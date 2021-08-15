350多艘貨輪塞港、天災影響運費飆升，全球航運業陷「65年來最大混亂」

近日全球超過350艘以上的貨輪卡在各港口外等候卸貨，英國《金融時報》形容現況是「航運業65年來的最大混亂」。海運運費也隨之持續攀升，亞洲到美西的貨櫃運費甚至出現32000美元的極端報價。造成這次亂象的原因除了全球包括疫情、極端天候所造成的影響外，還歸因於各國港口基建過度老舊。

《ETtoday》8月14日報導，依據最新SCFI綜合指數，較上周上漲55.67點來到4281.53點，美東線和美西線運價均繼續創高，美東線每FEU（標準40呎櫃）運價為10452美元，續漲285美元，周漲2.8% ；美西線也大漲189美元至5744美元，漲幅3.4%；惟歐洲線每TEU下跌11美元至7407美元，周跌0.15%。

天災人禍與消費增長導致運費飆升

《American Shipper》報導，美國貨運公司SEKO Logistics的海洋高級副總裁Craig Grossgart在7月底為記者舉行的簡報會上表示，目前市場上最極端的報價是：將一組標準貨櫃從上海運往洛杉磯需要32000美元。

這波漲價一部分的原因是北美的消費支出突飛猛進，與2019年相比，2021上半年的進口增加了10%。另一部分的原因則包括上半年長賜輪堵塞蘇伊士運河；疫情對中國、越南、馬來西亞港口吞吐的影響；野火擾亂了加拿大溫哥華港的兩條主要鐵路線，以及加拿大內陸交通；歐洲洪水摧毀了內河船運；南非內亂迫使碼頭關閉；烟花颱風導致中國的航運延誤等。

這些天災人禍影響了跨太平洋運輸能力的25%，但貨運需求卻猛增了25%。

航運業65年來的最大混亂

英國《金融時報》8月11日報導，物流業者KUEHNE+NAGEL的即時數據顯示，在全球港口外等候的貨輪達到353艘，數量是今年稍早2倍多，部分船隻最多要等候12天才能入港卸貨。《金融時報》形容為「航運業65年來的最大混亂」。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

深層原因在於基建老舊

《gcaptain》報導，全球第二大航運集團MSC的首席執行官托夫特（Soren Toft）表示，航運亂象的根源是老化和負擔過重的港口系統。這個問題最明顯的解決方案是投資港口基礎設施、短途海運，但拜登總統的1.2兆美元基礎建設方案中，只有170億美元用於港口和水道。

即使找到資金來擴大港口，疏浚港口和訂購設備也不是一件容易的事。 安裝起重機所需的時間從18個月到一年多不等，這使得港口難以快速適應需求變化。

另一個解決問題的方式，是用較小的船隻將較少的貨物運送到較小的港口，就能緩解大港口和城市的擁堵，但這樣的轉變需要各國乃至國際間的政策支持。然而像聯合國「國際海事組織」（IMO）「美國海事管理局」（MARAD）和歐盟卻長期對創新航運模式無所作為，導致問題不斷惡化。

這波海運的混亂會持續到何時？

《ETtoday》報導，台灣貨運公司捷迅董事長特助楊永華指出，目前貨櫃船運市場的運價已經接近託運人忍耐的極限，船公司歐洲線8月底運價沒漲，但美國線因為塞港缺艙太嚴重，運價恐還會上漲。

不過船公司為應對「直客」（編按：有出口需求的工廠或貿易公司）的壓力，已開始為專為直客派加班船，由於塞港估計第四季仍難以紓解，估計旺季會延續到農曆年前。

延伸閱讀

新聞來源

責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航