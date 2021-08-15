本土新增2例，近25萬劑莫德納疫苗今日到貨

中央流行疫情指揮中心今（15）日公布國內新增9例COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）確定病例，分別為2例本土及7例境外移入；另確診個案中無新增死亡。



指揮中心表示，今日新增之2例本土病例（均非居家隔離期間陽性者），均為40多歲女性，且均為無症狀感染。個案分布為臺北市1例、新北市1例；2例關聯不明，將持續進行疫情調查，以釐清感染源。



指揮中心指出，近期確診個案解隔離情形，5月11日至8月13日累計公布14,637位確診個案中，已有13,172人解除隔離，解隔離人數達確診人數90.0%。



指揮中心說明，今日新增7例境外移入個案，為3例男性、4例女性，年齡介於20多歲至40多歲，分別自美國（案15956、15957）、韓國（案15958）、波蘭（案15959）、南非（案15960）、阿拉伯聯合大公國（案15961）及立陶宛（案15962）入境，入境日介於8月1日至8月13日，均持有搭機前3日內檢驗陰性報告。

將近25萬劑莫德納疫苗今日到貨

而在疫苗方面，第六批採購莫德納（Moderna）疫苗24萬9600劑，已於8月15日凌晨自盧森堡啟運，預定15日下午3時50分抵達桃園國際機場。

指揮中心表示，我國採購之莫德納疫苗目前共有150萬劑到貨，分別為首批5月28日15萬劑、第二批6月18日24萬劑、第三批6月30日41萬400劑、第四批7月15日35萬400劑、第五批8月8日9萬9600劑及本批24萬9600劑。今日抵台疫苗待完成通關程序後，將直接運送至指定冷儲物流中心進行後續檢驗封緘作業，再提供接種計畫所列實施對象接種。

在今日記者會中陳時中表示，會盡快進行將此批疫苗封緘檢驗，並提供給國人施打，初步規劃優先保留一部分給有職業登記的第1類醫護人員打第2劑。有媒體提問這一批莫德納疫苗是否會加入第7輪？陳時中表示會分批加入，如果封緘順利，包括解凍等也要10天時間。

至於目前高端疫苗的準備狀況，陳時中表示高端已經封緘完畢的有35萬劑，而第一波施打的高端則估計會有60萬劑。

而對於雙北表示現有的疫苗13日就打完，疫苗施打出現空窗期。陳時中說，這代表雙把施打效率高，新北施打效率高一天可打5萬多，發10萬給兩天就打完，而目前中央的疫苗分配仍是照著原有的計畫進行，因此不會對此另行規劃。

而對於台北市副市長蔡炳坤表示疫苗到貨狀況不穩，造成高齡者與年輕人因疫苗施打的優先順序出現心結，增加地方政府壓力。陳時中表示，年輕人和長者之間壓力希望大家共同承擔，請大家忍耐一下，有新加入的疫苗就會往年輕人施打。

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責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航