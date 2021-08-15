我國友邦海地7.2級強震超過300死，總理宣布全國進入緊急狀態一個月

台灣在加勒比海的友邦海地，在7月初才經歷總統摩依士（Jovenel Moïse）在官邸中遇刺身亡，造成國內局勢動盪，近日又發生7.2級的強烈地震。不斷發生的天災人禍重創海地，也讓海地未來的前景更加令人擔憂。

（中央社）規模7.2極淺層強震8月14日上午約8時30分侵襲海地西南部，造成至少304人罹難，另有至少1800人受傷。海地總理亨利（Ariel Henry）宣布全國進入緊急狀態一個月。

海地民防機構負責人錢德勒（Jerry Chandler）在記者會上表示，「南部省（Sud）有160人喪生，尼普斯省（Nippes）42人死亡，大灣省（Grand'Anse）100人罹難，以及西北省（Nord-Ouest）2人喪命。」

路透社報導，另有至少1800人受傷。

這起強震的震央位於人口稠密的首都太子港（Port-au-Prince）以西約150公里處，震源深度僅10公里。

居住在震央附近的21歲居民希萊爾（Christella Saint Hilaire）告訴法新社，「很多住宅被摧毀，許多人喪命，有些人送醫救治。現在大家都待在街道上，餘震不斷。」

最初的強震，大部分加勒比海地區都感受到搖晃，根據目擊者張貼在社群媒體的現地影像，海地西南部半島有許多學校和住宅受損。

亨利已宣布全國進入緊急狀態為期一個月，並稱部分城鎮幾乎全部被夷平，政府官員正在鄰近震央的沿岸城市萊凱（Les Cayes），協助規劃和協調救援作業。

亨利說：「最重要的工作是盡可能搶救瓦礫堆下的倖存者。我們已知悉當地醫院，尤其是萊凱的醫院擠滿受傷和骨折者。」

他表示，國際紅十字會和受創地區的醫院正在協助照顧傷者，並呼籲海地全民團結一致。

亨利表示：「需求非常巨大。我們必須照顧受傷和骨折者，但也必須提供食物、援助和臨時棲身處所以及心理支援。」

白宮指出，美國總統拜登（Joe Biden）和副總統賀錦麗（Kamala Harris）於今天早上聽取有關海地強震簡報。拜登已授權立即展開救援作業，並指派美國國際開發總署（USAID）署長鮑爾（Samantha Power）負責協調救援事宜。

海地最西端城市熱雷米（Jeremie）市中心受創嚴重，當地主要是一層住宅和建築。鄰近震央的萊凱市也似乎嚴重受創，包括一棟多層樓旅館倒塌。

強震發生後，美國地質調查所（USGS）隨即發布海嘯警報，指稱海地沿岸可能會出現高達3公尺波浪，但不久就解除海嘯警報。

2010年1月，規模7.0強震侵襲海地，導致大部分的太子港和鄰近城市變成一片廢墟，造成超過20萬人罹難和約30萬人受傷，逾150萬人無家可歸。

「聯合國兒童基金會」表示， 該組織在海地南部設有辦事處，工作人員已經在實地進行評估，以便優先處理緊急需求並向受影響的災民提供援助。當地的 兒童和家庭可能因地震而流離失所，可能迫切需要住所、清潔水、醫療和保護。

聯合國兒童基金會駐海地代表布魯諾・梅斯（Bruno Maes）表示：「我們對今天稍早海地地震造成人員傷亡和嚴重破壞的報導深感悲痛。 聯合國兒童基金會正在與海地政府，和非政府組織的夥伴合作，為受影響的社區提供支持。 在這個困難時期，我們與家庭和兒童站在一起。」

Photo Credit: Reuters / 達志影像

海地嚴重的幫派暴力，恐進一步影響救援

《美國國家公共電視網》報導，目前救援難以 到達震央附近的 尼普斯省（Nippes）。該地僅 有的一條對外路線要通過高度幫派暴力的地區，使當地的對外交通受到限制。 尼普斯省 雖然有一個機場，但擠滿了試圖進出的人。

《FRANCE24》報導，由於海地幫派暴力嚴重，無 國界醫生8月初已永久關閉其位於海地首都太子港貧困社區，從2006年開始營運的醫院。這座醫院在6月底曾遭到槍擊，但沒有人受傷。 無 國界醫生表示：「由於無法保證員工和病人的安全，並希望引起人們對太子港情況的關注，我們在該地區運作15年後被迫結束。」

才經歷地震，又將面臨颶風威脅

《紐約時報》報導，當 海地因一場毀滅性的地震而搖搖欲墜，另一場自然災害的威脅正籠罩著該島。熱帶風暴格蕾絲（ Grace ）於地震同一天早上在加勒比海東部形成，正朝著海地前進。

預計颶風 將於8月16日掠過海地，可能會在海地上空傾瀉豪雨，強降雨可能導致16、17日的洪水和潛在的泥石流。海地國家颶風中心的專家羅比伯格（ Robbie Berg ）表示，地震可能會增加發生泥石流的可能性。

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責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航