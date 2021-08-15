【專訪】澳洲駐台代表露珍怡：「我的心中有台灣」，盼駐台期間能學習台語、客家話及原住民族語

文：中央社記者鍾佑貞

（中央社）澳洲駐台代表露珍怡表示，澳洲及台灣都擁有世界級的醫學研究及衛生體系，希望在疫情期間及後疫情時代，雙邊能在既有基礎上，強化在臨床試驗、新冠疫苗、藥物開發及重要生技領域的合作關係。

資深職業外交官露珍怡（Jenny Bloomfield）是澳洲墨爾本大學法律學士、蒙納許大學國際關係碩士，曾派駐希臘、日本、伊朗等地，熟稔8種語言。她今年2月1日上任，日前接受中央社專訪。

「在這個對澳台關係來說意義重大的時刻，我很榮幸能擔任澳洲駐台代表」，露珍怡說，澳洲和台灣有源遠流長、互惠互利的貿易、經濟及民間交流關係。2019年，澳台雙向貿易額達200億澳幣（約新台幣4200億元），雙向投資額則突破300億澳幣（約新台幣6300億元）大關。

露珍怡說，雖然澳台並未簽署自貿協議，但雙邊貿易投資穩定成長，未來希望透過簡化監管措施，讓企業更了解台灣及澳洲市場的商機，促進雙向經貿關係。

談到疫情對經濟的衝擊，露珍怡表示，疫情顯示印太地區和全球供應鏈的脆弱，同時凸顯台灣在區域及全球供應鏈的關鍵地位，半導體方面尤甚。不過，疫情讓外界更了解澳台供應鏈的緊密關係，雙邊將持續密切合作，並與外界分享經驗，確保供應鏈的韌性。

她說，澳洲不僅是台灣最大能源供應國，同時也是主要糧食及農業供應國，能協助台灣維持能源及糧食供應的穩定，自然是台灣供應鏈中至關重要的夥伴。

台灣經濟部長王美花及澳洲貿易部長特漢（Dan Tehan）繼7月初的澳台經貿部長視訊會談後，又在「澳台氫能投資貿易對話」上二度同框，聚焦再生能源合作，探討台澳在邁向淨零碳排經濟轉型過程中，合作開發此一關鍵未來燃料的機會。

對於澳台經貿高層能否維持互動並進行定期對話，露珍怡說，澳洲及台灣互為彼此的重要經貿夥伴，時常進行深化雙邊互惠的對話與交流，並致力推動疫後復甦的相關合作。

Photo Credit: 中央社 高端竹北廠生產COVID-19疫苗預充填針劑，封裝後由工 作人員目視檢查。 中央社記者裴禛攝 110年8月10日

露珍怡也肯定台灣因應疫情的表現傑出，她說，不僅展現台灣的韌性，也顯示台灣政府與人民防疫的決心。從公衛安全及經濟復甦角度來看，澳洲和台灣的表現仍然領先全球；不過，露珍怡也說：「最近的社群感染提醒我們，疫情將是一項長期挑戰，大家保持警覺，才能克服。」

露珍怡說，生技研究在澳洲享有資金充足的優勢，包括由澳洲政府設立的高達200億澳元「醫學研究未來基金」，以及國際企業也能受惠的「研發稅收優惠政策」。

露珍怡指出，台灣企業已經在澳洲進行超過30多項的臨床試驗，尤其是在早期藥物研發方面。澳洲生技顧問公司諾佛葛，以及澳洲臨床試驗委託公司George Clinical，也已分別與「台灣特定疾病臨床試驗合作聯盟」簽訂合作備忘錄。

露珍怡表示，澳洲製藥公司CSL擁有領先全球的生技技術，正於墨爾本製造AZ疫苗，這間公司與台灣有密切合作。此外，CSL於去年在澳洲證券交易所成為最有價值的公司，也是第一個獲得此殊榮的澳洲生技公司，創下澳洲相關領域的重要里程碑。

澳洲今年5月針對台灣以觀察員身分參與世衛大會積極發聲，支持台海和平穩定以及和平解決問題，是澳洲一貫的立場。露珍怡指出，一個以規則為基礎、開放、包容和穩定的印太地區符合澳台共同的利益；澳洲也將持續與台灣透過亞太經合組織、世界貿易組織及太平洋區域發展議題合作，並透過「全球合作暨訓練架構」（GCTF）深化與台灣的合作夥伴關係。

