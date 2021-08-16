民進黨定調五倍券「免付1000」以及「數位加碼」，在野黨仍要求直接發現金

＊首圖為民眾在2020年領取的紙本三倍券。

行政院規劃「振興五倍券」，不過原本「用1000換5000」的方向，除了讓在野黨不滿之外，也引發民進黨內不同聲音，上週五不少立委們聯合呼籲「免付1000」讓行政院長蘇貞昌態度改變，行政院今（16）日邀集全體民進黨立委討論，目前定調全民免收1000，並可能提出「數位加碼」，後續使用方式細節則還待討論。不過包括國民黨、時代力量仍希望能直接發現金。

民進黨正國會立委及英系立委，日前相繼發出聯合聲明，主張民眾換購振興五倍券免付新台幣1000元。行政院也表示，考量政府整體財政負擔等因素後，可評估全由中央政府吸收負擔，蘇貞昌請相關部會朝此方向妥慎規劃，並且聽取黨團成員意見後，再做最後定案。

據了解，蘇貞昌在13日就決定轉向朝免付1千元的做法，不過對是否還要稱「五倍券」、振興券的使用範圍是否維持與去年三倍券類似等，還需要更多時間討論。

柯建銘：沒有立委主張發現金，數位券會加碼

黨團總召柯建銘會後受訪時表示，今天花2小時討論，行政院在思考小商家如何能受惠、使用者如何更方便，蘇貞昌會中定調推五倍券，全民免出1千元，另外會多照顧小商家，推出數位加碼；許多與會立委也都關心數位券的發行，甚至提出「加碼回饋」並由政務委員唐鳳協助設計，也做個數位版本，對此政府官員透露，目前正在設計「數位加碼」的系統，也會結合相關部會做加碼。

柯建銘說，振興五倍券和過去消費券「是截然不同的概念」，蘇貞昌從疫情、疫苗、紓困、振興，以及現在經濟發展，都有綜合考量，但沒有立委認為該直接發現金。至於政策推出時間，希望越早越好，現在振興是很重要的，但上路的時間要考慮到疫苗覆蓋率，目前還不確定。至於使用期間則還沒有定案，但大家希望能有期限、也不能過短。

柯建銘強調，所有重大政策一定行政院和立法院要有共識，這段時間大家對五倍券有不同看法，但過去例如大法官748號解釋、公投要不要提對案等，黨團成員都有討論，黨團成員也針對小額券、使用期限等問題提出討論，行政院也仔細聽，是政策形成很好的模式。

他認為民進黨有個好處，大家討論完後，都是一致的，行政院接受各方意見後所做出的改變是確定的，九月立法院即將開議，要面對很多議題，行政、立法在這模式下，很多事情可以做得更好。

國民黨立委赴行政院抗議要現金

而一直希望可以普發現金的國民黨上週六就發出甲級動員，號召立委們今天一起到行政院前抗議；國民黨團總召費鴻泰表示，希望蘇貞昌聽聽人民的聲音，國民黨團希望跟蘇貞昌見個面，「但是他說不方便」，國民黨團的立場非常清楚，就是人民需要普發現金，一來可以振興、二來可以紓困。

費鴻泰質疑，蘇貞昌堅持發行五倍券，在2008年底毀馬英九政府當時規劃的「消費券」是浪費錢；如今卻要人民拿出1000元兌換振興券，那為何不直接發放現金；尤其去年三倍券的行政成本高達22.56億，估計今年還要花更多，國民黨團的立場很清楚，就是要發現金、要現金、要紓困。

立委江啟臣則批評，行政院跟民進黨立委進行密室協商，蘇貞昌只願意跟執政黨對話，顯然是看不起在野黨，根據消基會調查，高達9成的民意希望直接發現金，人民的聲音就是這麼簡單，國民黨只是代表人民的聲音，提出要求。

江啟臣表示，雖然蘇貞昌不願意見國民黨立委，但是國民黨團要代表人民來看蘇貞昌、向行政院發出人民的怒吼，就是給所有人民普發現金，台灣在疫苗比不上其他國家，那好歹也要在振興及紓困超越別人。

時代力量：紓困每人發5000現金，振興針對特定產業

立委邱顯智表示，2020年產業衝擊是以觀光旅遊業和受全球邊境管制與全球經濟衝擊所影響的航空業和外銷導向產業為主，今年受到國內疫情爆發而嚴重衝擊的卻是內需產業，再加上正值畢業季與面臨其他產業勞工失業問題，6月份失業率為4.8%，創下10年來的新高紀錄。此外，7月的通貨膨脹率達1.95%，使得民眾7月份的「痛苦指數」飆升到6.75%創下8年來新高。

儘管行政院主計總處最新公布的的經濟年增率上調至5.88%，邱顯智強調，這實際上是得益於外銷出口的成長，並無法反應內需產業受創嚴重的現實，反而呈現疫情衝擊有明顯的不平等現象。而紓困4.0政策存在許多漏洞，紓困的力道也嚴重不足，普發現金至少可避免遺漏、補足力度、且不會讓人民產生因紓困不均而有相對剝奪感，對於受衝擊的產業、勞工及低收入戶家庭來說，也可短暫協助他們度過這個難關。

而振興部分，時代力量主張發放特定的振興券，如去年的動滋券、農遊券、藝fun券等，應評估各產業在疫情下所受到的衝擊，按比例原則分配應有的紓困措施，透過各部會的規劃振興特定產業。

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核稿編輯：翁世航