911恐攻之後，美國對庇護蓋達組織首腦賓拉登的阿富汗發動反恐戰爭，推翻當時統治政權塔利班。然而，隨著美國在阿富汗長達近20年的駐軍時代即將告終，塔利班正捲土重來。

《NPR》指出，一旦塔利班奪下首都喀布爾並統治阿富汗，將會對全球帶來四個重大的影響：

阿富汗將出現人權危機

端看被塔利班控制的省的現況，今天的塔利班和20年前並無太大不同。

當時塔利班因為拒絕讓女性接受教育、公開處決反對者、攻擊少數族群、破壞歷史遺跡等舉止而惡名昭彰。目前在塔利班控制的地區，處決人民、用棍棒攻擊女性、關閉學校等事件仍在發生，部分地區甚至炸毀醫院和基礎設施。

前駐阿富汗外交官紐曼（Ronald Neumann）告訴NPR，許多相信美國的阿富汗人，突然間發現自己落入塔利班的控制，而他們也將成為擊殺的目標。

塔利班政權將成為「極端勢力」的溫床

回顧2001年的911事件後美國進攻阿富汗，當時的塔利班就拒絕交出被美國認定為「國際逃犯」的賓拉登。今天，阿富汗若淪為塔利班統治，非常可能也將再度成為恐怖份子的天堂，而那些人都可能對美國或其他國家造成傷害。

前美國國防部長潘尼達（Leon Panetta）對NPR表示，「塔利班就是恐怖分子，他們也會幫助其他恐怖分子。」潘尼達認為，如果塔利班控制阿富汗，無疑將會成為蓋達、ISIS和各種恐怖組織的溫床，成為美國的國安危機。

Photo Credit: AP / 達志影像 策畫美國911事件的賓拉登

塔利班領政的阿富汗，將會造成巴基斯坦動盪

巴基斯坦的情報組織ISI，長期被懷疑曾助長早期的塔利班勢力，然而，巴基斯坦與阿富汗的邊界卻存在許多問題，巴基斯坦對阿富汗難民的安置也成為政府財政的一大負擔。

此外，塔利班勢力也在巴基斯坦境內滋生，雖然「巴基斯坦塔利班」和「阿富汗塔利班」的領導核心和目標皆不同，但若阿富汗政權發生改變，將激勵巴基斯坦境內的塔利班勢力。

前巴基斯坦外交官哈卡尼（Husain Haqqani）表示，極端伊斯蘭主義已長期分化巴基斯坦的社會，如果阿富汗的極端勢力增長，當然會影響巴基斯坦境內的相關力量。「巴基斯坦一邊資助塔利班一邊與華府友好的『危險遊戲』，長期來看肯定會發生問題。」

中國勢力將在區域內增長

雖然塔利班勢力的殘忍手段自1990年代後從未改變，但其領導者近期卻開始極力拉攏境外盟友，而這些努力也都開始取得成效。

上一次塔利班掌權時，他們讓阿富汗隔絕於世界之外，全世界只有巴基斯坦、沙烏地阿拉伯、阿聯酋承認他們，然而最近塔利班領袖展開一系列國際訪問，與伊朗、俄國、中國的代表見面。

據報導，中國對塔利班承諾了大筆投資，和包括道路建設、稀土礦等能源與基礎建設計畫，更傳出北京正在準備在塔利班奪權後，正式承認塔利班政權。

幾週前，美方表示美國將不會承認武裝奪權的塔利班政權，對塔利班來說，中國就成為了他們的槓桿，是國際地位、經濟支援的潛在關鍵來源。對中國與俄國來說，阿富汗的動蕩也是兩國得利的機會。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：楊士範