自露珍怡上任後，澳洲已經合辦3次GCTF論壇，觸及議題包括疫苗接種、疫情管理、洗錢防制及綠能等。

澳洲除了是台灣在經貿及供應鏈面向的夥伴外，也是台灣第2大海外留學目的國。露珍怡表示，澳洲重視與台灣長久以來的教育夥伴關係，也正協助台灣達成2030雙語政策目標。

她指出，澳洲政府推動的「新可倫坡計畫」，已支持千餘名澳洲學生來台進修，除了藉此學習技能及深化對台灣的了解外，也牽起澳台一輩子的友誼。

此外，露珍怡也盼望能強化澳台在性別平等、原住民合作、社會創新、數位科技、治理及人權議題上的合作，推動更公平、更多元和更具包容性的社會。

Photo Credit: 中央社 總統蔡英文（右）12日接見澳洲駐台代表露珍怡（左），期盼儘早開啟經濟合作協定（ECA）談判。 （總統府提供） 中央社記者溫貴香傳真 110年8月12日

澳洲駐台代表露珍怡（Jenny Bloomfield）中文名字發音和她英文本名相似；露珍怡說，她喜歡「露」和「珍」兩字的涵義，像露水一樣珍貴，而「怡」字之所以入選，是因為「我的心中有台灣」。

資深職業外交官露珍怡曾於2011至2014年擔任駐希臘大使，另曾派駐日本、阿根廷及伊朗等國，熟稔8種語言。

露珍怡今年2月1日履新，但她在到任前就開始上中文課，為駐台生涯預作準備，迄今已以中文發表數則社論，推特更以中英文經營，澳洲駐台辦事處臉書也可見她以中文錄製影片傳遞澳洲觀點。

「語言是了解不同文化及思維方式的窗口，也是一個人身分認同及文化的核心」。露珍怡日前接受中央社專訪時提到，澳洲是個成功的多元文化、多種語言的國家，澳洲有1/3人口在海外出生，她自己就是希臘裔澳洲移民。

露珍怡說，如同許多澳洲人，她從小在雙語環境成長，點燃對語言的熱情，後來因為外交生涯在不同國家生活，而有學習多種語言的機會，盼駐台期間能學習台語、客家話及原住民族語。

露珍怡上任不到半年，便經歷台灣嚴峻的本土疫情，多位駐台代表紛紛為台灣打氣。當時她的家鄉墨爾本正面臨一波群聚感染，她感同身受，為了向台灣第一線的醫護人員致敬，露珍怡特地率澳洲駐台辦事處職員錄製鼓勵影片，也親赴疫情指揮中心、亞東紀念醫院和台北醫學大學附設醫院向醫護人員致贈禮物，表達謝意。

她表示：「公衛醫療專業人員在疫情時期承受著巨大壓力，我們非常感謝他們為保護我們的安全所做的努力」。澳洲辦事處也發起捐血活動，幫助緩解台灣疫情造成的嚴重血荒。

當被問到身為4名子女的母親，如何在忙碌的外交工作及家庭生活間取得平衡時，露珍怡坦言，外交生涯帶給她難以置信的豐富收穫，但確實對家庭生活帶來一定壓力。

她指出，疫情期間，需要面對與親人分離、各種不確定性、居家辦公及在家學習等挑戰，還要能同時兼顧並滿足家庭與孩子在情感、社會及教育上的需求；身為一名領導者，在確保自身家人的安全與福祉外，更重要是帶給員工及其家人慰藉與安全感。

Photo Credit: 中央社 副總統賴清德（圖右）今天接見澳洲新任駐台代表露珍怡（Jenny Bloomfield）（圖左），期盼未來台澳持續在印太區域安全穩定及經貿發展等方面密切合作，讓兩 國邦誼更加穩固、人民感情更加深厚。 （總統府提供） 中央社記者溫貴香傳真 110年8月5日

東京奧運舉辦期間，露珍怡數度於社群媒體上發文為台灣及澳洲選手加油喝采，在在顯示她拉近台澳情誼的決心。露珍怡說，澳洲與台灣在東京奧運會都取得史上最佳成績，未來在疫情允許情況下，將持續推動雙邊旅遊觀光。

露珍怡上任後，積極與各政府單位及民間團體互動交流，盼促進台澳在雙邊貿易、投資、金融服務、農業合作及民間交流等領域的合作，也在近期拜會總統蔡英文和副總統賴清德。

露珍怡也談到，澳洲致力推動性別平等，她很榮幸3月11日能邀請蔡總統出席國際婦女節午宴，與女性外交官、駐台代表，以及來自政府、企業及民間的領袖，一同歡慶婦女於疫情期間在健康安全及經濟復甦上的領導地位及成就。

露珍怡強調，女性因疫情受到不成比例的嚴重影響，期待與台灣在這方面密切合作，促進實踐女性領導力，並達成全面復甦的共同目標。

今年是澳洲駐台辦事處成立40週年，露珍怡透露，辦事處計劃在未來幾個月推出一系列精彩活動歡慶澳台情誼，包括10月的「40年、40個故事」企畫，一同慶祝雙邊在科學、藝術、商業、體育、學術及青年間交流等長期且密切的夥伴關係，並作為今後台澳關係發展的基礎。

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責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航