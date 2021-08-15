民陣宣布解散，香港警察：仍在正調查組織刑責

香港民間人權陣線（民陣）日前召開大會，表示出席成員一致議決解散。香港警察今（2020）年四月曾根據《社團條例》第15條要求民陣提交其成員、活動、資金等資料，但民陣被指未能提交相關資料，故警方表示正積極跟進民陣的刑責。

民陣：遭受打壓、召集人身陷囹圄，將捐出約160萬元資產

（中央社）香港「民間人權陣線」今天宣布即日起解散，民陣約港幣160萬元的資產，會指示民陣資產託管團體捐給合適的團體。

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據香港電台，民陣今天中午發布聲明表示，已於13日召開週年大會，出席成員團體一致決議由即日起解散。民陣約160萬元的資產，會指示民陣資產託管團體捐給合適的團體。

聲明指出，近一年多來，香港政府不斷以疫情為由，拒絕民陣及不同團體的遊行申請，各成員團體遭受打壓，公民社會面臨前所未有的嚴峻挑戰。

聲明表示，「民陣本希望繼續以原有的方式與大家迎難而上，但召集人陳皓桓已因多宗案件身陷囹圄，秘書處已無法維持運作」。而在沒有成員參與下一屆秘書處的情況下，只能無奈宣布解散。

聲明又指，「雖然民陣不再存在，但相信不同團體仍然會繼續堅守理念，毋忘初衷，撐著公民社會。」

民陣成立於2002年9月，成員大多為香港泛民派政黨與組織。自2003年起，民陣會在7月1日舉行「七一」遊行，表達爭取普選等訴求；「反送中」期間，民陣也曾舉辦多場「流水式集會」。

然而，民陣近期接連被香港警方質疑違反社團條例及港區國安法，成員此前也已陸續退出組織。

港警：刑責不會因組織解散而消去

民陣自2002年成立起一直以「和理非」（和平、理性、非暴力）為原則，籌備遊行、集會，甚至於2019年發起「譴責鎮壓，撤回惡法」的反逃犯條例修訂遊行，稱遊行人數破歷史紀錄達200萬人。然而，自疫情爆發，2020年警方屢次以防疫為由，向民陣發起的遊行集會發出「反對通知書」。 當年7月1日，民陣發起的「七一遊行」首次遭警方拒絕，而民陣於2021年亦沒有再舉辦「七一遊行」。

民陣宣布解散後，香港警察重申民陣自成立以來，未有向公司註冊處註冊成為公司、未成為警察牌照課的註冊合法社團，因為組織為「不合法地運作」。警察又強調，組織及其成員犯下的罪行，當中刑責不會因組織解散、成員辭職而被抹走，故警方會積極調查、追究涉案人士有否違反《國安法》及其他香港法例。

民陣於今年四月收到警方指控涉嫌違反《社團條例》的信件後，曾反駁警方以往曾表示與民陣「合作得好好」，也未質疑過民陣是「非法組織」，並詰問：「如⺠陣為非法社團，警方與多個政府部門何以一直與非法社團合作？」

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